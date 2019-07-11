«Продуктивные и ровные отношения»: какие темы обсудят Путин и Моралес на переговорах в Москве

В четверг, 11 июля, в Москве Владимир Путин проведёт переговоры с президентом Боливии Эво Моралесом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Политологи прогнозируют, что диалог на высшем уровне пройдёт в русле «ровных и продуктивных» отношений, которые сложились у РФ и латиноамериканского государства. Так, страны давно сотрудничают в сфере энергетики — «Газпром» участвует в разработке боливийских газовых месторождений. Кроме того, Москва и Сукре обсуждают перспективы совместной добычи лития в Боливии и поставки стране российского оружия.

11 июля президент Боливии Эво Моралес встретится в Москве с российским лидером Владимиром Путиным. Эту информацию накануне подтвердила пресс-служба Кремля, уточнив, что по итогам переговоров предполагается подписание ряда двусторонних документов. В сообщении также отмечается, что лидеры обсудят сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах.

О подготовке поездки президента Боливии в столицу РФ ранее сообщил глава МИД латиноамериканской страны Диего Пари Родригес.

Предыдущий визит Эво Моралеса в Россию состоялся летом 2018-го. Тогда политик не только провёл переговоры с Владимиром Путиным, но и принял участие в церемонии открытия чемпионата мира по футболу, который проводился в России.

Напомним, в 2016 году Россия и Боливия установили взаимный безвизовый режим. Как отметила тогда официальный представитель МИД России Мария Захарова, после подписания соответствующего соглашения с Боливией практически вся Латинская Америка стала для россиян безвизовой зоной.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве

© Антон Денисов / РИА Новости

Кроме того, тогда же главы МИД двух стран подписали совместное заявление о неразмещении вооружений за пределами Земли.

Первая же поездка Моралеса в Россию в качестве боливийского лидера состоялась десять лет назад, когда пост президента РФ занимал Дмитрий Медведев.

Уже тогда одной из ключевых тем переговоров на высшем уровне стало сотрудничество в энергетической сфере.

Неслучайно визит российского президента Владимира Путина в эту латиноамериканскую страну в 2017 году был приурочен к саммиту Форума стран — экспортёров газа.

Геология и мирный атом

Именно сотрудничество в энергетике станет центральной темой и предстоящих переговоров лидеров России и Боливии, считают эксперты. Как пояснил ранее глава МИД латиноамериканской страны, Боливия заинтересована в привлечении российских инвестиций в Центр ядерных исследований и технологий, который строится при участии «Росатома», а также в совместных проектах с «Газпромом».

Напомним, российская компания сотрудничает с боливийским энергетическим госпредприятием Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos с 2007 года. В частности, при поддержке подразделения «Газпрома», компании Gazprom International, в 2016 году в эксплуатацию было введено крупное газоконденсатное месторождение Боливии — Инкауаси. На тот момент его запасы оценивались в 70,8 млрд куб. м газа и 4,8 млн т газового конденсата.

Газоконденсатное месторождение Инкауаси в Боливии

Reuters

© David Mercado

В том же году Gazprom International и Министерство углеводородов и энергетики Боливии заключили Соглашение об актуализации Генеральной схемы развития газовой отрасли страны до 2040 года. Документ содержит план по развитию всего топливно-энергетического сектора Боливии.

Также в будущем стороны рассчитывают приступить к геологической разработке перспективного нефтегазового блока «Витиакуа», а в феврале 2019 года консорциум в составе Total E&P Bolivie и Gazprom EP International приступил к строительству первой поисковой скважины Ньянкауасу-Х1 на нефтегазоносном блоке Асеро, потенциал которого оценивается примерно в 140 млрд куб. м природного газа.

Также «Газпром» принимает участие в экспортных проектах Боливии, помогая поставлять местное топливо на внешние рынки.

По словам ведущего научного сотрудника Института Латинской Америки РАН Эмиля Дабагяна, именно энергетика стала основной областью взаимодействия России и Боливии.

«Боливия располагает внушительными ресурсами, поэтому именно энергетика станет одной из основных тем встречи», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

© Евгений Биятов / РИА Новости

Однако взаимные интересы стран не исчерпываются разработкой нефтегазовых залежей. Как пояснил главный научный сотрудник Института стран Латинской Америки РАН Владимир Сударев, Боливия является одной из самых богатых полезными ископаемыми стран, поэтому данная сфера также может стать важной областью двустороннего сотрудничества.

