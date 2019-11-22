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«Продолжать согласованные усилия»: в Прибалтике призвали бороться с «влиянием» РФ в странах «Восточного партнёрства»

22 ноября 2019, 08:24  •  74 • В мире
Руководство Балтийской ассамблеи обратилось к Европарламенту с призывом принять меры по противодействию России, якобы оказывающей «влияние» на страны «Восточного партнёрства» (ВП). Об этом говорится в письме совещательного органа парламентов трёх стран Прибалтики, с текстом которого ознакомился RT. Кроме того, прибалты отметили необходимость более тесного сотрудничества с государствами ВП и оказания поддержки их евроинтеграционным устремлениям. Как отмечают эксперты, некоторые члены ЕС пытаются использовать формат «Восточного партнёрства», чтобы «оторвать» страны бывшего СССР от России.
 
Сессия Балтийской ассамблеи © Wikimedia commons / Saeima
 

Балтийская ассамблея обратилась к Европейскому парламенту с призывом оказать противодействие «влиянию» России на страны — участницы программы Евросоюза «Восточное партнёрство». С таким призывом в письме председателю Европарламента Давиду Сассоли выступили президент ассамблеи Янис Вуцанс (Латвия) и вице-президенты — Ааду Муст (Эстония) и Валериус Симулик (Литва).

По их мнению, Москва, с помощью различных рычагов якобы «оказывает давление» на шесть республик бывшего СССР, участвующих в проекте ЕС, — Украину, Молдавию, Грузию, Азербайджан, Армению и Белоруссию.

«Российская Федерация поддерживает усилия по оказанию влияния на страны «Восточного партнёрства» с помощью экономических, политических и гибридных средств. Для противодействия этим угрозам Европейскому союзу необходимо проявить участие, солидарность и поддержку», — уточняется в письме, с текстом которого ознакомился RT.

Российские официальные лица неоднократно отмечали, что Москва не занимается «вмешательством» во внутренние процессы других стран и оказанием «влияния» или «давления» на какие-либо государства.

  • Президент России Владимир Путин
  • РИА Новости
  • © Алексей Дружинин

Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркнул, что Кремль, напротив, настроен на конструктивный, основанный на взаимоуважении диалог с партнёрами.

«Мы стремимся к обеспечению интересов, не нанося вреда партнёрам, рассчитываем на конструктивный, прямой, содержательный диалог, а когда сталкиваемся с отсутствием такового, это вызывает ответную реакцию», — пояснил глава государства.

Тем не менее в Балтийской ассамблее призывают продолжать борьбу с мнимым «российским влиянием». В качестве одного из способов противодействия РФ там выделяют продолжение применения санкций против Москвы.

«Текущая санкционная политика Европейского союза и других международных игроков должна сохраняться до тех пор, пока Российская Федерация не вернётся к соблюдению принципов международного права, в частности к полному и безоговорочному исполнению условий Минских соглашений», — говорится в тексте.

Напомним, Россия выступает лишь гарантом выполнения минских договорённостей, а не участником конфликта на юго-востоке Украины. Однако Запад игнорирует этот факт, настаивая на том, что возможность отмены антироссийских санкций напрямую зависит от успешной реализации «Минска — 2».

Как подчёркивал Владимир Путин, нельзя требовать от Москвы выполнения Минских соглашений по урегулированию ситуации на Украине, особенно той части, которая не относится к ней.

«Рассчитываем на конструктивный диалог»

Основанная в 1991 году в Таллине Балтийская ассамблея (БА) — совещательный орган парламентов трёх стран Прибалтики, созданный для развития сотрудничества между ними. В ней участвуют по 20 депутатов от Латвии, Эстонии и Литвы. БА координирует действия и консультирует парламенты трёх стран.

Ассамблея известна своей традиционно недружественной риторикой в адрес России. В частности, в прошлом году она совместно с Балтийским советом призывала правительства прибалтийских государств усилить трёхстороннее военное сотрудничество и ответить на «агрессивные» действия России у восточных границ Евросоюза.

