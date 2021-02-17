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«Продолжение идеологизированной внешней политики»: как Вашингтон намерен сотрудничать с Москвой
17 февраля 2021, 23:35 • 95 • В мире
США готовы сотрудничать с Россией в тех областях, где интересы двух стран совпадают. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. В качестве примера успешного взаимодействия он привёл продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III, ДСНВ). В то же время глава Госдепа подчеркнул, что США продолжат противодействовать якобы агрессивной политике РФ. По мнению аналитиков, Россия и Соединённые Штаты могли бы наладить сотрудничество в таких сферах, как контроль над вооружениями, борьба с терроризмом, пандемия коронавируса и кибербезопасность. Вместе с тем эксперты констатируют, что администрация Байдена, скорее всего, продолжит внешнеполитическую линию Обамы, а это означает, что серьёзного потепления отношений между Москвой и Вашингтоном ждать не стоит.
AFP © Vasily MAXIMOV
США считают возможным сотрудничество с Россией в тех областях, которые представляют взаимный интерес. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
В качестве примера подобного сотрудничества он привёл продление Договора о стратегических наступательных вооружениях. При этом Блинкен добавил, что «поведение и действия России» вызывают у Вашингтона «опасения». В пример он привёл «отравление» Алексея Навального и «вмешательство в выборы».
«Но в то же время — поскольку это отвечает нашим интересам — мы смогли оперативно продлить на пять лет договор СНВ-III, соглашение в сфере ограничения и сокращения вооружений», — сказал глава Госдепа.
Блинкен отметил, что после продления СНВ-III Вашингтон нацелен на дальнейшее укрепление стратегической стабильности.
«Будем искать и другие пути укрепления стратегической стабильности в отношениях с Россией, хоть и занимаем предельно ясную позицию относительно её действий (в том числе на Украине, где продолжается агрессия), идущих вразрез с нашими интересами и ценностями. Но нам нужно уметь работать по обоим направлениям», — заявил он в интервью Национальному общественному радио США (NPR).
В тот же день с похожим заявлением выступил и представитель Пентагона на регулярном брифинге для журналистов.
В частности, он заявил, что Россия якобы представляет угрозу для всех союзников США по НАТО, однако в то же время Вашингтон рассчитывает работать с Москвой там, где существует обоюдный интерес.
«Действующая администрация уже ясно дала понять: мы будем работать с Россией для продвижения наших собственных интересов, в то же время призывая её к ответу за её безрассудные и агрессивные действия», — сказал представитель Пентагона.
При этом в Министерстве обороны США привели ставший уже традиционным перечень обвинений в адрес России.
«Считаю предельно ясным, что Россия представляет угрозу для всех союзников по НАТО, в том числе для Соединённых Штатов. Россия снижает уровень прозрачности и предсказуемости», — сказал сотрудник Пентагона.
В ходе брифинга было также отмечено, что РФ якобы стремится «подорвать безопасность и стабильность по всему миру». Кроме того, критике было подвергнуто и сотрудничество Москвы с Пекином, которое в Пентагоне назвали «партнёрством по расчёту».
Ядерная гонка отменяется
После прихода к власти Джо Байден активизировал работу Белого дома по продлению СНВ-III. Уже 26 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков и посол США в Москве Джон Салливан обменялись нотами о достижении договорённостей по поводу продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.
В тот же день состоялся и первый телефонный разговор президентов России и США.
Напомним, СНВ-III был подписан президентами России и США в 2010 году и официально вступил в силу 5 февраля 2011 года. Соглашение действительно в течение десяти лет с возможностью его продления ещё на пять лет.
Документом предусматривалось сокращение количества ядерных боезарядов до 1550 единиц, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700.
Таким образом, РФ и США в начале этого года продлили договор до 5 февраля 2026 года.
«Это важнейшее решение, его нельзя переоценить, — прокомментировал это событие председатель Госдумы Вячеслав Володин. — Мир стоял на пороге развёртывания гонки вооружений. Наш президент сделал всё для того, чтобы это соглашение было продлено».
Стоит отметить, что оперативные действия администрации Байдена по сохранению договора СНВ-III резко контрастируют с политикой предыдущего лидера США Дональда Трампа — во время его президентства американская администрация затягивала решение этого вопроса, несмотря на готовность Москвы продлить соглашение.
Однако эксперты отмечают, что скорость действий Байдена в этом вопросе продиктована главным образом небольшим количеством времени, остававшимся до прекращения действия договора. Кроме того, сохранение СНВ-III выгодно Вашингтону и насчёт этого в США существует двухпартийный консенсус.
В этом контексте аналитики подчёркивают, что конструктивную позицию Вашингтона по ДСНВ не стоит принимать за реальное желание наладить диалог с Москвой по широкому кругу вопросов.
Линия Обамы
Аналитики считают, что пока рано говорить, что внешнеполитический курс администрации Байдена в отношении России уже выстроен.
«Надо подождать, когда будет окончательно сформирована администрация и появятся директивные документы по вопросам национальной безопасности. Из них будет понятна направленность американской внешней политики на ближайшие годы», — сказал в беседе с RT руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.
В то же время, говорят эксперты, озвученная Блинкеном ставка Вашингтона на сдерживание России и одновременное сотрудничество по ограниченному кругу вопросов похожа на политику экс-президента США Барака Обамы. Напомним, нынешний хозяин Белого дома при Обаме занимал пост вице-президента.
Эксперты напомнили, что одной из главных черт внешней политики администрации Обамы была её сильная идеологизированность. Это, в частности, проявлялось в навязывании Америкой другим странам собственных идеологических установок. Именно в эпоху Обамы в ходе череды «цветных революций» сильнейшей дестабилизации подвергся Ближний Восток, а также произошёл поддержанный Вашингтоном государственный переворот на Украине, отметили политологи.
«От Байдена, очевидно, можно ждать продолжения такой идеологизированной внешней политики. И это совершенно исключает любые возможности компромиссов или соглашений как с Россией, так и с Китаем. Байден будет делать ставку на укрепление связей с американскими традиционными союзниками. Это, в свою очередь, будет стимулом для большего сближения России, Китая и Ирана, а также других государств, которые не одобряют американскую гегемонию», — считает Батюк.
Комментируя слова Блинкена о том, что США будут искать пути по укреплению стратегической стабильности, эксперты предположили, что сотрудничество Москвы и Вашингтона, скорее всего, будет ограничиваться вопросами безопасности.
«Это такие области, как контроль над вооружениями, борьба с международным терроризмом, глобальная пандемия, вопросы климата. Наладить экономические связи вряд ли удастся из-за санкций», — констатировал Батюк.
Ещё одной сферой, в которой в теории могли бы наладить сотрудничество Россия и США, является кибербезопасность, полагает Блохин.
«Кибербезопасность и антитеррор — вот перспективные области взаимодействия. Но именно их демократы за последние годы и подорвали. Особенно пострадала кибербезопасность. В целом для полноценного взаимодействия нужна экономическая взаимозависимость. Тогда и будет заинтересованность Вашингтона в поддержании нормальных отношений. Между нашими странами сейчас такой взаимозависимости нет, и это не наша вина», — заключил аналитик.
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