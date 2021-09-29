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Продолжат работу на своих постах: Лавров и Шойгу отказались от депутатских мандатов

29 сентября 2021, 20:15  •  76 • В России
Глава МИД России Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу отказались от мандатов депутатов Госдумы восьмого созыва. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Лавров и Шойгу после избирательной кампании продолжат работу на постах глав министерств. ЦИК по итогам выборов зарегистрировал 153 депутата Госдумы восьмого созыва, а также распределил мандаты тех, кто прошёл в Думу по спискам, но решил не идти в парламент.
 
Reuters © Pavel Golovkin
 

Глава МИД России Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу подали заявления в Центризбирком об отказе от мандатов депутатов Госдумы восьмого созыва. В проекте постановления ЦИК отмечается, что от думских мандатов отказались ещё два представителя партии «Единая Россия» из общефедеральной части списка партии — руководитель центра «Сириус» Елена Шмелёва и главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Лавров и Шойгу после избирательной кампании продолжат работу на постах глав министерств.

При этом отмечается, что федеральный список депутатов Госдумы, избранных по федеральному избирательному округу, возглавила Анна Кузнецова — она будет курировать защиту материнства, детства и поддержку семьи. 

Президент России Владимир Путин в понедельник, 27 сентября, на встрече с лидерами предвыборного списка «Единой России» предложил им возглавить партийные комиссии. Президент уточнил, что Шойгу будет руководить партийной комиссией по развитию Восточной Сибири, Лавров — комиссией по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

«Елена Владимировна Шмелёва возглавит комиссию по образованию и науке, Денис Николаевич Проценко — комиссию по здравоохранению, а Анна Юрьевна Кузнецова возглавит комиссию по защите материнства, детства и поддержке семьи, а также будет непосредственно, напрямую координировать всё это направление прямо в самой Государственной Думе», — отметил Путин.

Глава государства выразил уверенность, что созданные партийные комиссии помогут выстроить работу таким образом, чтобы «все наказы избирателей, в целом народная программа партии были полностью выполнены».

Напомним, что с 17 по 19 сентября россияне выбирали депутатов Госдумы, членов парламентов в 39 субъектах РФ, а также руководителей девяти регионов. В Госдуму прошли представители восьми партий и пять самовыдвиженцев. «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — За правду» — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» получили 13 мест, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста — по одному мандату.

В среду, 29 сентября, в ходе заседания ЦИК по итогам выборов зарегистрировал 153 человека депутатами Госдумы восьмого созыва, а также распределил мандаты тех, кто прошёл в Думу по спискам, но решил не идти в парламент. В частности, сообщается, что у партии «Единая Россия» от мандатов отказались 66 человек. 

Мандаты не приняли все главы субъектов России, которые возглавляли региональные группы в партийном списке, в том числе мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. Также от места в Думе отказались полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и ряд других представителей партии.

Отказались от думских мандатов три представителя КПРФ, и один — ЛДПР.

Согласно данным Центризбиркома, всего зарегистрированы 60 депутатов от «Единой России», 45 — от КПРФ, 19 — от «Справедливой России — За правду», 18 — от ЛДПР и 11 — от партии «Новые люди».

Председатель ЦИК России Элла Памфилова высоко оценила явку на выборы в Госдуму, напомнив, что голосование проходило в условиях пандемии коронавируса.

«Явка очень высокая. Не надо сравнивать с 2016 годом, когда были совершенно другие времена», — отметила глава ЦИК.

По её мнению, если бы не был обеспечен ряд условий для проведения выборов в период пандемии, в том числе возможность голосования в течение трёх дней, «явка была бы гораздо ниже».

Напомним, итоговая явка избирателей на выборах в Госдуму составила 51,72%.

Ранее глава ЦИК назвала прошедшую избирательную кампанию в Госдуму самой сложной за всё время своей работы.

«Если говорить о той кампании, которая прошла, если сравнивать с аналогичной кампанией 2016 года, то она настолько отличается... Во-первых, я вам признаюсь честно, никогда не было такой сложной кампании, по крайней мере пока я работаю», — сказала Памфилова на встрече с Владимиром Путиным 20 сентября.

Российский глава 26 сентября на встрече с лидерами пяти партий, которые попали в Госдуму VIII созыва, отмечал, что парламентские выборы прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке. Он добавил, что впереди парламент ждёт напряжённая работа на благо России и её граждан, поскольку в соответствии с обновлённой Конституцией роль Госдумы существенно возросла.

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