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«Продолжать работать слаженно»: как Россия и Китай проводят учения «Морское взаимодействие — 2021»

15 октября 2021, 02:05  •  20 • В России
Стартовали совместные российско-китайские учения «Морское взаимодействие — 2021» в Японском море. Об этом сообщает Минобороны РФ. Экипажи кораблей отработают совместное тактическое маневрирование, противоминное обеспечение отрядов, проведут артиллерийские стрельбы, осуществят поиск и блокирование подводной лодки условного противника. В манёврах примут участие в том числе большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», подводная лодка проекта 877 «Усть-Большерецк», а также эсминцы «Кунь Мин» и «Нань Чан». По мнению экспертов, «Морское взаимодействие — 2021» демонстрирует развитие тесного военного сотрудничества России и Китая на фоне недружественных действий и агрессивной риторики Запада.
 
Корвет «Совершенный», фрегат «Маршал Шапошников», большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Пантелеев», гвардейский ракетный крейсер «Варяг» и корабль измерительного комплекса (КИК) «Маршал Крылов» в бухте Золотой Рог во Владивостоке © РИА Новости / Виталий Аньков
 

14 октября началось совместное учение России и Китая «Морское взаимодействие — 2021». Об этом сообщает Минобороны РФ. Манёвры проходят в Японском море и продлятся до 17 октября.

«В ходе практических действий экипажи кораблей двух стран отработают совместное тактическое маневрирование, противоминное обеспечение отрядов, проведут артиллерийские стрельбы по морским целям, осуществят поиск и блокирование подводной лодки условного противника в назначенном районе», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

ВМФ РФ представлен большим противолодочным кораблём «Адмирал Пантелеев», корветами проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Громкий», двумя базовыми тральщиками, подводной лодкой проекта 877 «Усть-Большерецк», а также ракетным катером и спасательным буксиром. От военно-морских сил КНР задействованы эсминцы «Кунь Мин» и «Нань Чан», корветы «Бинь Чжоу» и «Лю Чжоу», а также дизельная подводная лодка, корабль комплексного снабжения и спасательное судно.

Как сообщает МО РФ, отряд китайских кораблей прибыл в район якорной стоянки в акватории залива Петра Великого 13 октября.

«Помимо корабельной составляющей к российско-китайскому учению привлечены 12 самолётов и вертолётов морской авиации Тихоокеанского флота и ВМС НОАК (Народно-освободительной армии Китая. — RT)», — сообщили в Минобороны РФ.

Напомним, манёвры «Морское взаимодействие» с участием флотов РФ и КНР проходят с 2012 года. Как сообщает Минобороны, они направлены на укрепление боеспособности России и Китая для «совместного противостояния угрозам на море».

В 2019 году в рамках этих учений экипажи боевых кораблей РФ и КНР отработали в акватории Жёлтого моря эпизод совместной операции по задержанию судна-нарушителя. Как сообщала пресс-служба Минобороны России, две досмотровые группы из 12 человек были доставлены на условно неопознанный корабль вертолётами и быстроходными лодками. Поддержку им оказывали снайперские пары.

  • Российско-китайские учения «Морское взаимодействие-2021»
  • © mil.ru

В 2020 году эти учения не проводились из-за ограничительных мер, связанных с пандемией новой коронавирусной инфекции.

«Боевое слаживание»

Как отметил в беседе с RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, учение «Морское взаимодействие — 2021» демонстрирует развитие тесного военного сотрудничества России и Китая.

«Это далеко не первые совместные манёвры. Однако именно «Морское взаимодействие — 2021» предполагает использование корабельных групп многоцелевого назначения, которые могут организовывать как удары по наземным целям, надводным кораблям, так и проводить противолодочные операции, контролировать акваторию на предмет наличия мин, очищать её от минной опасности, а также организовывать противовоздушную оборону корабельных стратегических сил», — сказал эксперт.

По словам Мураховского, Россия и Китай отрабатывают совместные действия на море, что не всегда является простой задачей.