А вот программа «Восточное партнёрство» (ВП), которой в этом году исполняется 10 лет, была запущена ЕС в рамках Европейской политики соседства — инициативы, нацеленной, как утверждается, на поддержание стабильности в государствах, граничащих с «единой Европой». Формат ВП был создан по инициативе польского правительства для развития более тесного сотрудничества между Евросоюзом и странами бывшего СССР (Украина, Грузия, Молдавия, Армения, Белоруссия и Азербайджан).

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что некоторые страны — члены ЕС и участники «Восточного партнёрства» ищут возможность использовать рассматриваемый формат с целью противодействия России. Впрочем, по его словам, начинания подобного характера бесперспективны.

  • Министр иностранных дел России Сергей Лавров
  • РИА Новости
  • © Михаил Воскресенский

«Видим желание некоторых стран, входящих в Евросоюз, использовать «Восточное партнёрство» в антироссийских целях. Их не большинство, но они достаточно агрессивно себя ведут», — сказал Лавров.

Важно уточнить, что страны, ставшие участницами проекта «Восточное партнёрство», — не просто ближайшие соседи России, но и государства, имеющие теснейшие исторические и культурные связи с Москвой, отметил в беседе с RT политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Эксперт также выразил мнение, что ЕС использует ВП с целью «оторвать» участвующие в проекте страны от России. При этом он указал, что, помимо гуманитарной кооперации, Евросоюз сотрудничает с республиками бывшего СССР и в военной сфере, что, в свою очередь, вызывает обеспокоенность Москвы.

«Хочу подчеркнуть, что под маркой экономической интеграции, развития экономических контактов со странами «Восточного партнёрства» происходит экспансия и в военно-политической сфере. Это ещё более неприемлемо, поскольку данные процессы угрожают национальной безопасности нашей страны», — добавил Шаповалов.

«Оказать содействие на пути европейской интеграции»

Представители Балтийской ассамблеи также призвали ЕС поспособствовать развитию более тесного сотрудничества со странами — участницами «Восточного партнёрства», которые действительно настроены на это.

«Мы должны разработать подходы для содействия прогрессу в отношениях с теми партнёрскими странами, которые стремятся к поистине динамичным отношениям с Евросоюзом. «Восточное партнёрство» должно быть в большей степени нацелено на осуществление нужд и стремлений его участников», — указано в письме.

Так, в тексте говорится о необходимости оказать содействие в первую очередь Украине, Грузии и Молдавии на пути к европейской интеграции. Стоит отметить, что именно Киев, Тбилиси и Кишинёв — три из шести участников «Восточного партнёрства» — подписали соглашения об ассоциации с Европейским союзом.

«Мы призываем международное сообщество проявить креативность, воспользоваться моментом и выступить с инициативой о «Восточном партнёрстве», начиная с Грузии, Молдавии и Украины. Эта инициатива должна поспособствовать процессу ассоциации с ЕС и быть открытой для оставшихся стран «Восточного партнёрства», в зависимости от их намерений относительно выбора пути интеграции с Евросоюзом», — уточняется в обращении.

  • Саммит стран — участниц «Восточного партнёрства»
  • РИА Новости
  • © Алексей Витвицкий
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При этом в Балтийской ассамблее подчеркнули, что странам ВП стоит активизировать работу по информированию общественности о возможных «преимуществах сотрудничества» с Евросоюзом. В этом контексте в организации отметили необходимость взаимодействия этих государств с представителями гражданского общества для того, чтобы побороть существующие «сомнения и страхи» относительно углубления кооперации с Европой.

Напомним, в октябре в Европарламенте заявили о важности предоставления достаточного финансирования своим восточным партнёрам, в том числе Украине, из-за «продолжающегося ухудшения обстановки в области безопасности» на границах ЕС.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в разговоре с RT отметил, что Европейский союз заинтересован в углублении сотрудничества с постсоветскими республиками, так как опасается роста российского влияния в регионах, представляющих для него интерес.

«Они (ЕС. — RT) опасаются в данном случае естественного российского влияния, это видно по Прибалтике, Украине, Молдавии и даже Белоруссии... Именно для этого им был нужен, им был выгоден распад СССР, распад социалистической системы, чтобы приватизировать влияние в этих странах. Частично они с этой задачей справились, частично нет», — сказал он.

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