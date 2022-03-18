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«Продолжение антироссийского безумия»: Ofcom заявил об отзыве лицензии RT на вещание в Великобритании

18 марта 2022, 18:45  •  39 • В мире
Решение британского регулятора Ofcom отозвать лицензию телеканала RT на вещание обосновано желанием Запада запретить любые точки зрения, отличные от официальных, заявили в пресс-службе RT. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такой шаг продолжением антироссийского безумия и подчеркнул, что это ограничивает свободу слова и нарушает законы о работе СМИ. В Госдуме допустили, что Россия может принять ответные меры.
 
© RT
 

Решение британского медиарегулятора Ofcom отозвать лицензию телеканала RT на вещание — политическое и обосновано желанием Запада запретить любые точки зрения, отличные от официальных, заявили в пресс-службе RT.

18 марта Ofcom заявил об отзыве лицензии телеканала на вещание в Великобритании, решение вступило в силу немедленно.

«Много лет в Великобритании искали формальный повод закрыть RT, но пытались сохранить видимость свободы слова. Теперь маски сброшены», — заметили в пресс-службе.

Там обратили внимание, что в последние дни британские политики грубо вмешивались в работу якобы независимого регулятора, в результате чего за две недели Ofcom начал более 20 расследований в отношении «должной беспристрастности» RT.

«При этом Ofcom не подвергает сомнению однобокое освещение ситуации на Украине британскими каналами. Нам запретили работать по одной причине: сейчас на Западе любая точка зрения, отличная от официальной, просто не имеет права на существование», — пояснили в пресс-службе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что решение регулятора ограничивает свободу слова и нарушает законы о работе СМИ. По его словам, это очень опасная тенденция, в том числе для самих европейцев. 

«Это продолжение того, наверное, безумия, которое сейчас происходит и в Америке, и в Европе, — такого антироссийского безумия. И это ещё один шаг в линии действий по грубому ограничению свободы слова, по нарушению всех законов, связанных со свободой работы СМИ, в том числе и европейских законов», — заметил представитель Кремля.

RT продолжит «нести свой голос и нести свою точку зрения до тех, кто захочет её видеть и слышать», — сказал Песков.

«Никакие «офкомы» не смогут этому воспрепятствовать», — подчеркнул он.

  • © RT

Россия может принять ответные меры в связи с данным инцидентом, заявил RT член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев. Он также обратил внимание на «туманность» принципа «беспристрастности», которым руководствуется Ofcom.

«Я думаю, что ответные меры обязательно будут и осуждение, конечно, будет. Посмотрим, в каком формате», — сказал депутат.

В свою очередь, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк отметил, что решение Ofcom было принято на фоне ведущейся против России информационной войны.

«Это решение говорит о том, что никакой свободы слова не осталось. Отзыв лицензии произошёл не только в отрыве от ценностей, он произошёл в рамках вопиющего нарушения самих британских законов. Запад, в частности Британия, пытается выстроить внутри своего общества кокон, куда не попадёт никакая альтернативная точка зрения», — высказался Данюк в беседе с RT.

Решение об отзыве лицензии телеканала — не просто «политически ангажированное», это очередное доказательство того, что ценностей, которыми любит хвастаться Запад, уже давно не существует внутри их собственных государств, добавил эксперт.

Напомним, 23 февраля британский премьер-министр Борис Джонсон сообщил, что министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании Надин Доррис отправила запрос о лицензии RT в Ofcom. Так он ответил на призывы ряда британских парламентариев принять меры против телеканала. В регуляторе, в свою очередь, заявили, что усиливают контроль за освещением событий на Украине и будут готовы принять «быстрые меры в случае необходимости».

Заместитель главреда RT Анна Белкина обратила внимание, что за четыре года телеканал ни разу не нарушил установленные Ofcom правила вещания, а сам регулятор не подвергал сомнению правомерность выданной каналу лицензии. Она подчеркнула, что британские политики открыто вмешиваются в работу якобы независимых институтов.

Меры Запада против RT

Напомним, в Великобритании в течение нескольких лет предпринимались попытки ограничить работу RT в стране. В частности, в 2018 году Ofcom рассмотрел десять материалов RT и привязал семь из них к событиям в британском городе Солсбери. Ofcom посчитал, что в семи эпизодах из десяти изученных RT якобы допустил нарушения вещательного кодекса.

В RT тогда подчеркнули, что вещание в Великобритании ведётся в соответствии с правилами, установленными британским регулятором. Главный редактор телеканала Маргарита Симоньян отмечала, что Ofcom своим решением по RT доказал, что он стал орудием в руках тех, кто хочет расправиться с неугодными СМИ. Схожее мнение высказывала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Налицо очередная попытка ограничить деятельность российских СМИ в Великобритании. Причина очевидна: российские СМИ публикуют неудобные факты для Великобритании», — заявляла дипломат.

Попытки давления на RT оказывались и в других западных странах. Так, 2 февраля 2022 года немецкий регулятор запретил RT DE вести эфиры на всех платформах. На следующий день МИД России заявил об ответных мерах: в частности, в РФ было прекращено вещание Deutsche Welle, закрыт её корпункт и аннулированы аккредитации сотрудников российского бюро компании.

В начале марта сайты RT и Sputnik News были заблокированы на территории Нидерландов голландскими интернет-провайдерами. Со 2 марта Европейский союз запретил вещание телеканала и работу агентства Sputnik на территории сообщества. 

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что решение ЕС показывает реальную стоимость так называемых западных ценностей.

«То, что сейчас происходит в мировом информационном пространстве, вполне можно охарактеризовать как лишение России любой возможности донести свою точку зрения на происходящие в мире события», — сказала Захарова.

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