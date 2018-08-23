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«Продолжайте взрывать Европу»: Лидер ИГ первые за год подал голос

23 августа 2018, 14:39  •  97 • В мире
Исламистские медиа распространили аудиозапись, которая, как утверждается, содержит речь лидера террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.
По данным Reuters, сейчас исламистский мир «содрогнулся» от голоса лидера ИГ (запрещена в РФ) аль-Багдади. Сообщается, что почти часовая запись мгновенно разошлась по всем медиаканалам. Террористы уверяют, что на пленке записан голос их лидера.
В частности, мужской голос призывает «продолжать борьбу и совершать теракты в Европе». Сообщается, что никто не смог подтвердить подлинность данной записи. А потому в действительности неизвестно, кому принадлежит этот голос. Отметим, что год назад также появилась «таинственная запись», на которой был якобы голос аль-Багдади.
В СМИ также ранее появлялась информация о том, что аль-Багдали был ранен или убит. Ни одно из этих сообщений не было подтверждено.

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