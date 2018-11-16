«Продолжение кампании по очернению России»: В Чечне объяснили появление Рамзана Кадырова в игре про вампиров

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов прокомментировал факт появления на Западе ролевой игры, в которой представляемый им регион изображен населенным вампирами, а сам Рамзан Кадыров - одним из них. «Это продолжение кампании по очернению России и Чечни. Уверен, что за ней стоят те же организации, что заявляли о якобы преследовании сексуальных меньшинств», - заявил он.

При этом Каримов также отметил, что Чечня, скорее всего, была выбрана для подобных нападок не только из политических целей. Все случившееся можно воспринимать и как своеобразный рекламный ход, уверен он. Если бы подобное изображение какого-либо иного российского региона появилось в настольной игре, то на это вряд ли бы кто-то обратил внимание.

Напомним, что шведская и в прошлом американская компания White Wolf Publishing (с 2015 года входит в состав Paradox Interactive) недавно выпустила очередное дополнение для пятой редакции своей настольной ролевой игры Vampire The Masquerade - Camarilla. В одной из глав данной книги было описано реальное место - Чеченская Республика.

В мире игры она изображалась как мрачное место, в котором вампиры - одним из лидеров которых является «султан Рамзан» - правят людьми в открытую. При этом в тексте главы отмечалось, что преследования гомосексуалистов, которые, по утверждению западных СМИ, имеют место в Чечне, якобы используются этими вампирами в качестве своеобразного средства отвлечения внимания от своего правления.

Свой комментарий Альви Каримов предоставил изданию «КоммерсантЪ».