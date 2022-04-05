Продовольствие и достаток: как аграрии РФ справятся с текущим кризисом

Россия способна обеспечить более низкие цены на продукты на внутреннем рынке, чем в мире . Об этом 5 апреля Владимир Путин заявил на совещании по развитию агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов. По основным группам продовольствия российский рынок полностью обеспечен собственным производством . Тем не менее, на фоне текущего кризиса РФ стоит рачительнее относиться к поставкам продукции за рубеж, считает президент . Между тем в ближайшие годы власти планируют вывести сельское хозяйство на опережающие темпы роста — выше 3% .

Мировой кризис

Владимир Путин на фоне сложной обстановки на международной арене проводит регулярные совещания по ситуации в ключевых отраслях экономики. На этот раз в центре внимания членов правительства, руководителей российских банков и других структур оказались вопросы, связанные с перерабатывающей промышленностью и производством продуктов питания.

Ситуация на глобальном рынке продовольствия за последние два года заметно осложнилась, заметил глава РФ. По его словам, о шибки в экономической, энергетической и продовольственной политике развитых стран привели к резкому росту цен на продукты питания во всем мире .

Калийные удобрения на складе готовой продукции Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

— И ситуация в последние недели только усугубляется , — добавил он. — На фоне минимальных запасов продовольствия в мире вводятся новые санкции, блокируется работа предприятий и логистика поставок удобрений из России и Белоруссии, а собственное производство удобрений на Западе падает из-за высоких цен на природный газ, что является тоже результатом их деятельности, на самом деле, — наших партнеров на Западе.

В сложившихся условиях дефицит удобрений на глобальном рынке неизбежен и не все страны смогут приобрести их необходимый объем на текущий сезон , уверен Владимир Путин. В связи с этим снизится и урожайность. При этом президент предупредил, что развитые государства через механизм финансовой эмиссии будут стараться «перетянуть на себя потоки продовольствия» . А это, в свою очередь, обострит дефицит продуктов питания в беднейших регионах мира, подстегнет новые волны миграции и в целом спровоцирует дополнительный рост цен на продукты питания.

На этом фоне Владимир Путин призвал увеличить выпуск и поставку на внутренний рынок не только качественных, но и доступных по цене продуктов питания , включая рыбную продукцию, чтобы минимизировать негативные внешние эффекты для россиян. Это, по его словам, ключевая задача в нынешнем году.

Сотрудники рыбного хозяйства достают улов карпа из искусственного водоема Фото: РИА Новости/Андрей Александров

— При этом стратегически важно сокращать зависимость отечественного АПК и рыбной отрасли от импортных закупок, причем по всей цепочке, что называется, от поля до прилавка, — сказал глава РФ.

Особое внимание, по мнению президента, стоит обратить на такие позиции, как семена и племенная продукция, витамины, кормовые добавки, средства защиты растений . Здесь требуются четкие ориентиры по импортозамещению, считает он. Впрочем, над развитием агропромышленного комплекса Россия работает с 2014 года , когда западные страны начали активно вводить санкции, напомнила в беседе с «Известиями» доцент кафедры «Институциональная экономика» Государственного университета управления Галина Рязанова. За последние семь лет сельскохозяйственное производство увеличилось на 15%, а производство продуктов питания более, чем на 25% .

Что есть и чего не хватает

По основным группам продовольствия российский внутренний рынок полностью обеспечен собственными товарами . Более того, по некоторым из них (подсолнечное масло или зерно) мощности отечественных предприятий покрывают спрос с избытком, заметил Владимир Путин. Так, по итогам 2020 года РФ стала нетто-экспортером продукции АПК . То есть Россия продает за рубеж больше продуктов питания и сельхозпродукции, чем покупает.

В настоящий момент российские поставки охватывают около 160 стран мира , сообщил глава РФ. В текущем году, однако, предстоит рачительнее относиться к экспорту продовольствия, предупредил президент. При этом он подчеркнул, что выросшие объемы производства позволяют обеспечить цены на продукты питания внутри России ниже, чем на мировом рынке.

В цехе производства колбас на мясоперерабатывающем заводе Фото: ТАСС/Владимир Гердо

У России, действительно, нет проблем с конечной продукций, уровень самообеспечения очень высокий , сказал «Известиям» директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Он пояснил, что в стране высокий уровень локализации производства свинины (почти 100%), говядины — 70-75% (остальное импортирует Бразилия и Аргентина), молока — 60-70% (около 30% ввозит Белоруссия). Поэтому население с невысокими доходами сможет получить необходимые для жизни, базовые товары, уточнил эксперт.

Тогда как премиальную и люксовую продукцию высокообеспеченные люди смогут компенсировать в других странах, уверен он. В производстве ситуация другая — РФ зависит от импорта семян, например, картофеля, сахарной свеклы, также в страну активно ввозят кроссы (гибриды пород) кур, бычков . Кроме того, изготовители нуждаются в иностранных уборочной технике, упаковке и других составляющих процесса. Впрочем, на совещании Владимир Путин поставил задачу увеличить производство отечественной сельскохозяйственной техники, пищевого оборудования и компонентов рыбопромысловых судов.

Если в области производства мясомолочной продукции и растениеводства Россия практически полностью готова сама себя обеспечить, то в области племенного хозяйства и селекционных материалов дело обстоит не так хорошо , добавила в беседе с «Известиями» профессор кафедры «Мировой экономики и международных экономических отношений» Государственного университета управления Галина Сорокина. По ее словам, классические рыночные механизмы, без протекционистской политики государства, смогли почти уничтожить предприятия и НИИ, занимающиеся селекцией.

Сотрудники на линии производства молочной продукции Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

— Дело в том, что современные технологии и высокие объемы производства позволяли продавать генетические ресурсы животноводства и семена по значительно низким ценам, чем аналогичную продукцию национальных производителей, что привело к серии банкротств и уходу с рынка российских селекционеров. Хотя к качеству иностранного генетического материала Роспотребнадзор периодически предъявлял претензии, — пояснила эксперт.

В результате, например, доля импортных кроссов в производстве мяса птицы составляет около 95%. Похожая ситуация с семенами сахарной свеклы, а семян отечественной селекции кукурузы и подсолнечника — менее 40%, резюмировала эксперт.