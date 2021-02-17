«Продолжение идеологизированной внешней политики»: как Вашингтон намерен сотрудничать с Москвой

США готовы сотрудничать с Россией в тех областях, где интересы двух стран совпадают. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. В качестве примера успешного взаимодействия он привёл продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III, ДСНВ). В то же время глава Госдепа подчеркнул, что США продолжат противодействовать якобы агрессивной политике РФ. По мнению аналитиков, Россия и Соединённые Штаты могли бы наладить сотрудничество в таких сферах, как контроль над вооружениями, борьба с терроризмом, пандемия коронавируса и кибербезопасность. Вместе с тем эксперты констатируют, что администрация Байдена, скорее всего, продолжит внешнеполитическую линию Обамы, а это означает, что серьёзного потепления отношений между Москвой и Вашингтоном ждать не стоит.

США считают возможным сотрудничество с Россией в тех областях, которые представляют взаимный интерес. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

В качестве примера подобного сотрудничества он привёл продление Договора о стратегических наступательных вооружениях. При этом Блинкен добавил, что «поведение и действия России» вызывают у Вашингтона «опасения». В пример он привёл «отравление» Алексея Навального и «вмешательство в выборы».

«Но в то же время — поскольку это отвечает нашим интересам — мы смогли оперативно продлить на пять лет договор СНВ-III, соглашение в сфере ограничения и сокращения вооружений», — сказал глава Госдепа.

Блинкен отметил, что после продления СНВ-III Вашингтон нацелен на дальнейшее укрепление стратегической стабильности.

«Будем искать и другие пути укрепления стратегической стабильности в отношениях с Россией, хоть и занимаем предельно ясную позицию относительно её действий (в том числе на Украине, где продолжается агрессия), идущих вразрез с нашими интересами и ценностями. Но нам нужно уметь работать по обоим направлениям», — заявил он в интервью Национальному общественному радио США (NPR).

Энтони Блинкен

Reuters

© Tom Brenner

В тот же день с похожим заявлением выступил и представитель Пентагона на регулярном брифинге для журналистов.

В частности, он заявил, что Россия якобы представляет угрозу для всех союзников США по НАТО, однако в то же время Вашингтон рассчитывает работать с Москвой там, где существует обоюдный интерес.

«Действующая администрация уже ясно дала понять: мы будем работать с Россией для продвижения наших собственных интересов, в то же время призывая её к ответу за её безрассудные и агрессивные действия», — сказал представитель Пентагона.

При этом в Министерстве обороны США привели ставший уже традиционным перечень обвинений в адрес России.

«Считаю предельно ясным, что Россия представляет угрозу для всех союзников по НАТО, в том числе для Соединённых Штатов. Россия снижает уровень прозрачности и предсказуемости», — сказал сотрудник Пентагона.

В ходе брифинга было также отмечено, что РФ якобы стремится «подорвать безопасность и стабильность по всему миру». Кроме того, критике было подвергнуто и сотрудничество Москвы с Пекином, которое в Пентагоне назвали «партнёрством по расчёту».

Ядерная гонка отменяется

После прихода к власти Джо Байден активизировал работу Белого дома по продлению СНВ-III. Уже 26 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков и посол США в Москве Джон Салливан обменялись нотами о достижении договорённостей по поводу продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

В тот же день состоялся и первый телефонный разговор президентов России и США.

Напомним, СНВ-III был подписан президентами России и США в 2010 году и официально вступил в силу 5 февраля 2011 года. Соглашение действительно в течение десяти лет с возможностью его продления ещё на пять лет.

Документом предусматривалось сокращение количества ядерных боезарядов до 1550 единиц, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700.

Таким образом, РФ и США в начале этого года продлили договор до 5 февраля 2026 года.

«Это важнейшее решение, его нельзя переоценить, — прокомментировал это событие председатель Госдумы Вячеслав Володин. — Мир стоял на пороге развёртывания гонки вооружений. Наш президент сделал всё для того, чтобы это соглашение было продлено».

Стоит отметить, что оперативные действия администрации Байдена по сохранению договора СНВ-III резко контрастируют с политикой предыдущего лидера США Дональда Трампа — во время его президентства американская администрация затягивала решение этого вопроса, несмотря на готовность Москвы продлить соглашение.

Однако эксперты отмечают, что скорость действий Байдена в этом вопросе продиктована главным образом небольшим количеством времени, остававшимся до прекращения действия договора. Кроме того, сохранение СНВ-III выгодно Вашингтону и насчёт этого в США существует двухпартийный консенсус.

В этом контексте аналитики подчёркивают, что конструктивную позицию Вашингтона по ДСНВ не стоит принимать за реальное желание наладить диалог с Москвой по широкому кругу вопросов.

Линия Обамы

Аналитики считают, что пока рано говорить, что внешнеполитический курс администрации Байдена в отношении России уже выстроен.

«Надо подождать, когда будет окончательно сформирована администрация и появятся директивные документы по вопросам национальной безопасности. Из них будет понятна направленность американской внешней политики на ближайшие годы», — сказал в беседе с RT руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

В то же время, говорят эксперты, озвученная Блинкеном ставка Вашингтона на сдерживание России и одновременное сотрудничество по ограниченному кругу вопросов похожа на политику экс-президента США Барака Обамы. Напомним, нынешний хозяин Белого дома при Обаме занимал пост вице-президента.

Джо Байден и Барак Обама

Reuters

© Jason Reed

«Это логическое продолжение линии администрации Обамы. Да, договор подписан, начался определённый диалог. Но это не исключает политики сдерживания со всеми её компонентами. Никакого потепления ждать не стоит. Нас будут пытаться продавливать по всем фронтам: на Украине, в Черноморском регионе, Арктике, Сирии. Будет педалироваться правозащитная тематика, Вашингтон продолжит подкармливать прозападные силы внутри самой России», — отметил в разговоре с RT научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Эксперты напомнили, что одной из главных черт внешней политики администрации Обамы была её сильная идеологизированность. Это, в частности, проявлялось в навязывании Америкой другим странам собственных идеологических установок. Именно в эпоху Обамы в ходе череды «цветных революций» сильнейшей дестабилизации подвергся Ближний Восток, а также произошёл поддержанный Вашингтоном государственный переворот на Украине, отметили политологи.

«От Байдена, очевидно, можно ждать продолжения такой идеологизированной внешней политики. И это совершенно исключает любые возможности компромиссов или соглашений как с Россией, так и с Китаем. Байден будет делать ставку на укрепление связей с американскими традиционными союзниками. Это, в свою очередь, будет стимулом для большего сближения России, Китая и Ирана, а также других государств, которые не одобряют американскую гегемонию», — считает Батюк.

Комментируя слова Блинкена о том, что США будут искать пути по укреплению стратегической стабильности, эксперты предположили, что сотрудничество Москвы и Вашингтона, скорее всего, будет ограничиваться вопросами безопасности.

«Это такие области, как контроль над вооружениями, борьба с международным терроризмом, глобальная пандемия, вопросы климата. Наладить экономические связи вряд ли удастся из-за санкций», — констатировал Батюк.

Ещё одной сферой, в которой в теории могли бы наладить сотрудничество Россия и США, является кибербезопасность, полагает Блохин.

«Кибербезопасность и антитеррор — вот перспективные области взаимодействия. Но именно их демократы за последние годы и подорвали. Особенно пострадала кибербезопасность. В целом для полноценного взаимодействия нужна экономическая взаимозависимость. Тогда и будет заинтересованность Вашингтона в поддержании нормальных отношений. Между нашими странами сейчас такой взаимозависимости нет, и это не наша вина», — заключил аналитик.