Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Сколько потеряет Грузия из-за политической провокации против России. "Говор...
«В стране царит русофобская истерия»: в Кремле назвали условия для снятия ограни...
Один из списка Гройсмана
Незваный Зеленский: Президент Украины собрался на саммит G20, где его никто не ж...
Главная / В России

Продукт санкций: Путин продлил продовольственное эмбарго до конца 2020 года

24 июня 2019, 18:54  •  45 • В России
Президент России Владимир Путин продлил до конца 2020 года действие продовольственного эмбарго для стран Евросоюза. Соответствующий указ опубликован и вступил в силу со дня подписания главой государства. Такая мера — ответ на недружественные действия Брюсселя, пролонгировавшего ограничения в отношении Москвы. Ранее представители ЕС неоднократно говорили об экономических потерях, которые несут сельхозпроизводители Европы в результате санкций.
 
Reuters © Kacper Pempel
 

Действие продовольственного эмбарго, введённого в ответ на антироссийские санкции, продлено до конца 2020 года. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится о продлении отдельных специальных экономических мер до 31 декабря 2020 года. В тексте также перечислены другие аналогичные указы, утверждённые президентом в предшествующие годы.

«Продлить с 1 января по 31 декабря 2020 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» и продлённых указами президента Российской Федерации от 24 июня 2015 года №320, от 29 июня 2016 года №305, от 30 июня 2017 года №293 и от 12 июля 2018 года №420», — говорится в документе, который вступил в силу со дня подписания.

  • РИА Новости
  • © Михаил Климентьев

За несколько дней до этого, 20 июня, главы государств и правительств Евросоюза продлили экономические санкции против России на полгода, объяснив своё решение «недостаточным выполнением Минских соглашений». В тот же день Совет Евросоюза продлил на год пакет экономических санкций в отношении Москвы, введённых в связи с воссоединением Крыма с Россией.

Напомним, в августе 2014 года Путин подписал указ, запретивший ввоз в Россию некоторых видов сельхозпродукции из стран, которые ввели санкции против Москвы. Речь идёт, в частности, о странах ЕС, США, Канаде и Австралии. Запрет коснулся мяса, колбасы, молочной продукции, рыбы и морепродуктов, овощей и фруктов.

Как сказал российский президент, РФ снимет ограничительные меры, если страны Запада отменят собственные рестрикции в отношении Москвы.

Позднее страны Евросоюза несколько раз продлевали санкции в отношении России, а Москва отвечала пролонгацией продуктового эмбарго. 

Отметим, что, помимо продления продуктового эмбарго, указ Путина разрешает транзитные перевозки через Россию подсанкционных товаров «при условии обеспечения их прослеживаемости с использованием системы контроля на основе технологии ГЛОНАСС».

Евросоюз и €100 млрд убытков

В апреле председатель комитета Европейского парламента по сельскому хозяйству Чеслав Сикиерски и несколько других евродепутатов от Польши выступили с критикой Еврокомиссии. Они заявили, что ЕС не предоставляет необходимую поддержку сельхозсектору, пострадавшему из-за российского продуктового эмбарго.

Евродепутаты заявили, что сильнее всего санкции ударили по садоводческому сектору и мясо-молочной отрасли в Польше, странах Балтии и Финляндии.

«Мы продолжаем наблюдать нестабильность и постоянное падение прибыльности сельскохозяйственного сектора. В частности, это касается фруктовых и молочных хозяйств, что угрожает будущему многих ферм», — заявили члены Европарламента.

Депутаты подкрепили свои слова заявлениями фермеров. Работники отрасли выражали возмущение в связи с тем, что им приходится нести убытки из-за решений европейской дипломатии.

В марте в ООН заявили, что потери Евросоюза от продуктового эмбарго со стороны России оказались выше, чем ущерб от европейских санкций для Москвы. Об этом заявил спецдокладчик ООН по вопросам негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрисс Джазаири.

«С точки зрения Европейского союза, крайне странно вводить санкции, которые наносят больший ущерб европейским компаниям, нежели российским», — приводит его слова РИА Новости.

Представитель ООН выразил уверенность, что существуют более разумные способы преодолеть существующие разногласия.

Джазаири также отметил, что России удалось смягчить удар от санкций благодаря развитию своего производства.

В июне на прямой линии президент РФ Владимир Путин также подчеркнул, что иностранные партнёры несут серьёзные экономические издержки в связи с санкциями и ответными мерами Москвы. 

«Смотрите, по экспертным данным, в результате всех этих рестрикций (ограничений) Россия за эти годы, начиная с 2014 года, где-то недополучила около $50 млрд, Евросоюз потерял $240 млрд, США — $17 млрд (у нас с ними небольшой торговый оборот), Япония — $27 млрд. Это всё же отражается на рабочих местах в этих странах, в том числе и в странах Евросоюза: они теряют наш рынок», — заявил Путин.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



45
Источник
Похожие новости
24 июня 2019, 17:24
«Никакого гаража там быть не может»: в управляющей компании рассказали, что хотел сделать Сергей Шнуров в перекрытой арке исторического здания
24 июня 2019, 10:54
В Общественной палате просят МВД проверить социально опасных блогеров
24 июня 2019, 02:39
«Россия всегда настроена на конструктивный диалог»: какова вероятность встречи Путина и Трампа на G20
24 июня 2019, 12:24
«Когда каждый сам за себя — это плохой капитализм»: Аркадий Ротенберг о санкциях, импортозамещении и Крымском мосте
24 июня 2019, 15:39
Пролог к учениям «Центр-2019»: в ЦВО началась внезапная проверка боеготовности
24 июня 2019, 14:09
Песков о "гипотетической опасности" в Грузии: Вы спросите у журналистов ВГТРК - насколько гипотетически там по зубам получить!
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 июня 2019, 02:54
"Не стоит отчаиваться - Юлия Владимировна поделится опытом": В графике Пути...
24 июня 2019, 09:24
"Совпадение? Не думаю". Скабеева указала на причину спешки с виной России в...
24 июня 2019, 09:24
Украина получит транзит российского газа. Но только при двух условиях - Приходько
24 июня 2019, 12:39
На Украине предложили грузинской халявой ударить по "планам России"
24 июня 2019, 04:09
В кабмине назвали условие для сохранения транзита газа через Украину
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 июня 2019, 07:09
Зеленский придумал первую фразу для встречи с Путиным
22 июня 2019, 18:24
"Мовный" закон Порошенко разбился о русский язык: Две трети украинцев сделали неожиданное признание
22 июня 2019, 05:24
Зеленского ударили по "языку" и пообещали новый Майдан
22 июня 2019, 01:54
«Никто не мешает им покупать газ в США»: почему в Литве «Северный поток — 2» назвали неуважением к политике ЕС
24 июня 2019, 09:24
"Путин засовывает палец с солью в рану заложнику". Украинский актёр обнаружил, кто стоит за провокациями в Тбилиси
23 июня 2019, 15:24
Закричали про «империю» и «агрессию»? Минус миллиард!
19 июня 2019, 05:54
Сила России не по карману. Остаётся непредсказуемость
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.