Продолжили дело нацистов: Как ЦРУ пытало людей, чтобы получить контроль над разумом

В разговоре с RT американский писатель и журналист Стивен Кинцер рассказал о своей книге, героем которой стал химик Сидней Готтлиб. Он возглавлял секретный проект ЦРУ в середине прошлого века. По словам Кинцера, учёный был амбициозен и беспринципен, что позволяло ему пытать сотни людей самыми различными способами с целью получения контроля над их разумом.

Кинцер отмечает, что всё началось с того, что в США решили, что у СССР есть некая таблетка, которая позволяет промывать человеку мозги в прямом значении этого выражения. В качестве одного из доказательств американцы приводили суд над католическим кардиналом в Венгрии в 1949 году. Во время процесса обвиняемый говорил монотонно, взгляд его был стеклянным, он признался в том, чего не делал. ЦРУ решило, что советские спецслужбы "промыли ему мозги", говорит Кинцер. Но на самом деле, по его словам, никакой волшебной таблетки у Союза тогда не было.

В итоге была организована команда под руководством Готтлиба, которая ставила бесчеловечные опыты над живыми людьми. Был использован опыт фашистов - некоторых привезли из Японии, где они во время Второй мировой войны проводили эксперименты над жителями Маньчжурии.

Кинцер приводит пример - человека могли погрузить в кому, затем ввести большую дозу стимуляторов, после прихода в сознание его били током, помещали то в сильный холод, то в жару. Готтлиб, говорит журналист, был убеждён: чтобы завладеть чьим-то сознанием, необходимо его сначала разрушить. Первое ему, без сомнения, удавалось, однако за более чем 10 лет проекта он так и не смог подчинить себе ни одного человека.

В последующем многие из полученных наработок применялись в тюрьме Гуантанамо, а также во время военных кампаний во Вьетнаме и на Ближнем Востоке.