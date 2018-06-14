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«Продолжение тренда»: какие изменения произошли в администрации президента
14 июня 2018, 00:54 • 44 • В России
Российский лидер Владимир Путин утвердил обновлённый состав администрации президента РФ. Многие из тех, кто в него входил ранее, остались на своих постах: Антон Вайно был вновь назначен главой президентской администрации, а Алексей Громов и Сергей Кириенко — его первыми заместителями. Свой пост сохранил и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Между тем команду покинули несколько советников и помощников главы государства, также уменьшилось общее число таких должностей.
© Алексей Дружинин / РИА Новости
Российский лидер Владимир Путин утвердил новый состав администрации президента. Большинство сотрудников сохранили свои посты.
Так, главой администрации президента РФ вновь назначен Антон Вайно. Он занимает эту должность руководителя с августа 2016 года.
«Назначить Вайно Антона Эдуардовича руководителем администрации президента Российской Федерации», — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Свои должности также сохранили два первых заместителя руководителя президентской администрации — Алексей Громов и Сергей Кириенко. Громов находится на этом посту с 2012 года, Кириенко — с 2016-го.
На должность заместителя главы администрации Кремля — пресс-секретаря вновь назначен Дмитрий Песков.
В пресс-службе Путина Песков работает с 2000 года. После победы Путина на президентских выборах в 2012 году Песков сменил на должности пресс-секретаря главы государства Наталью Тимакову.
Посты заместителей руководителей администрации также сохранили Магомедсалам Магомедов и Владимир Островенко. Руководителем протокола президента вновь назначен Владислав Китаев, сменивший в 2016 году на этой должности Магомедова.
Помощники
Свои посты в администрации президента сохранили и большинство его помощников. На занимаемых должностях остались Андрей Белоусов, Лариса Брычёва, Игорь Левитин, Владислав Сурков, Юрий Ушаков и Андрей Фурсенко.
Переназначение Фурсенко стало логичным шагом, уверен директор экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков.
«Когда ты передаёшь дела, уже переходя с поста министра на позицию помощника, ты лучше и шире можешь держаться тех вопросов, которые возникают, через внутренний определённый контроль, с одной стороны. С другой стороны — давать критический взгляд на те или иные инициативы и предложения, которые могут являться министерству, поэтому это вполне логичный шаг», — цитирует Калмыкова РИА Новости.
Кроме того, помощниками президента стали Дмитрий Калимулин, Анатолий Серышев и Дмитрий Шальков. Последний будет совмещать эту должность с работой начальника контрольного управления президента. Ранее этот пост занимал Калимулин.
Серышев, в свою очередь, пришёл в администрацию президентства из Федеральной таможенной службы, где являлся заместителем руководителя ведомства с 2016 года. До этого он работал на разных должностях в Управлении Федеральной службы безопасности России по Иркутской области и в УФСБ России по Республике Карелия.
При этом свои должности покинули Евгений Школов, Игорь Щеголев, Николай Цуканов и Владимир Кожин, который курировал военно-техническое сотрудничество.
Советники
Таким образом, теперь у президента будет девять помощников вместо десяти. Также Путин уменьшил число советников. Свои посты сохранили Сергей Глазьев, Антон Кобяков, Александра Левицкая, Владимир Толстой, Михаил Федотов и Вениамин Яковлев.
От занимаемой должности освобождён Герман Клименко, который курировал вопросы интернета.
«Освободить Клименко Германа Сергеевича от должности советника президента Российской Федерации», — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Также свой пост в администрации покинул Сергей Григоров.
Полномочным представителем президента в Совете Федерации вновь назначен Артур Муравьёв, а аналогичную должность в Госдуме снова займёт Гарри Минх. Полпредом главы государства в Конституционном суде станет Михаил Кротов.
Изменения в составе администрации российского президента в беседе с RT прокомментировал политолог Андрей Колядин, член правления Российской ассоциации политических консультантов. По его словам, глава государства предпочитает работать с теми людьми, которых хорошо знает.
«Это продолжение тренда, который мы заметили при формировании правительства, когда президент опирается на тех людей, которых он знает, с которыми работал и в которых абсолютно уверен. Видимо, задачи стоят настолько серьёзные, что внутренне он не может позволить делать ставку в основных должностях на людей, которых не знает», — заключил Колядин.
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