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«Продолжит отстаивать свои законные интересы»: Россия оспорит решение суда в Гааге по делу ЮКОСа

18 февраля 2020, 22:39  •  49 • В России
Российская сторона в порядке кассации оспорит в Верховном суде Нидерландов вердикт Апелляционного суда Гааги, который обязал Москву выплатить $50 млрд компенсации экс-акционерам ЮКОСа. Как указал Минюст РФ, они не правомерно использовали ряд документов в ходе разбирательства. Российские юристы напомнили, что требовавшие компенсаций по делу ЮКОСа лица и прежде побеждали на этапах исков и арбитражных разбирательств, однако позднее эти решения отменялись государственным судом.
 
РИА Новости
 

Россия продолжит отстаивать свои интересы по делу ЮКОСа после решения Апелляционного суда Гааги, говорится в сообщении Минюста РФ.

«Несмотря на отсутствие ясного и недвусмысленного согласия Российской Федерации на такое арбитражное разбирательство, Апелляционный суд Гааги не прислушался к мнению и доводам Окружного суда Гааги», — гласит сообщение ведомства.

Минюст заявил, что российская сторона в порядке кассации оспорит вынесенный апелляционной инстанцией вердикт в Верховном суде Нидерландов. Эти намерения подтвердил руководитель Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, представляющий интересы РФ по данному делу.

«Российская Федерация продолжит отстаивать свои законные интересы и в порядке кассации оспорит вынесенный апелляционной инстанцией вердикт в Верховном суде Нидерландов», — приводит слова Кондакова РИА Новости.

Юрист подчеркнул, что решение Апелляционного суда Гааги идёт вразрез с позицией Европейского суда по правам человека, который ранее в рамках дела «Нефтяная компания ЮКОС против России» отказал в признании нарушения ст. 18 Конвенции о защите прав человека и основных свобод человека.

Кондаков напомнил, что ЕСПЧ полностью отверг обвинения в адрес Российской Федерации в «политической мотивации» и «репрессивном характере» преследования компании ЮКОС, а также якобы имевшей место дискриминации в отношении неё со стороны российских властей.

Помимо этого, в министерстве обратили внимание на то, что нидерландский суд не принял во внимание неправомерное использование бывшими акционерами ЮКОСа механизма Договора к Энергетической хартии (ДЭХ). Минюст указал, что этот документ не был ратифицирован российской стороной и применялся лишь на временной основе в той мере, в которой не противоречил действующему российскому законодательству.

«Арбитражная оговорка, содержащаяся в Договоре к Энергетической хартии, под сферу такого временного применения не подпадала», — отметили в министерстве.

Напомним, что 18 февраля 2020 года Апелляционный суд Гааги отменил вердикт нидерландского суда первой инстанции и оставил в силе решение Гаагского арбитража от 18 июля 2014 г. Согласно этим постановлениям, Россия обязана выплатить мажоритарным экс-акционерам нефтяной компании ЮКОС $50 млрд в качестве возмещения якобы нанесённого её действиями ущерба.

В сообщении ведомства подчёркивается, что Апелляционный суд Гааги проигнорировал то обстоятельство, что экс-акционеры ЮКОСа не являлись добросовестными инвесторами, а получили контроль над предприятием при помощи незаконных действий, в том числе сговора и подкупа должностных лиц.

Минюст указал, что в процессе управления ЮКОСом бывшие мажоритарные владельцы допустили такие противоправные действия, как массовое уклонение от уплаты налогов, нелегальный вывод активов за рубеж и отмывание денег.

«Серьёзные юридические ошибки»

В июле 2014 года Гаагский арбитраж решил, что Россия нарушила Энергетическую хартию, и присудил компенсацию в рекордном размере $50 млрд трём компаниям, которые выступали акционерами ЮКОСа.

Вскоре после оглашения этого вердикта в российском Минфине указали, что Гаагский арбитраж не располагал юрисдикцией по вопросам ЮКОСа. Ведомство привело перечень существенных изъянов, допущенных в рассмотрении дела, указав на «однобокое исследование и однобокое применение доказательств». В декабре того же года стало известно, что Россия оспорила решение Гаагского суда.

В апреле 2016 года Окружной суд Гааги постановил, что рассматривавший дело ЮКОСа Гаагский арбитраж не имел юрисдикции в отношении дела. Российская сторона, в свою очередь, в 2017 году выступила с развёрнутым ответом на апелляционную жалобу, где также указала на отсутствие у арбитража компетенции на рассмотрение иска экс-акционеров ЮКОСа.

В сентябре 2019 года стартовали слушания в Апелляционном суде Гааги, по итогам которых инстанция решила взыскать с России $50 млрд в пользу бывших акционеров ЮКОСа.

Как пояснил Андрей Кондаков, применительно к искам ЮКОСа сформировалась тенденция. Он пояснил, что на этапах исков и арбитражных разбирательств экс-акционеры ЮКОСа выигрывают, но позднее эти решения отменяются государственными судами.

«Все решения по ЮКОСу (частных. — RT) арбитражей содержат серьёзные юридические ошибки, и поэтому они отменялись государственными судами. Что случилось и с главным иском в 2016 году: арбитражные решения были отменены», — цитирует юриста ТАСС.

По его словам, вынесенное во вторник решение впервые нарушило эту тенденцию. Вместе с тем Кондаков выразил надежду, что российской стороне удастся восстановить первое решение на уровне Верховного суда Нидерландов.

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