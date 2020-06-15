«Продолжение дискриминации»: почему в Киеве заявили о «никчёмности» российских паспортов жителей Донбасса

В российском Министерстве иностранных дел ответили на слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который назвал российские паспорта населения ДНР и ЛНР филькиной грамотой. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства РФ Марии Захаровой, эти документы — «историческое свидетельство ответа жителей Донбасса на многолетние зверства киевского режима». Захарова также заявила, что российские паспорта дали возможность населению республик свободно пересекать границу с РФ в период ограничений, вызванных пандемией. По мнению аналитиков, Киев выступает с подобными заявлениями, поскольку ему «просто больше нечем ответить» на правомерные действия Москвы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские паспорта, полученные жителями ДНР и ЛНР, — это реакция жителей Донбасса на дискриминационную политику Киева по отношению к ним.

«Они (российские паспорта. — RT) не только дали возможность их обладателям свободно пересекать границу с Россией в период ограничений, вызванных пандемией, но стали историческим свидетельством ответа жителей Донбасса на многолетние зверства киевского режима», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Таким образом официальный представитель МИД РФ ответила на слова министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о том, что Киев работает со своими партнёрами по оказанию давления на Москву из-за выдачи российских паспортов жителям Донбасса.

«С точки зрения права это абсолютно никчёмные бумажки, и практика их выдачи должна быть прекращена. Поэтому мы работаем с международным сообществом, с нашими партнёрами, чтобы они не признавали эти паспорта и чтобы мы совместно давили на Россию, чтобы она прекратила эту практику», — сообщил украинский министр в интервью агентству «Укринформ», опубликованном 15 июня.

Кулеба добавил, что, предоставляя гражданство населению ЛНР и ДНР, РФ якобы «грубо нарушает международное право».

«Поэтому для нас они (паспорта. — RT) никакого значения не имеют», — подчеркнул глава МИД Украины.

Также Захарова ответила на слова Кулебы о том, что российские паспорта — это филькина грамота.

«Обожаю интеллектуальную мощь современной украинской элиты. Про филькину грамоту. Так Иван Грозный называл обличительные письма митрополита Филиппа II о зверствах опричников. Убитый Малютой Скуратовым митрополит ныне почитается как святитель Филипп Московский», — пояснила официальный представитель МИД РФ.

«Свидетельство двойных стандартов»

По мнению заместителя директора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, непризнание Киевом паспортов России у жителей Донбасса является «ситуацией из ряда вон выходящей».

«Такая позиция украинских властей противоречит нормам международного права. Киев не может запрещать тому или иному жителю ЛНР/ДНР получать российский паспорт. У Украины просто нет на это никаких юридических оснований. Более того, Киев обязан уважать право своих граждан на получение гражданства другого государства, в том числе и России, что не противоречит украинским законам», — рассказал эксперт в разговоре с RT.

При этом Владимир Шаповалов считает позицию России по данному вопросу, которую в очередной раз продемонстрировала Мария Захарова, «выверенной и в максимальной степени корректной».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

РИА Новости

© Пресс-служба МИД РФ

«Таким образом Москва и выстраивает свою дипломатию, не переходя на оскорбительные жесты. При этом тональность заявления Кулебы свидетельствует не просто о низком уровне украинский дипломатии и низком уровне культуры министра Украины, но и о том, что на правомерные действия Москвы Киеву просто больше нечем ответить, кроме как такого рода фразеологией», — отметил аналитик.

Как заявил в интервью RT депутат Народного совета ДНР Мирослав Руденко, непризнание Киевом российских паспортов жителей ДНР и ЛНР — «свидетельство двойных стандартов» украинских властей, поскольку среди населения Украины и политической элиты страны наличие двойного гражданства не редкость.

«Двумя паспортами обладают множество политиков, а также рядовых украинцев: у жителей Закарпатья — венгерские паспорта, у жителей Черновицкой области — румынские. На территории Галичины у многих украинцев есть польское гражданство. Но Киев как будто об этом забывает и продолжает дискриминировать исключительно население Донбасса», — подчеркнул Руденко.

