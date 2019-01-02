«Продолжают работать специалисты МЧС»: под завалами обрушившегося дома в Магнитогорске могут находиться 32 человека

Судьба 32 человек, проживавших в обрушившемся доме в Магнитогорске, по-прежнему неизвестна. Работа спасателей продолжается. На место происшествия прибыл глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, который провёл совещания и поднял вопрос об отсутствии проверок газового оборудования в доме. Ранее под обломками обнаружили 11-месячного младенца в тяжёлом состоянии, его экстренно отправили в Москву на самолёте.

В Магнитогорске продолжаются поиски 32 человек, которые могут находиться под завалами обрушенной секции многоэтажного дома. На данный момент подтвердилась гибель девяти человек. Шестеро, в том числе два ребёнка, спасены.

Родственники пропавших людей находятся рядом с местом спасательной операции и в разбитом неподалёку штабе.

«На месте обрушения... продолжают работать специалисты МЧС. Ведётся и круглосуточная работа психологической службы с пострадавшими и их родственниками. Сейчас в штабе пункта временного размещения работают 40 психологов», — цитирует ТАСС сообщение МЧС по Челябинской области.

Утром 31 декабря жилом доме Магнитогорска по улице Карла Маркса произошёл взрыв, из-за которого обрушился один из 12 подъездов. По предварительной версии, причиной несчастного случая стала детонация бытового газа. В зоне обрушения проживали 120 человек.

К настоящему времени МЧС сообщает о девяти погибших. По информации агентства ТАСС, спасатели продолжат работать на месте аварии ночью с 1 на 2 декабря. К разбору завалов планируется привлечь тяжёлую технику.

Ранее спасатели демонтировали опасные конструкции, которые могли обрушиться сверху. Это позволило продолжить работы по разбору завалов и поиску людей.

В устоявшей части дома восстановлено холодное водоснабжение и подача электричества, но нет отопления и подачи газа. Коммуникации полностью отключены в шестом и восьмом подъездах, которые находятся с двух сторон от разрушенного седьмого.

Вопрос о проверках

Вечером во вторник, 1 января, на место аварии прибыл глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, который заслушал доклад следственной группы и провёл совещание в штабе по ликвидации последствий аварии.

«Распоряжением председателя СК России сформирована и работает на месте происшествия усиленная следственная группа из числа более 100 следователей и криминалистов центрального аппарата и регионального подразделения СК России», — приводит ТАСС заявление официального представителя ведомства Светланы Петренко.

Кроме того, Бастрыкин провёл отдельное совещание со следственной группой и оперативными сотрудниками МВД и ФСБ России. Он поручил оказать оперативное сопровождение следователям по отработке всех возможных версий произошедшего.

Позднее стали известны подробности совещаний, которые провёл Бастрыкин. В частности, глава СК поднял вопрос об отсутствии проверок газового оборудования в доме, где произошёл взрыв.

«Сам факт — с мая месяца никто не заходил, и то они не все квартиры в этом доме исследовали. Что, и потом нельзя было зайти? Ладно, летом люди в отпусках. А потом-то — октябрь, ноябрь?» — говорится в записи совещания, опубликованной в официальном аккаунте СК на YouTube.

Под завалами найден младенец

Главным событием в поисковой операции на месте обрушения секции дома стало обнаружение 11-месячного Ивана Фокина. Ребёнок провёл под обломками на морозе около полутора суток.

Спасатели услышали плач младенца, после чего кинологи, выпустив на место собаку из отряда, подтвердили, что под завалами находится человек.

Из-за опасности обрушения конструкции сверху ребёнка пришлось доставать снизу. Спасатели позднее заявили, что младенец выжил благодаря тёплым вещам: матрасу кроватки, кофточке, памперсу и флисовому одеялу, которое отгородило малыша от холодной бетонной плиты. Кроме того, он находился в таком положении, которое помогло ему продержаться под обломками в течение почти 35 часов.

После транспортировки ребёнка в больницу врачи оценили его состояние как крайне тяжёлое. У малыша отмечены обморожение конечностей, закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы голени и общее переохлаждение.

Семья мальчика спаслась — мать и старший брат смогли выбраться сразу после крушения секции дома, а отец в момент катастрофы находился на работе.

Мальчика спецбортом экстренно отправили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля в Москве.

«Состояние стабильное. Перелёт перенес удовлетворительно», — сообщил ТАСС по прилёте в московский аэропорт Шереметьево глава Федерального медико-биологического агентства Минздрава России Владимир Уйба.

Позднее президент РФ Владимир Путин в телефонных разговорах выразил благодарность сотрудникам МЧС, работающим на месте катастрофы в Магнитогорске.

Правительственная комиссия

Вскоре после трагедии 31 декабря в Магнитогорск прибыл Владимир Путин. Он предложил организовать межведомственную комиссию, которая займётся вопросами материальной помощи пострадавшим.

«Создадим правительственную комиссию во главе с министром (главой МЧС Евгением Зиничевым. — RT), включим туда все необходимые ведомства. В том числе по линии Министерства финансов, если нужно будет, сформулируйте (запросы. — RT), как можно быстрее только», — сказал глава государства.

Позднее, 1 января, стало известно, что в комиссию также вошли министр здравоохранения Вероника Скворцова, первый замглавы Минфина Леонид Горнин и первый замглавы МВД Александр Горовой, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Волков и замглавы Минтруда Григорий Лекарев.

Кроме того, членами комиссии стали заместитель руководителя Ростехнадзора Владимир Козивкин и губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Добавим, что 2 января объявлено днём траура в Челябинской области. Соответствующее распоряжение подписал глава региона. «Объявить 2 января 2019 года днём траура в Челябинской области», — говорится в распоряжении Дубровского, опубликованном в официальном Telegram-канале губернатора.

В документе рекомендуется отменить развлекательные передачи и мероприятия в день траура.