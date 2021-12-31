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Продолжение следует: В Кремле намекнули на новую встречу Путина и Байдена

31 декабря 2021, 15:50  •  99 • Политика
В Кремле высоко оценили результаты переговоров Владимира Путина и Джо Байдена, но при этом дали понять, что это был лишь очередной раунд. Новая встреча может произойти совсем скоро.
В пресс-службе Кремля дали официальный комментарий по поводу вчерашнего телефонного разговора президента России и президента США. В ходе беседы оба мировых лидера выразили готовность к диалогу по вопросам безопасности, говорится в сообщении, которое было опубликовано 31 декабря.
"Выражена обоюдная готовность к серьёзному и содержательному диалогу по обозначенным вопросам", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что Путин и Байден условились держать под личным контролем ход всех дискуссий на любых переговорах на эту тему, особенно в двустороннем формате.
В целом, говорится в сообщении, разговор двух политиков носил "откровенный и деловой характер". Пользу от него получат обе стороны. Кроме того, президенты договорились продолжать регулярные встречи на высшем уровне.
Очередные переговоры между Путиным и Байденом могут состояться уже в ближайшее время, рассказал РИА Новости помощник президента России Юрий Ушаков. Правда, точную дату он не назвал, но не исключил, что такая встреча может произойти сразу после новогодних праздников.

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