«Протягивает руку помощи»

Напомним, в апреле 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями ЛНР и ДНР. Срок рассмотрения заявлений на приобретение соответствующих документов не должен превышать трёх месяцев.

Как заявил российский лидер, такая мера нацелена на защиту прав человека и является вопросом «чисто гуманитарного характера». Путин также пояснил, что у Москвы «нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти».

«Но терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие на территории вот этих Донецкой и Луганской республик, вообще лишены каких бы то ни было гражданских прав, — это уже переходит границы с точки зрения прав человека», — сказал президент России.

Как говорилось в комментарии Департамента информации и печати МИД РФ, опубликованном в феврале 2020 года, «Киев ввёл финансово-экономическую, транспортную и энергетическую блокаду Донбасса, в результате которой его жители оказались на грани выживания».

«Они фактически были лишены гражданских прав, гарантированных, в частности, международными пактами 1966 года об экономических, социальных и культурных правах, а также о гражданских и политических правах», — отмечается в заявлении.

Военнослужащий НМ ДНР осматривает сгоревший дом в поселке Шахты 6-7 в Горловке

© Сергей Аверин/РИА Новости

Во внешнеполитическом ведомстве РФ также уточнили, что Киев, «разорвав в одностороннем порядке связь с отдельными районами Донецкой и Луганской областей, сделал их жителей де-факто лицами без гражданства».

«Их отрезали от всего: системы общенационального финансирования и банковских услуг, социальных пособий, пенсий, зарплат, средств связи, образования и здравоохранения», — сообщили в МИД России.

Как заявил Мирослав Руденко, введение Москвой упрощённого механизма получения российского гражданства для населения ЛНР и ДНР «фактически спасает жителей Донбасса от гибели, военной агрессии Украины, а также экономического, социального и политического давления».

«Киев продолжает действовать репрессивными методами, закрывая глаза на все военные преступления украинской армии, арестовывая несогласных, не разрешая выдавать населению Донбасса какие-либо документы и не признавая внутренние. Не стоит забывать и об экономической блокаде. Всё это в комплексе создало крайне сложные условия для жизни», — отметил Руденко.

По мнению эксперта Института стран СНГ Игоря Шишкина, мера России крайне важна для жителей Донбасса, поскольку паспорта ЛНР и ДНР не получили международного признания.

«Россия из гуманитарных соображений идёт на то, чтобы предоставить документы международного образца, тем самым восстанавливая гражданские права населения, которые были просто похищены Украиной. Это большой шаг навстречу жителям Донбасса, на которых Киев наложил массу ограничений — невозможность выехать за границу, если просрочен паспорт Украины или утерян вследствие боевых действий. Киев ничего не предпринимает, чтобы урегулировать эти проблемы», — заявил эксперт в беседе с RT.

В свою очередь, Владимир Шаповалов назвал выдачу Россией паспортов по упрощённой схеме жителям Донбасса «цивилизационным способом выхода из той катастрофически сложной гуманитарной ситуации, до которой Киев довёл эти территории».

Шанс на поддержку

Мирослав Руденко заявил, что Донбасс не ждёт от новой киевской власти шагов навстречу жителям ДНР и ЛНР.

«Владимир Зеленский, который пришёл к власти на обещаниях мира, продолжает политический курс Петра Порошенко, выступавшего за геноцид населения республик. Сейчас все, кто оказывают хоть какую-то поддержку Донбассу, считаются на Украине врагами», — сказал Руденко.

Прохожие на одной из из улиц города Донецка

© Михаил Воскресенский/РИА Новости

По его словам, в конечном счёте «большая часть населения Донбасса вступит в гражданство России на добровольных началах», поскольку оно даёт им значительныепреимущества: возможность иметь качественное профессиональное образование, находить достойную работу, воссоединиться с семьёй, получить социальные выплаты.

В то же время Киев, наоборот, «делает всё для того, чтобы испортить жителям Донбасса жизнь», полагает Владимир Шаповалов.

Отметим, что на начало текущего года соответствующие документы получили более 200 тыс. человек в Донбассе.