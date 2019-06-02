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«Продуманное мероприятие»: глава МИД Великобритании заявил, что не будет мешать экстрадиции Ассанжа в США

02 июня 2019, 23:39  •  45 • В мире
Глава британского МИД Джереми Хант заявил, что в случае победы в борьбе за пост премьера не намерен препятствовать экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Соединённые Штаты. Хант назвал Ассанжа «человеком, которого подозревают в совершении очень серьёзных преступлений», и выразил мнение, что он не должен «избежать правосудия». При этом ранее президент Эквадора Ленин Морено утверждал, что Лондон обещал не выдавать основателя WikiLeaks стране, где его могут казнить. По мнению экспертов, последние заявления Ханта свидетельствуют о том, что вопрос об экстрадиции Ассанжа в Соединённые Штаты уже предрешён.
 
Reuters © Henry Nicholls
 

Глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что не намерен препятствовать выдаче Джулиана Ассанжа властям США. Об этом он рассказал в интервью американскому телеканалу CBS.

Приглашённый в программу Face the Nation британский политик отметил, что Великобритания должна следовать собственным юридическим процедурам, как должны поступать и США.

«Хотел бы я помешать Джулиану Ассанжу предстать перед судом? Нет, не хотел бы», — ответил глава британского МИД на вопрос ведущей о том, готов ли он препятствовать экстрадиции Ассанжа в случае получения должности премьер-министра.

Говоря об обеспокоенности представителей ООН соблюдением прав Ассанжа при возможной экстрадиции, Хант отозвался об активисте как о человеке, «подозреваемом в совершении очень серьёзных преступлений, которые привели к смерти людей».

«Абсолютно правильно, что он предстанет перед правосудием, у него нет больше причин избегать суда», — сказал британский министр.

Напомним, получивший известность благодаря работе над сайтом WikiLeaks Ассанж семь лет находился в посольстве Эквадора в Лондоне. Он явился в дипмиссию с просьбой о предоставлении политического убежища 19 июня 2012 года, а 11 апреля 2019 года в посольстве его задержала британская полиция.

Суд в Лондоне 1 мая приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий выхода под залог. Кроме того, 20 мая шведские власти возобновили расследование дела против Ассанжа о преступлениях сексуального характера, прекращённое в 2017 году.

В свою очередь, 23 мая Министерство юстиции Соединённых Штатов выдвинуло против Ассанжа 17 новых обвинений. В американском ведомстве заявили, что Ассанжу может грозить до 175 лет тюрьмы.

«Прагматичный расчёт»

Выдворение Ассанжа из посольства Эквадора и последующая выдача в США — вопрос, заранее решённый американскими спецслужбами, отметил в беседе с RT политолог Александр Асафов.

«Все промежуточные обстоятельства, когда говорили о том, что ему не будут предъявлять претензии, которые могут окончиться реальным сроком, что не будут депортировать, — всё это означало простую вещь: какие бы ни были сложные трансграничные юридические правила депортации, Ассанж будет депортирован и осуждён», — отметил эксперт.

Новое заявление главы британского МИД подтверждает, что Лондон действует в сговоре с Вашингтоном против Ассанжа, считает зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин.

«Это продуманное мероприятие со стороны США. Кардинально обвинения против Ассанжа не изменятся. Соединённые Штаты хотят запретить и прекратить разглашение информации, выводящей Вашингтон на чистую воду, со стороны Ассанжа», — сказал он в беседе с RT.

По мнению парламентария, заявление британского МИД можно объяснить и тем, что у Лондона больше нет возможностей что-то предъявить Ассанжу.

По мнению юриста-международника Валерия Ванина, Ассанж изначально выбрал неправильное место для получения политического убежища.

«Эквадор настолько слабый игрок на политическом пространстве, с ним уже решены все вопросы. Очевидно, что он решил выдать Ассанжа в обмен на какие-то преференции», — сказал юрист. Он подчеркнул, что вопрос поддержки США властями Великобритании не требует уточнения.

«Лондон шагает в ногу с Вашингтоном», — заключил эксперт.

Напомним, что вскоре после ареста Ассанжа президент Эквадора Ленин Морено заявил, что проконсультировался с британским правительством о перспективах экстрадиции основателя WikiLeaks. По его словам, Лондон гарантировал, что Ассанжа не выдадут в страну, где активиста ждут пытки или смертная казнь, предусмотренная, в частности, законодательством Соединённых Штатов.

Такая смена риторики Лондона говорит о «гибкости британской политики и политиков», считает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

«О морали и этике здесь речи, конечно же, не идёт. Речь идёт о банальном политическом расчёте, прагматичном до ужаса, и полной потере лица», — заключил эксперт.

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