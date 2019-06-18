Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Налог на роскошь" за доход выше МРОТ? Депутат Журавлёв предсказал сле...
За поддержкой в Европу: Зеленский пытается настроить всех против России
«Борьба ни с чем»: в Европарламенте опасаются «активных мероприятий» России прот...
Как одним указом убить многое в перспективе?
Главная / В России

«Продолжает петь песни Порошенко»: В Крыму оценили желание Зеленского «вернуть» полуостров

18 июня 2019, 11:54  •  4 • В России

Если разговор президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского и состоится, любая попытка главы незалежной поднять крымский вопрос будет пресечена. Такое мнение «Комсомольской правде – Крым» выразил депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара.

Ранее Зеленский заявил, что на переговорах с Путиным в первую очередь затронет тему Крыма и Донбасса.

- Начнем с того, что Крым и Донбасс - это Украина. Я очень люблю Крым. Я был там много-много раз, - сказал Владимир Зеленский.

Кроме того, он заявил, что «если эффект от санкций недостаточен, то их надо усиливать».

- Я глубоко убежден, что вопрос Крыма на этой встрече никто обсуждать не будет. Владимир Путин об этом неоднократно говорил, что вопрос Крыма закрыт раз и навсегда. К сожалению, Зеленский продолжает петь песни Петра Порошенко относительно Крыма и Донбасса. Что у Порошенко, что у Зеленского шансов вернуть Крым ноль, - заявил Владислав Ганжара.

ПУСТЬ ПРИЕЗЖАЕТ НА ОТДЫХ!

Депутат отметил, что Зеленский как турист может приехать на полуостров и увидеть изменения, которые произошли в российском Крыму.

- Он ведь раньше бывал в Крыму с гастролями. Пусть приедет как турист и сравнит полуостров в составе Украины и сегодня, когда уже пять лет он находится в составе РФ. Тогда уже у самого господина Зеленского сложится картина понимания того, что ни при каких условиях Крым не вернется в состав Украины и, конечно же, речь не только о том, как изменился инфраструктурно наш полуостров, а о настроениях крымчан, - отметил Ганжара.

Он напомнил, как во время Крымской весны 2014 года в Симферополе толпа гнала Петра Порошенко от здания правительства до железнодорожного вокзала.

- Если бы Зеленский сказал слова про украинский Крым здесь, на полуострове, он бы повторил судьбу Порошенко. По моему убеждению, это путь в никуда, ведь он уже повторяет ошибки предшественника, - заключил Ганжара.

По мнению политолога Ивана Мезюхо, Зеленскому в потенциальных переговорах с Путиным не удастся объединить тему Крыма и Донбасса.

- Для Москвы вопроса Крыма не существует. Полуостров - неотъемлемая часть Российской Федерации. Точка. Полагаю, что администрация президента Зеленского, также как и Администрация президента Порошенко понимает бесперспективность разговоров о «возвращении» Крыма Украине. Заявления главы украинского государства о Крыме - ритуальные действия и рассчитаны больше на внутреннюю аудиторию, - сказал КП-Крым эксперт.

В свою очередь политолог Владимир Джаралла отметил, что Зеленский пока занимается «тем, что умеет лучше всего: говорит и играет».

- Более того, нет понимания, его это слова и мысли, или сценариста. Потому единственный критерий, который остается, чтобы понять истинные возможности Зеленского, это дела, - сказал Джаралла.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЭКЗАМЕН

Он добавил, что пока главная забота его окружения украинского президента - парламентские выборы.

- Они надеются получить большинство на парламентских выборах, и шансы для этого есть. До этого встреча в «Нормандском формате» или двусторонняя не имеют смысла просто потому, что никакие решения украинской стороной не будут реализованы. Кроме того, в парламент имеют шанс пойти в большом количестве силы, заинтересованные в нормализации отношений между нашими странами. Потому встреча Путина и Зеленского неизбежна, и это будет по-настоящему серьезный политический экзамен. Может быть, даже главный. А вот способен он его сдать хотя бы на «удовлетворительно» или провалить - увидим. Ведь Крым в России навсегда, - отметил политолог.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



4
Источник
Похожие новости
18 июня 2019, 08:39
Наши истребители перехватили бомбардировщики США над Балтикой и Черным морем
17 июня 2019, 21:09
«Приближен к пятому поколению»: на что способен новейший сверхзвуковой российский истребитель МиГ-35
18 июня 2019, 00:24
Нечитаемые чернила: комиссия проверит работы школьников, написавших ЕГЭ «неправильными» ручками
17 июня 2019, 16:24
Миронов предложил Путину бороться с коррупцией "по-сингапурски"
17 июня 2019, 21:09
Отрезвляющая норма: Путин подписал закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП
18 июня 2019, 03:39
Над Чёрным и Балтийским морями: российские Су-27 перехватили у границ РФ стратегические бомбардировщики ВВС США
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 июня 2019, 19:09
Известная советская гимнастка Рассыхина погибла во Львове
14 июня 2019, 02:24
Порошенко должен ответить: В США призвали отправить экс-президента Украины за решетку
15 июня 2019, 23:39
Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма
16 июня 2019, 20:54
Засушить Крым не получилось - утонули сами
13 июня 2019, 00:24
Привет, Зеля! Наступление ВСУ - сигнал Зеленскому, не контролирующему свою армию - военкор Коц
13 июня 2019, 19:39
«Подозрительно — слишком мягкое слово»: что известно об инциденте с танкерами в Оманском заливе
13 июня 2019, 10:09
Зеленского короновали? ВСУ бросили против ополченцев в Донбассе "королевских пехотинцев"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.