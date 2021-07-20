Продолжим кормить Украину? Евросоюз нанёс новый удар по России

Суд Евросоюза отклонил апелляцию Германии по делу газопровода OPAL. Согласно положениям Третьего энергетического пакета ЕС, "Газпром" может использовать лишь 50% мощности трубы. В 2016 году Еврокомиссия прислушалась к аргументам Берлина и разрешила российской компании выкупать 100% мощности, однако данное решение в судебном порядке успешно оспорила Польша. Вердикт европейского суда – серьёзный удар для отечественной газовой отрасли.

Европейский суд юстиции отклонил апелляцию Германии по вопросу ограничения загрузки газопровода OPAL. Суд ЕС поддержал позицию Польши, которая является одним из главных противников продвижения энергетических интересов России в Европе.

Газопровод OPAL, введённый в эксплуатацию в 2011 году, соединяет "Северный поток" с газотранспортной системой стран Центральной и Западной Европы и тянется от немецкого побережья на Балтийском море до границы с Чешской Республикой. Пропускная способность – 36 миллиардов кубометров природного газа в год.

Согласно положениям Третьего энергетического пакета ЕС, принятого для "борьбы с монополизмом", объекты энергетической инфраструктуры должны быть независимы от компаний, являющихся производителями энергоресурсов. В данном случае под ограничения подпадает ПАО "Газпром". Ему разрешено использовать OPAL только на 50%, а остальные 50% зарезервированы для "других поставщиков". Парадокс ситуации в том, что никаких альтернативных поставщиков не существует: природный газ сюда поступает только из "Северного потока. Другими словами, дорогостоящий газопровод лишили возможности приносить России крупную прибыль.

В 2016 году Еврокомиссия после длительного рассмотрения проблемы решила существенно расширить доступ "Газпрома" к мощностям OPAL. Российская компания в теории могла начать полноценное использование газопровода. Однако в конце 2019 года Европейский суд удовлетворил иск Польши и аннулировал решение Еврокомиссии. Германия вскоре подала апелляцию, до окончательного рассмотрения которой трубу можно было использовать на 100%. 15 июля этого года Европейский суд апелляцию Берлина отклонил, причём свою роль явно сыграла политика. Главным аргументом против полноценного использования OPAL был принцип "европейской солидарности".

Стопроцентное использование OPAL существенно снижало роль Украины как страны – транзитера российского природного газа, а запуск "Северного потока – 2" вкупе с уже запущенными "Северным потоком" и "Турецким потоком" умножал на ноль украинскую газотранспортную систему.

После ввода в эксплуатацию "Северного потока – 2" возникнет дефицит немецкой газотранспортной инфраструктуры. На практике она должна была обеспечиваться мощностями OPAL (36 млрд кубометров), NEL (20 млрд кубометров), являющимися продолжением "Северного потока", а также работающим с апреля газопроводом Eugal (55 млрд кубометров), являющимся продолжением "Северного потока – 2". Однако, поскольку теперь OPAL будет задействован всего лишь наполовину, недостающие 17 млрд кубометров придётся, судя по всему, продолжить экспортировать через Украину:

Решение высшей судебной инстанции Европейского союза обжаловать невозможно, о чём уже заявили власти ФРГ. Но какое-то решение "Газпрому" предстоит найти, особенно в свете скорого ввода в эксплуатацию Nord Stream 2. Гипотетическим решением могло бы стать строительство на территории Германии ещё одного газопровода, параллельного OPAL и EUGAL. Впрочем, при этом следует просчитать, насколько быстро окупится этот проект.

Ещё один вариант – обращение юристов ПАО "Газпром" и Nord Stream AG во Всемирную торговую организацию с заявлением о нарушении их прав как компаний-инвесторов. Минусом является то, что органы ВТО, как показывает практика, работают медленно и их компетенции весьма ограничены.

Вердикт Европейского суда принесёт Украине дополнительно 1 млрд долларов в год. Именно в такую сумму можно оценить стоимость транзитных услуг за прокачку примерно 30 млрд кубометров (17 млрд "немецкого дефицита" + 10–15 млрд оставшегося транзита). Таким образом, Евросоюз и стоящие за ним США всё-таки добиваются того, чтобы Россия финансировала антирусский режим в Киеве на собственные средства.