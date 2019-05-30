«Продолжение информационной войны»: США обвинили Россию в возможном нарушении моратория на ядерные испытания

Россия, возможно, нарушает мораторий на ядерные испытания, заявил глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли. При этом он отказался прямо ответить на вопрос, считают ли США, что Москва не соблюдает Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). В Госдуме эти обвинения решительно отвергли, назвав их продолжением информационной войны против РФ. Между тем эксперты не исключают, что Вашингтон, возможно, готовит почву для отказа соблюдать мораторий, оправдав его якобы «нарушениями» с российской стороны.

Москва якобы не соблюдает Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Такое утверждением высказал глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли — младший в ходе выступления в Гудзоновском институте.

«Соединённые Штаты считают, что Россия, вероятно, не придерживается моратория на ядерные испытания и не соблюдает стандарт нулевой мощности», — цитирует Эшли-младшего ТАСС.

По словам военного чиновника, такое предположение американской стороны основывается на собственном понимании разработки атомных вооружений. Между тем он отказался прямо ответить на вопрос, считают ли США, что Россия проводит испытания, противоречащие ДВЗЯИ.

«Должен сказать, что, по моему мнению, у них (России. — RT) есть потенциал, позволяющий делать это», — ответил представитель Пентагона.

Глава американской военной разведки также заявил, что в его понимании Москва, в отличие от Вашингтона, не подтвердила приверженность стандарту нулевой мощности, то есть полному отказу от проведения ядерных взрывов в испытательных целях.

«Наличие у России обширного арсенала боезарядов различных видов создаёт почву для выработки доктрины, предусматривающей возможность применения ядерного оружия с целью принуждения», — указал он.

Отметим, что в преддверии выступления Роберта Эшли — младшего на сайте издания The Wall Street Journal вышла статья, в которой приводились выдержки из подготовленного представителем Пентагона текста выступления. В материале со ссылкой на данные военной разведки США указывается, что Россия якобы осуществляет ядерные взрывы малой мощности на архипелаге Новая Земля.

При этом представители администрации Белого дома отказались уточнить характер и масштаб испытаний, а также не указали, обсуждалась ли эта тема с представителями Кремля.

Архивное фото. Ядерный гриб

globallookpress.com

В то же время представитель посольства России в Вашингтоне подчеркнул, что РФ строго соблюдает положения всех международных договоров, к которым присоединилась, включая договор о запрещении ядерных испытаний, ратифицированный в 2000 году.

Отметим, что США, как и ещё ряд стран, не ратифицировали ДВЗЯИ, принятый в сентябре 1996 года на 50-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Попытка создать неблагоприятный фон вокруг России»

Как заметил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, слова «возможно» и «вероятно» использовались и в ситуации вокруг отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, когда вину за инцидент бездоказательно возложили на Россию.

«Из уст официального лица подобные заявления звучат крайне несолидно. Если нет стопроцентной уверенности и неопровержимых доказательств, бросаться такими обвинениями просто неприлично», — цитирует его РИА Новости.

Соединённые Штаты не прекращают делать подобные заявления, несмотря на их несостоятельность и отсутствие каких-то документальных подтверждений, подчеркнул первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. По его словам, «это продолжение примитивной информационной войны против России».

«Понятно, что Россия, во-первых, не может испытывать ядерное оружие незаметно. Во-вторых, на территории нашей страны это делать негде. И в-третьих, нам не имеет смысла проводить испытания, потому что все существующие виды ядерного вооружения не требуют усовершенствования», — указал парламентарий.

Он также подчеркнул, что отношение Вашингтона к ядерному оружию как к инструменту решения сиюминутных и геополитических проблем вызывает насторожённость.

«Россия же видит в ядерном вооружении элемент сдерживания и защиты. Я думаю, что данное заявление — попытка создать неблагоприятный фон вокруг нашей страны. Но все прекрасно понимают, что предыдущие провокации и обвинения в адрес Москвы провалились, США себя дискредитировали», — пояснил собеседник RT.

Как считает руководитель Центра военно-политических исследований ИСК РАН Владимир Батюк, претензии, высказанные представителем Пентагона по поводу предполагаемых нарушений Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний со стороны Москвы, не имеют фактических оснований и строятся лишь на предположениях.

«Проведение исследований ядерных боевых устройств возможно на докритической стадии, не доводя дело до полномасштабной неуправляемой ядерной реакции — взрыва. Якобы некоторые ядерные державы этим занимаются, сейчас вот обвиняют Россию. Обвинение абсолютно голословное», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, подобный шаг Вашингтона может свидетельствовать о подготовке американской стороной почвы для отказа соблюдать мораторий на ядерные испытания, которого США придерживались с 1992 года.

«Этот договор (ДВЗЯИ) так и не был введён в действие именно из-за позиции американского конгресса, который считает, что предусмотренные им меры контроля недостаточны для избежания ядерных испытаний на докритической стадии. Очевидно, в определённых американских кругах решили доломать всё, что ещё не поломано», — заявил Батюк в беседе с RT.