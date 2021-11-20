«Продукция на экспорт»: Мантуров назвал ожидаемый объём производства в России вакцин от коронавируса в 2022 году

Производственные мощности российских фармацевтических предприятий позволят в 2022 году выпустить до 2 млрд доз отечественных вакцин от коронавируса, которые, в частности, пойдут на экспорт. Такую оценку дал глава Минпромторга Денис Мантуров, отметивший, что до конца 2021-го будет произведено 300 млн доз препаратов. По последним данным, уровень коллективного иммунитета в России превысил 50%, однако власти подчёркивают необходимость активного продолжения прививочной кампании и ревакцинации для тех, кто сделал прививку или переболел более полугода назад. За минувшие сутки в стране выявлено 37 120 случаев коронавируса, 1254 скончались. По данным оперштаба, более 500 новых эпизодов COVID-19 зафиксировано в 21 регионе РФ.

Россия в 2022 году может выйти на объёмы производства вакцин от коронавируса в 2 млрд доз. Такую оценку дал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью программе «Вести в субботу» с Сергеем Брилёвым на телеканале «Россия 1». По его словам, такого масштаба позволят достичь мощности внутри страны.

«У нас запас, мы уже поставляем на экспорт эту продукцию и имеем возможность на следующий год выйти на объём производства в 2 млрд», — цитирует министра Интерфакс.

По его словам, в гражданский оборот уже введено более 100 млн комплектов вакцин. «Это и двухкомпонентный «Спутник V», и «Спутник Лайт», и другие вакцины, которые в России зарегистрированы. До конца года будет произведено 300 млн доз», — сказал глава Минпромторга.

Ранее замглавы ведомства Василий Осьмаков в интервью ТАСС рассказал, что Россия вышла на производство 150 млн комплектов вакцин от коронавирусной инфекции в квартал. Он отмечал, что такого объёма производства хватает и для обеспечения внутренних потребностей государства, и для поставок на экспорт.

Специалист уточнил, что основной объём производства приходится на «Спутник V» и «Спутник Лайт», выпуск которых масштабируется в зависимости от спроса со стороны российской системы здравоохранения и зарубежных рынков.

«При этом за рубежом складывается достаточно пёстрая картина: одни контрагенты хотят покупать двухкомпонентный «Спутник V», других полностью устраивает «Спутник Лайт», — добавил Осьмаков.

Статистика заболеваемости

За прошедшие сутки в России выявлено 37 120 случаев коронавируса SARS-CoV-2, полностью выздоровели 36 172 пациента, 1254 скончались от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний. С начала пандемии в РФ зафиксировано 9 294 188 эпизодов заболевания, выздоровели 7 992 426 человек, 262 843 — скончались.

По данным Роспотребнадзора, за всё время выполнено свыше 220 млн лабораторных тестов на коронавирус, в том числе 572 тыс. — за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются около 1,9 млн человек.

По данным столичного оперштаба, в Москве за сутки выявлено 3239 новых случаев заражения COVID-19. Госпитализированы 974 человека, скончались 93 пациента. На ИВЛ в московских больницах находятся 679 человек.

В 21 регионе зафиксировано более 500 новых случаев заражения. Помимо столицы, в лидерах — Санкт-Петербург (2637), Московская (1885) и Самарская (1762) области, Краснодарский край (997) и Республика Крым (886).

На этом фоне накануне стало известно, что уровень коллективного иммунитета в стране превысил 50%. По информации оперштаба, вакцинацию первым компонентом прошли более 66,4 млн россиян, свыше 58,7 млн полностью привиты.

В частности, мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что за минувшую неделю на прививку от коронавируса записались порядка 150 тыс. человек, ежедневно вакцинируются десятки тысяч человек. При этом он призвал не снижать этот темп, а также не забывать про ревакцинацию.

«У людей, которые прошли первую вакцинацию шесть и более месяцев назад, около года, мы видим, как падают титры и защищённость уменьшается, поэтому очень важно, чтобы защитить себя, сделать ревакцинацию, хотя бы «Спутником Лайт», — подчеркнул он.

В свою очередь, вирусолог центра имени Гамалеи Александр Бутенко в интервью радио Sputnik отметил, что о спаде текущей волны коронавируса в России можно будет говорить, если сохранится текущая динамика заболеваемости — число ежедневно выявляемых случаев постепенно снижается по сравнению с пиковыми значениями, достигнутыми в начале ноября.

«Делать прогнозы сложно, есть много факторов, которые влияют на инфекцию. Сейчас тенденция хорошая. Можно построить математическую модель, что если эта тенденция продержится неделю или две, то можно будет говорить, что дело идёт к поправке ситуации», — заявил Бутенко.

Также на russian.rt.com Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве составил 67,1%

Вместе с тем вирусолог полагает, что точные сроки окончания эпидемии спрогнозировать пока невозможно. По его словам, россиянам и дальше будет необходимо соблюдать меры предосторожности и вакцинироваться.

«Всё будет зависеть от дисциплины исполнения необходимых мер против COVID-19. Нужно брать пример с Китая, где абсолютно строгая система соблюдения мер предосторожности во время эпидемии. Они таким образом добились больших успехов», — заключил он.

В свою очередь, профессор вирусологии, главный научный сотрудник центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн накануне выразил мнение, что окончание пандемии может произойти в 2022 году. В беседе с газетой «Известия» он предположил, что вирус надолго останется в человеческой популяции, но такой летальности уже не будет.

Дельта-штамм — особенный: он наиболее хорошо приспособился к человеческому обществу и распространяется наиболее эффективно. До этого таких штаммов не было. Я надеюсь, что более сильный штамм не появится. У него есть отличия от исходного варианта, от которого сделали вакцины, — требуется в несколько раз больший титр антител, чтобы его нейтрализовать», — подчеркнул Альтштейн.