Продолжение последует: какие планы у рабочей группы по Конституции

На заседании 30 июля члены рабочей группы (РГ) по Конституции обсудили реализацию поправок в отраслевое законодательство, заявил «Известиям» сопредседатель РГ Андрей Клишас. По словам участников, она продолжит собираться до тех пор, пока все необходимые инициативы не будут приняты, — большую часть из них внесут в Госдуму в осеннюю сессию, после чего и субъекты начнут менять свои региональные уставы.

Без повторов и опечаток

На очередной встрече рабочей группы по Конституции эксперты обсудили реализацию принятых поправок в отраслевое законодательство, в частности, вопросы об определении юридических понятий и мониторинг предложений от регионов. Об этом «Известиям» заявил председатель комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Среди прочего, обсуждался уже одобренный закон о приравнивании к экстремизму нарушения целостности России, в том числе отчуждение части ее территории.

Для реализации новых положений Основного закона, по оценкам экспертов, необходимо принять около 100 инициатив, и большая часть работы будет проделана уже в этом году.

— Основной пакет будет подготовлен в осеннюю сессию парламента, в том числе и проект закона о Госсовете, — заверил сенатор, отметив, что субъекты модифицируют региональные уставы лишь после основных изменений в федеральные законы, в том числе конституционные.

План заседаний всё еще обсуждается. В августе рабочая группа не планирует собираться, но в первой половине сентября точно проведет заседание, сообщил «Известиям» сопредседатель РГ, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Он отметил, что пока точного графика нет, но встречи будут проходить достаточно часто, по мере накопления «законотворческого материала».

Некоторые нормы закрепят сразу в нескольких инициативах — например, принцип единства систем публичной власти найдет отражение в законах о Госсовете, о правительстве, об организации системы власти в субъектах РФ и местном самоуправлении.

— Конечно, это должно быть сделано не противоречиво, а достаточно выверенно, — заявил Павел Крашенинников.

Участники РГ, по его словам, не планируют отработать конституционные инициативы как можно скорее, к определенной дате, поэтому все проекты будут рассматривать последовательно, по мере готовности. Параллельно с этим будут анализироваться и новые поступающие предложения.

Пока не достигнут цели

Принятые изменения требуют дальнейшего совершенствования законодательства, поэтому рабочая группа продолжит собираться до тех пор, пока не достигнет поставленной цели, рассказала «Известиям» член РГ, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. Сформированный формат работы поддержал и президент на итоговой встрече с экспертами после всероссийского голосования.

— Мы отработали механизмы коммуникаций. Например, неплохо себя зарекомендовали регулярные видеоконференции и документооборот в онлайн-режиме. Говорить о том, что в какие-то сроки группа прекратит свою работу, пока преждевременно. Сейчас целесообразно нам с коллегами этот путь продолжить, — считает сенатор.

Синхронно с деятельностью РГ в субъектах уже полным ходом идет работа по подготовке изменений региональных уставов. По ее мнению, у местных властей есть дополнительная возможность усилить определенные составляющие своего законодательства — например, социальные, которые очень востребованы среди населения.

О том, продолжит ли функционировать РГ даже после принятия всех законов, связанных с Конституцией, пока говорить сложно, признался «Известиям» член группы, глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. При этом, по его мнению, участие в таком формате людей без юридического образования или работы на госслужбе не мешает его эффективности.

Политолог Алексей Чадаев напомнил «Известиям», что закон о Конституционном собрании до сих пор не принят, отсюда и появление рабочей группы. Это временная мера, после создания всех необходимых поправок в законодательство РГ прекратит свою работу, уверен эксперт.

Предложение внести поправки в Конституцию впервые прозвучало от Владимира Путина во время послания Федеральному собранию 15 января 2020 года. Это новые требования, выдвигаемые к президенту, министрам и другим госчиновникам, а также рост социальных и экономических гарантий для населения. Поправки запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка и позволяют действующему главе государства вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.

Голосование по поправкам проходило с 25 июня по 1 июля, за них выступили 77,92% населения, против — 21,27%. Новая редакция Конституции вступила в силу 4 июля.