«Бесспорно, энергетика — важная тема. И хотя в Боливии достаточно запасов газа и нефти, есть ещё много других проектов, связанных с ценными полезными ископаемыми, в которых Россия могла бы поучаствовать», — отметил Сударев в интервью RT.

В прошлом году Россия и Боливия подписали Меморандум о сотрудничестве в области геологии. В частности, стороны начали переговоры об участии «Росатома» в совместных проектах по разработке месторождения лития.

Ранее в интервью РИА Новости президент Боливии Эво Моралес сообщил, что стороны «очень продвинулись» в этом вопросе и необходимо «конкретизировать эти успехи». Политик не уточнил, о чём именно идёт речь, и, по мнению экспертов, эта тема также может стать предметом детального обсуждения во время визита Моралеса в Москву.

Ещё одна крупная сфера российско-боливийских отношений касается атомной энергетики. В 2016 году Агентство по атомной энергии Боливии (ABEN) и «Росатом» подписали контракт на строительство Центра ядерных исследований и технологий (NRTC), в котором будет функционировать установка на базе водо-водяного реактора, а также другое исследовательское оборудование. Сдать первую очередь объектов планируется до конца текущего года.

«Глобальные экономические проекты»

Кроме того, лидеры могут затронуть и перспективы двустороннего взаимодействия в оружейной сфере. В 2016 году министры обороны России и Боливии подписали соглашение о военном сотрудничестве.

«Мы знаем о высоком качестве российского вооружения и, кроме того, заинтересованы в развитии отношений в других сферах», — отметил тогда Рейми Феррейра, занимавший пост главы оборонного ведомства латиноамериканского государства.

Правда, говорить о крупных поставках российских вооружений в Боливию не приходится, хотя возможное сотрудничество по этой линии обсуждается уже давно. Так, в 2013 году латиноамериканскую страну посетила высокопоставленная военная делегация для переговоров о возможности поставок вооружений. Аналитики не исключают, что стороны ещё могут вернуться к предметному обсуждению взаимодействия по оборонной линии.

Так, в настоящее время продолжает работу совместная российско-боливийская комиссия по военно-техническому сотрудничеству. Как заявил ранее Эво Моралес, у Сукре есть большой интерес к приобретению российской военной авиатехники.

«Например, в прошлом году мы перестали использовать (американский. — RT) учебный самолёт Т-33, и теперь ВВС просят меня заменить их на российские самолёты. Многое будет зависеть от технической части, но (к российской технике. — RT) есть много доверия», — приводит РИА Новости слова Моралеса.

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В области политики у Москвы и Сукре также есть много точек соприкосновения. Прежде всего обе страны выступают против попыток Вашингтона дестабилизировать ситуацию в Венесуэле.

Как заявлял ранее Эво Моралес, Боливия сожалеет, что многие страны до сих пор разделяют подход Соединённых Штатов по ситуации в Венесуэле.

«Трамп снова потерпел поражение в своём агрессивном госперевороте (против Мадуро. — RT). К сожалению, отдельные правительства ошибаются и поддерживают его. Надо всегда делать ставку на суверенитет и мир, народ Венесуэлы уверенно продемонстрировал, что находится на этом пути. Мы поддержим любые инициативы по диалогу», — написал Моралес в Twitter.

Этот подход перекликается с позицией Москвы, отмечают эксперты. По мнению Эмиля Дабагяна, вопросы политического плана станут одной из центральных тем переговоров Владимира Путина и Эво Моралеса.

«Уверен, что лидеры будут обсуждать ситуацию в Венесуэле. Боливия — одна из тех стран, с которыми у России налажено тесное сотрудничество в области политики», — пояснил эксперт.

Эксперты также обращают внимание на то, что в этом году в Боливии пройдут президентские выборы. Ранее Эво Моралес объявил о намерении баллотироваться.

По мнению политологов, в преддверии избирательной гонки Эво Моралес вряд ли инициирует новые векторы сотрудничества с Москвой, сделав ставку на развитие прежних направлений.

«Новые темы вряд ли будут подняты в ходе этого визита, сейчас боливийского лидера в большей мере занимают именно предстоящие выборы. Не исключено, что этот вопрос он тоже обсудит с российским коллегой», — считает Эмиль Дабагян.

Как отметил в беседе с RT профессор Санкт-Петербургского государственного университета Виктор Хейфец, позиции Москвы и Сукре совпадают по целому ряду вопросов международной повестки.