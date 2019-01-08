«Продолжим работать в Чёрном море»: в США объяснили манёвры USS Fort McHenry

Американский корабль USS Fort McHenry находится в Чёрном море на законных основаниях, заявили представители ВМС США. Судно прибыло для совместных учений с румынским фрегатом, уточнили в Бухаресте. Между тем за действиями американского корабля следит российское сторожевое судно «Пытливый». Эксперты напомнили, что по закону корабль США может находиться в Чёрном море не более 21 дня. По их мнению, таким образом Вашингтон демонстрирует поддержку Киеву, при этом реальной угрозы действия американского флота не несут.

Десантный корабль США USS Fort McHenry своим пребыванием в Чёрном море не нарушает норм международного права, заявили представители американских ВМС.

«Мы регулярно работаем в Чёрном море в соответствии с международным правом и Конвенцией Монтрё и продолжим это делать», — приводит издание Navy Times заявление представителя 6-го флота ВМС США Кайла Рейнса.

На вопрос о перспективах присоединения других кораблей к действиям Fort McHenry в Чёрном море Рейнс ответил, что остальные суда следуют в Средиземное море и проводят операции по «обеспечению морской безопасности».

Напомним, что о направлении USS Fort McHenry в Чёрное море стало известно 6 января. ВМС США сообщили, что на борту находится часть 22-го морского экспедиционного отряда. Корабль относится к 6-му флоту ВМС США, расквартированному в Неаполе. Его командующий Лиза М. Франчетти заявила, что цель манёвра — укрепление отношений с союзниками по НАТО и «партнёрами в регионе».

«Проход USS Fort McHenry в Чёрное море подтверждает нашу коллективную решимость обеспечивать безопасность Чёрного моря и укрепляет наши прочные отношения с союзниками по НАТО и партнёрами в регионе», — говорится в заявлении Франчетти, опубликованном на официальном сайте ВМС США.

Действия американского корабля находятся под контролем Минобороны России, заявили накануне в этом ведомстве. По информации министерства, корабль ВМС США вошёл в акваторию Чёрного моря 6 января около 21:00, после чего проследовал в румынский порт Констанца.

«Сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый» выполняет комплекс мероприятий по контролю за действиями десантного транспорт-дока USS Fort McHenry», — отметили в Минобороны РФ.

Как сообщила румынская сторона, американский корабль прибыл для участия в совместных учениях.

«В период с 7 по 10 января американский военный десантный корабль USS Fort McHenry (LSD-43) совершает визит в порт Констанца и будет находиться в течение трех дней у пассажирского причала. После отбытия из порта в четверг, 10 января, USS Fort McHenry и фрегат Regele Ferdinand (Румыния) проведут совместные учения в территориальных водах Румынии и международных водах Чёрного моря», — приводит РИА Новости заявление Генштаба Румынии.

В ведомстве добавили, что представители американского флота также встретятся с румынскими коллегами, а отряд из 307-го полка морской пехоты совершит ознакомительный визит на борт судна из США.

В соответствии с упомянутой Конвенцией Монтрё американский корабль может находиться в Чёрном море 21 день, сказал в беседе с RT капитан 1-го ранга, военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, такая активность США связана с их позицией по отношению к Крыму и Украине.

«Это связано и с тем, что они хотят поддержать украинский режим перед выборами, в частности Порошенко. У них была отрицательная реакция на события в Керченском проливе, поэтому они так действуют и будут действовать в дальнейшем», — отметил Дандыкин.

По мнению эксперта, в 2019 году стоит ожидать более интенсивных заходов в Чёрное море не только американского флота, но и стран НАТО, однако российские моряки смогут держать ситуацию под контролем.

«У Черноморского флота есть все возможности контролировать ситуацию, обеспечивать задачи: сопровождение этих кораблей и подводными лодками, и надводными кораблями и авиацией. Отрадно, что всё происходит по закону, они (США. — RT) учитывают, наверное, то, что произошло в Керченском проливе. Они понимают возможности ЧФ, обновлённого за последние годы», — отметил Дандыкин.

Военный политолог Андрей Кошкин, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, также считает, что действия США связаны с провокацией украинских кораблей.

«Подобного рода корабли, которые заходят и начинают проводит совместные учения, — это дестабилизация ситуации в этом регионе и создание атмосферы эскалации напряжённости», — заключил эксперт.

Провокация украинских ВМС

Fort McHenry стал первым американским кораблём, который вошёл в Чёрное море после инцидента в Керченском проливе. Напомним, что 25 ноября 2018 года три украинских военных судна попытались незаконно пересечь российскую границу, проигнорировав требования Погранслужбы ФСБ России.

Российские пограничники были вынуждены применить силу, в результате чего задержали, а впоследствии и арестовали украинские корабли и весь их экипаж, состоящий из 22 моряков и двух сотрудников СБУ. В ходе обысков на кораблях ВМС Украины были обнаружены документы, предписывающие совершить проход через Керченский пролив скрытно и в обход действующего регламента.

Президент России Владимир Путин охарактеризовал действия Украины в Чёрном море как провокацию.

«Это, безусловно, провокация, которая организована действующей властью (думаю, что и действующим президентом) в преддверии президентских выборов на Украине в марте», — подчеркнул Путин.

Позднее украинская сторона заявила о намерении осуществлять новые проходы военных кораблей через Керченский пролив. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

«Это для нас принципиально. Если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря», — сказал Турчинов в интервью BBC Украина.

Финансирование, но не военный ответ

В конце декабря 2018 года США заявили о направлении ВМС Украины дополнительной помощи в размере $10 млн. Своё решение Вашингтон связал с «неправомерными» действиями Москвы по отношению к украинским морякам в ходе предшествующего инцидента.

«В ответ на опасную эскалацию со стороны России и неправомерную атаку на три украинских корабля 25 ноября неподалёку от Керченского пролива Госдепартамент с одобрения конгресса предоставит дополнительные $10 млн военного финансирования для дальнейшего обустройства морского потенциала Украины», — заявил представитель Госдепа США Роберт Палладино.

Ранее, 20 декабря, американские сенаторы призвали президента США Дональда Трампа запустить международную операцию по обеспечению свободы судоходства в Чёрном море и беспрепятственного прохода судов в Азовском море. Соответствующую резолюцию поддержал 41 сенатор из 100.

Примечательно, что 7 декабря Вашингтон публично исключил вероятность военного ответа на инцидент в Керченском проливе. Как заявил председатель Объединённого комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд, ответ должен касаться другой сферы деятельности.

«Я думаю, что международное сообщество обязательно должно отреагировать в сфере дипломатии, экономики или безопасности… Сейчас не обсуждается военное измерение ответа (на инцидент. — RT) в Азовском море», — заявил представитель Вашингтона.

Военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко в разговоре с RT отметил, что США выбрали удобный способ оказания поддержки Украине.

«Это такая форма поддержки наших украинских братьев: мы (США. — RT) наблюдаем, держим руку на пульсе, не бросили наших украинских союзников. Вообще, это дело недорогое: сходил через Босфор в Чёрное море на 21 день, вернулся — вот и всё», — сказал Тимошенко.

По мнению эксперта, подобная активность привлекает всеобщее внимание и используется для пиара.

«Попутно мы напрягаем русских, попутно создаём пиар-повод. Мы не воюем, а так вот «гуляем» тут… Никто гибнуть и тонуть ради пана Порошенко не хочет. А вот так: подразнить, показать — это святое дело», — заключил Тимошенко.