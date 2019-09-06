Продолжают "пугать" Россию? В Британии приземлился еще один ядерный бомбардировщик США

Такую информацию распространило командование ВВС США в Европе. Речь идет о самолете B-52H Stratofortress, который 5 сентября, совершив трансатлантический перелет, приземлился на авиабазе Фэрфорд в Великобритании.

Летчики-резервисты, а также вспомогательное оборудование, необходимое для эксплуатации и обслуживания бомбардировщика, уже переброшены в Британию с авиабазы Барксдейл в штате Луизиана.

Согласно сообщению, военные пилоты примут участие в учениях Ample Strike 19, Cobra Warrior, а также в авиашоу "Дни НАТО" в Чехии.

В то же время размещение B-52H в Британии предполагает "совместные тренировочные полеты с другими американскими самолетами и союзниками в зоне ответственности Европейского командования США в целях совершенствования взаимодействия бомбардировочной авиации", сообщает "Интерфакс".

Напомним, несколько дней назад в Британии, над побережьем Дувра, были проведены первые в истории совместные полеты самолетов Northrop B-2 Spirit и истребителей F-35В с вертикальной посадкой, состоящих на службе у Королевских ВВС.

Против кого же собираются бороться американские и британские военные летчики? Ответ на этот вопрос можно получить, просмотрев видео, выложенное на канале Daily Military Defense на YouTube.

Как сообщает аннотация к ролику, в последнее время США все более активно развертывают в Европе свои В-2, а также другие бомбардировщики. Главная цель этих усилий - "сдерживание потенциальной российской агрессии", а также желание Америки "успокоить своих партнеров" в этом регионе. Иначе говоря, американцы вместе с британцами решили "преподать "урок" России", а НАТО, как сообщает издание The Drive, посылает "сигнал о возможностях, которыми обладает альянс".