Продукт политической воли: зачем Турция создаёт собственный перспективный танк

Турция готовится к началу серийного производства собственного перспективного танка Altay. Анкара планирует заменить этими машинами 30% своего устаревшего танкового парка. Эксперты отмечают, что никаких инновационных решений в турецкой разработке нет — многие технологии заимствованы у зарубежных аналогов. В то же время специалисты считают, что создание собственного танка — хороший имиджевый ход со стороны Турции, а также поддержка развития оборонной промышленности страны. О сильных и слабых сторонах Altay — в материале RT.

Анкара собирается начать серийное производство собственного перспективного танка Altay. Эту задачу возьмёт на себя частная турецко-катарская компания BMC, сообщает портал Defense News. Под эти нужды создаётся площадка в городе Карасу (Сакарья). По информации ресурса, в скором времени Управление оборонной промышленности Турции заключит с BMC контракт стоимостью $3,5 млрд на выпуск партии в 250 машин.

Согласно опубликованному в марте 2017 года Стратегическому плану развития оборонной промышленности Турции, в 2020—2021 годах армия должна получить 35 танков Altay. Серийное производство этой гусеничной машины намечено на конец 2020 года, а масштабные поставки Altay начнутся в 2022-м.

В общей сложности в будущем Управление оборонной промышленности рассчитывает поставить в вооружённые силы до тысячи машин, обновив треть танкового парка турецкой армии.

Первые серийные Altay будут оснащены немецкими дизельными двигателями MTU MT 883 Ka 501. Предполагается, что после 2022 года танки будут передвигаться уже на национальных силовых установках. Стратегический план развития предусматривает финансирование разработки двигателей для «сухопутных платформ».

Созданием силовой установки займётся компания Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. Первоначально Анкара рассчитывала использовать немецкие или австрийские двигатели. Однако в 2016—2017 годах Берлин и Вена приняли ряд решений, которые существенно ограничили военно-техническое сотрудничество с Турцией.

Напряжённые отношения с Западом вынудили Управление оборонной промышленности (подчиняется напрямую президенту Реджепу Тайипу Эрдогану) объявить конкурс на разработку собственной силовой установки мощностью 1,5 тыс. лошадиных сил.

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Заимствованные решения

Altay — первый турецкий танк. Его назвали в честь генерала Фахреттина Алтая (1880—1974), одного из лидеров Кемалистской революции, в ходе которой Турция отстояла свою независимость.

Разработкой Altay с 2007 года занимается Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi. Полноразмерный макет машины был впервые продемонстрирован в Стамбуле в 2011 году на международной выставке IDEF. Уже через год было собрано два прототипа. В проект Altay Турция уже вложила около $500 млн.

Машина массой 60 т продемонстрировала на испытаниях хорошую подвижность и огневые показатели. Танк вооружён 120-миллиметровой гладкоствольной пушкой и пулемётом калибра 12,7 мм и оснащён панорамным прицелом и тепловизионным оборудованием.

На турецкий танк установили композитную броню модульного типа и средства динамической защиты. Однако он лишён новейших комплексов активной защиты (перехват боеприпасов противника). Ещё один недостаток машины — относительно невысокий уровень автоматизации управления. Например, в Altay предусмотрена ручная система заряжания.

Эксперты сходятся во мнении, что Анкара скопировала до 60% технологических решений, применяемых в зарубежных машинах. Так, башня, корпус, пушка и ходовая часть Altay очень напоминают конструкцию южнокорейского танка K2 Black Panther и немецкого Leopard.

Проверка огневых качеств Altay на полигоне

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Версию о заимствовании подтверждает и то, что в проекте участвует южнокорейская компания Hyundai Rotem. Кроме того, в 2004 году Минобороны Турции объявило тендер на поставку крупной партии зарубежных танков с условием передачи Анкаре всей технической документации. Заявки подали США (M1 Abrams), Германия (Leopard 2) и Украина (Т-84).

В перспективе Altay должен обновить устаревающий танковый парк страны. Сегодня основными боевыми машинами Вооружённых сил Турции служат модернизированные американские танки M48 и M60, немецкие Leopard 1 и Leopard 2. Главное препятствие для быстрого перевооружения — высокая цена Altay — $5,5 млн (стоимость российского Т-90 — $2 млн, Т-14 «Армата» — около $4 млн).

Стимул для развития

В беседе с RT кандидат военных наук Сергей Суворов заявил, что создание собственного двигателя для Altay будет серьёзным вызовом для турецкой оборонной промышленности. По его мнению, разработка силовой установки может стать препятствием для серийного производства танка.

«Туркам было бы проще купить хороший двигатель у немцев или австрийцев, потому что позиции Турции в двигателестроении достаточно слабые. Возможно, туркам придётся повременить с выпуском машин для эксплуатации в войсках. Без надёжного двигателя разговор о возможностях танка в бою не имеет смысла. А полагаться в таких вопросах на Запад явно не в интересах Турции», — отметил Суворов.

По словам Суворова, в ходе работ по созданию опытных образцов Otokar с большой вероятностью заимствовал технологические решения Южной Кореи, Германии, США и Украины.

«Это абсолютно нормальная практика. История танкостроения говорит нам, что на создание полностью оригинального образца уходит как минимум 20 лет. Altay будет обязательно доведён до ума. У турецкой оборонки очень сильная государственная поддержка. В этом проекте ярко проявляется политическая воля Анкары», — пояснил Суворов.

Собеседник RT полагает, что Altay будет находиться примерно на одном технологическом уровне с российским Т-90С «Владимир» 2000 года разработки. При этом реальные потребности турецкой армии в новейшей машине, по оценке Суворова, ограничиваются 200 единицами.

Эксперт считает, что проект Altay преследует две цели — оснастить вооружённые силы собственным современным танком и предоставить национальной оборонной промышленности дополнительный стимул для развития.

«Туркам не требуется армада таких танков, как Altay. Возможности Altay будут избыточны для войн, которые ведёт сейчас Анкара. Здесь переплелись скорее политические и экономические причины. Турция хочет обрести технологическую независимость от зарубежных стран и в идеале занять лидерские позиции по экспорту вооружения», — резюмировал Суворов.