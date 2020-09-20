«Продолжают вводить в заблуждение»: в МИД РФ опровергли заявления США о восстановлении санкций ООН против Ирана

Российский МИД заявил, что Совет Безопасности ООН не делал никаких шагов по возобновлению санкций против Ирана. Таким образом во внешнеполитическом ведомстве отреагировали на высказывания госсекретаря США Майка Помпео, по словам которого международные ограничительные меры якобы вновь вступят в силу в ближайшее время. В Евросоюзе также отметили, что Соединённые Штаты покинули «ядерную сделку» и не могут инициировать процесс восстановления санкций ООН.

В МИД России заявили, что Совет Безопасности ООН не предпринимал никаких действий, которые приводили бы к возобновлению в отношении Ирана санкций, отменённых после заключения в 2015 году Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД).

Так в ведомстве прокомментировали утверждения Вашингтона, согласно которым якобы был запущен процесс восстановления ограничительных мер со стороны СБ ООН.

Как отметили в МИД РФ, США «продолжают вводить в заблуждение» международное сообщество, спекулируя по поводу завершения в СБ ООН «неких процедур по восстановлению действия санкционных резолюций».

«Разумеется, американцы понимают, что их утверждения не соответствуют действительности. Именно поэтому всех, кто с ними не согласен, США, как водится, грозят подвергнуть санкциям и прочим карам. Других аргументов в американской внешней политике, видимо, уже не осталось», — говорится в сообщении ведомства.

Действия Вашингтона в российском МИД назвали «театральной постановкой», направленной на подчинение Совета Безопасности политике «максимального давления» на Иран и превращения этого органа в «подручный инструмент» США.

Как указали в российском внешнеполитическом ведомстве, США отдают себе отчёт, что их выход из «ядерной сделки» с Тегераном и возобновление односторонних санкций ознаменовал отказ от международных норм, заданных Совбезом и Уставом ООН.

«Теперь пытаются заставить всех надеть «очки дополненной реальности» с маркировкой made in USA и воспринимать происходящее вокруг Ирана и СВПД исключительно через них. Но мир не американская компьютерная игра», — сказали в МИД РФ.

В ведомстве подытожили, что «нелегитимные инициативы и действия США по определению не могут иметь международно-правовых последствий для других стран и приводить к появлению у них обязательств по ограничению законного сотрудничества с Ираном».

Ранее в США заявили, что в ближайшие дни Вашингтон примет меры против Ирана и «нарушителей» санкций СБ ООН по иранской ядерной программе.

«Был запущен 30-дневный процесс возвращения ранее прекращённых санкций СБ ООН, которые вступят в силу в 20:00 19 сентября», — указано в тексте.

Отмечается, что США примут ряд мер для привлечения к ответственности нарушителей выполнения санкций ООН.

Позднее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что санкции ООН против Ирана вступают в силу, несмотря на то что в организации не согласны с этим. По его мнению, санкции якобы восстановлены в соответствии с процедурами ООН.

«США ожидают, что все страны — члены ООН будут полностью соблюдать свои обязательства по реализации этих мер», — цитирует Помпео РИА Новости.

Госсекретарь добавил, что в дополнение к эмбарго на поставки оружия санкции включают такие ограничения, как запрет Ирану участвовать в обогащении и переработке урана, запрет на испытания и разработку Ираном баллистических ракет, а также санкции на передачу технологий, связанных с атомными и ракетными разработками.

«Наша кампания максимального давления на иранский режим продолжится, пока Иран не достигнет с нами всеобъемлющего соглашения, которое укротит его угрозы по распространению (ядерных и ракетных технологий. — RT) и остановит его действия, сеющие хаос, насилие и кровопролитие», — полагает Помпео.

Напомним, что СВПД был заключён в 2015 году между Ираном и странами «шестёрки» (США, Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания). Согласно условиям договора, Тегеран согласился допустить инспекторов МАГАТЭ к своим объектам и гарантировал, что не станет разрабатывать ядерное оружие, в обмен на снятие экономических санкций.

В мае 2018 года Трамп заявил об одностороннем выходе США из ядерной сделки. По мнению Вашингтона, Тегеран якобы нарушал её условия. Вскоре после выхода США из соглашения администрация Трампа возобновила действие односторонних санкций против Ирана и ввела новые рестрикции.

Остальные участники СВПД и МАГАТЭ подчёркивали, что Иран выполняет все условия сделки и не ведёт разработок ядерного оружия.

Комментируя слова Помпео о возобновлении санкций, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель напомнил, что США в одностороннем порядке вышли из СВПД.

«Следовательно, они не могут считаться участником СВПД и не могут инициировать процесс восстановления санкций ООН в соответствии с резолюцией Совбеза 2231. В связи с этим обязательства по снятию санкций в соответствии с СВПД продолжают применяться», — говорится в заявлении Борреля.

В МИД Ирана также указали, что заявления Вашингтона о вступлении в силу санкций ООН против Тегерана не соответствуют действительности.

«Запрос США, которые не являются участником СВПД, о восстановлении санкций был на корню отвергнут Совбезом. Процесс восстановления санкций не начинался», — цитирует РИА Новости заявление ведомства.

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что на угрозы США последует серьёзный ответ со стороны Ирана.