«Боевое слаживание — очень важный аспект. Ведь одно дело — нарисовать стратегию на бумаге и совсем другое — реализовать её в конкретной обстановке на море. Когда корабли разных стран действуют в составе одной корабельной группировки — это достаточно серьёзная и сложная задача, поскольку на каждом флоте есть свои специфические требования по совместной боевой работе. Поэтому важно планомерно совершенствовать взаимодействие по этому направлению», — подчеркнул аналитик.

Как считает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк, учения «Морское взаимодействие — 2021» не только помогают РФ и КНР синхронизировать свои действия на море, но и дают сигнал западным странам о наращивании военного партнёрства Москвы и Пекина.

«Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) всё больше становится центром политического и геоэкономического противостояния. Китай и Россия очень настороженно относятся к той конфронтации, которая там может возникнуть. И эти опасения абсолютно обоснованы. Проведение «Морского взаимодействия — 2021» — правильный шаг на фоне крайне агрессивной риторики со стороны Запада и его недружественных действий», — заявил эксперт в комментарии RT.

«Не на словах, а на деле»

Как отметил, в свою очередь, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, актуальность совместных учений России и Китая возрастает в разы на фоне формирования оборонного партнёрства AUKUS между Вашингтоном, Лондоном и Канберрой, который направлен в первую очередь на сдерживание Китая.

«На фоне формирования нового союза англосаксонских стран манёвры России и Китая демонстрируют партнёрство двух государств не на словах, а на деле. Пекин и Москва показывают своё намерение продолжать работать слаженно с учётом угроз, которые Запад бросает РФ и КНР, в частности, сколачивая союз против Китая», — сказал он в разговоре с RT.

Напомним, 15 сентября США, Австралия и Великобритания объявили о создании оборонного союза AUKUS. В рамках этого партнёрства Вашингтон обязался передать Канберре технологии для строительства атомных подводных лодок, а также американские крылатые ракеты. На этом фоне австралийская сторона приняла решение расторгнуть контракт на поставку 12 французских ударных субмарин класса Attack.

Как заявил 2 октября глава МИД России Сергей Лавров на 29-й ассамблее Совета по внешней и оборонной политике, создание блока AUKUS — воплощение «Индо-Тихоокеанских стратегий, изобретённых США».

«Всё это идёт в русле размывания универсальных форматов в АТР, которые последние десятилетия существовали под эгидой АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. — RT) и были асеаноцентричны, — подчеркнул Лавров. — Индо-Тихоокеанская концепция направлена на развал этой системы, опиравшейся на необходимость уважать неделимость безопасности, и открыто провозгласила своей целью сдерживание Китая».

Пекин также осудил формирование AUKUS. Как заявил замминистра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн 11 октября в интервью телеканалу CGTN, цель нового партнёрства — «стремление к морской гегемонии».

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«Он (союз. — RT) разжигает региональную гонку вооружений, подпитывает склонность к военным рискам и подрывает мир и стабильность в регионе. Китай твёрдо выступает против AUKUS», — отметил китайский дипломат.

Позднее, 13 октября, президент России Владимир Путин в интервью телеканалу CNBC заявил, что создание альянса AUKUS наносит удар по региональной стабильности. По его словам, «дружить против кого-то — это плохо».

«Это подрывает стабильность, о которой мы все говорим и о которой мы все заботимся. Надеюсь, что то, что сделано, то сделано, но ситуация не будет развиваться по какому-то непредсказуемому сценарию и не будет вызывать каких-то дополнительных напряжений в регионе», — сказал российский лидер.

Как резюмировал Блохин, недружественные действия западных стран, включая формирование AUKUS, консолидируют усилия России и Китая по обеспечению безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Меры западных стран, в частности, США, Австралии и Великобритании, подстёгивают процессы по наращиванию российско-китайского взаимодействия, в том числе в военной сфере. Москве и Пекину просто не оставляют другого выхода», — заключил эксперт.

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