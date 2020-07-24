Продолжение бойкота всего русского в Армении: "Пашинян убирает российские телеканалы"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не ведёт себя как союзник России. Такое мнение озвучил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Пашинян убирает российские телеканалы в Армении из сетки бесплатного вещания. Это союзник или это Украина 2.0?" - написал он в Twitter.

Дело в том, что ранее власти Армении одобрили закон "Об аудиовизуальных медиа", в рамках которого будет организована зачистка информационного пространства страны от "иностранного влияния". Речь идёт об изъятии из бесплатной государственной сетки ряда каналов, а также о дублировании передач на армянский язык или использовании субтитров.

До этого привилегиями располагали один американский (CNN), а также четыре российских канала: Первый канал, "Россия", "Культура" и "Мир". Последний функционирует на основании двустороннего соглашения между Москвой и Ереваном.

Пользователи Сети живо отреагировали на комментарий Коротченко.

"У Пашиняна стратегический партнёр США, это официальное его заявление. Если будем пускать "пузыри" в отношении Армении, будет Украина 2.0", - заявил @3lsvx3.

"При Пашиняне, как мне кажется, ни о каком союзничестве говорить не приходится. Там уши Госдепа торчат из-за каждого стола", - добавил @daariyskiy.

"Это Пашинян. Он и должен это делать, даже если многие (большинство?) думают иначе. Раскачка и обработка населения, амеры в этом мастера. Другой вопрос, как и почему мы позволили прийти Пашиняну и довести ситуацию до нынешней. Сказки про "внутреннее дело армян" не предлагать", - добавил @t41oybtptif1Pnz.

Как ранее заявил в интервью телеканалу "360" директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, Россия исторически несёт ответственность за народы Закавказья, поэтому она будет добиваться мирного урегулирования конфликта, вспыхнувшего между Арменией и Азербайджаном.

Москва является гарантом безопасности, заинтересованным в том, чтобы в регионе соблюдался мир. Не стоит забывать, что у России есть военная база в Армении, а Азербайджан является одним из крупнейших её партнёров в сфере военно-технического сотрудничества.

"Россия - единственная, кто, в общем-то, может быть посредником в этом конфликте... Поэтому Россия ничью сторону занимать не будет," - пояснил эксперт.