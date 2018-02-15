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Продолжение "Игры престолов" перенесли на неопределенное время

15 февраля 2018, 16:24  •  99 • В мире
Вместо этого фанаты творчества Джорджа Мартина получат первую часть полной истории династии Таргариен.
Американский писатель Джордж Мартин сообщил, что не выпустит в 2018 году шестую часть фэнтезийной саги "Песнь льда и пламени", на которой основан сверхпопулярный сериал "Игра престолов". Выход книги перенесен на неопределенное время.
Ранее заявлялось, что шестая часть "Песни льда и пламени" выйдет в промежутке между 2015 и 2018 годами. Теперь же Джордж Мартин заявляет, что в этом году читателей ждет лишь первая часть дилогии "Пламя и кровь", повествующей о полной истории династии Таргариен. Шестая же часть популярной саги под названием "Ветра зимы" будет выпущена только после этого.
Напомним, что первый том "Песни льда и пламени" вышел в 1996 году. С тех пор Джордж Мартин опубликовал еще четыре книги. Они легли в основу сериала "Игра престолов", последний сезон которого выходит осенью этого года.

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