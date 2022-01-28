Продуктовые карточки разделят малоимущих граждан Украины на несколько каст

С начала этого года в Украине вновь зазвучали разговоры о введении продуктовых карточек для отдельных категорий граждан на фоне резкого подорожания продуктов. В этот раз слова об адресной помощи населению прозвучали от советника президента незалежной Олега Устенко. Впрочем, каких-то конкретных подробностей он не озвучил, указав лишь на то, что это один из возможных вариантов., - в стиле Виталия Кличко отметил чиновник.Однако по информации ряда украинских Телеграм-каналов и СМИ обсуждение именно введения продуктовых карточек обсуждалось на заседании СНБО 30 декабря 2021 года. Соответствующая страница стенограммы прилагается.Поддержка населения в кризисное время, безусловно, дело необходимое и в самой идее введения подобных карт нет ничего плохого. Кроме, разумеется, того, что это объективный показатель состояния украинской экономики и факт крайне низкой покупательной способности населения (даже по официальной статистике 50-60% населения живет за чертой бедности). Однако в украинских реалиях любая здравая инициатива мутирует во что-то неудобоваримое. В частности, введение продуктовой субсидии просто напросто не по силам тощему украинскому бюджету. Поэтому на том же заседании СНБО паном Богомоловым (директор национального института стратегических исследований) была предложена поистине революционная идея. Реализовать разную наполняемость продуктовых карт и заключить договоры с торговыми сетями о предоставлении продуктов с истекающим сроком годности в обмен на налоговые льготы. Это же гениально и вполне в духе украинской политической мысли. Поделить население на категории, а поддержку оказывать неравномерно. Например, пенсионерам просрочку, а воинам АТО за их героический труд нормальную продуктовую корзину.Остается только порадоваться за политических украинцев, затолкавших в 2014 году страну в...светлое европейское будущее. Проблема лишь в том, что эти борцы и патриоты, увидев деяния рук своих, давно переместились на клубничные поля Польши и других европейских партнеров Украины, где ни в талонах, ни в продуктовых картах нет никакой необходимости.