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«Продолжение кампании по очернению России»: В Чечне объяснили появление Рамзана Кадырова в игре про вампиров

16 ноября 2018, 15:54  •  74 • Политика
Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов прокомментировал факт появления на Западе ролевой игры, в которой представляемый им регион изображен населенным вампирами, а сам Рамзан Кадыров - одним из них. «Это продолжение кампании по очернению России и Чечни. Уверен, что за ней стоят те же организации, что заявляли о якобы преследовании сексуальных меньшинств», - заявил он.
При этом Каримов также отметил, что Чечня, скорее всего, была выбрана для подобных нападок не только из политических целей. Все случившееся можно воспринимать и как своеобразный рекламный ход, уверен он. Если бы подобное изображение какого-либо иного российского региона появилось в настольной игре, то на это вряд ли бы кто-то обратил внимание.
Напомним, что шведская и в прошлом американская компания White Wolf Publishing (с 2015 года входит в состав Paradox Interactive) недавно выпустила очередное дополнение для пятой редакции своей настольной ролевой игры Vampire The Masquerade - Camarilla. В одной из глав данной книги было описано реальное место - Чеченская Республика.
В мире игры она изображалась как мрачное место, в котором вампиры - одним из лидеров которых является «султан Рамзан» - правят людьми в открытую. При этом в тексте главы отмечалось, что преследования гомосексуалистов, которые, по утверждению западных СМИ, имеют место в Чечне, якобы используются этими вампирами в качестве своеобразного средства отвлечения внимания от своего правления.
Свой комментарий Альви Каримов предоставил изданию «КоммерсантЪ».

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