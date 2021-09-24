«Продолжает находиться в тяжёлом состоянии»: подозреваемый в стрельбе по людям в пермском университете пришёл в сознание

В Минздраве Пермского края рассказали, что подозреваемый в стрельбе в университете 18-летний студент первого курса вуза Тимур Бекмансуров находится в сознании. По данным СМИ, он интересовался у медиков местонахождением своих родителей. Тем временем о событиях в учебном заведении высказался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. По его словам, администрация и персонал учреждения не имели чёткого алгоритма действий в экстремальных ситуациях.

Подозреваемый в стрельбе в пермском университете находится в сознании, сообщила глава краевого Минздрава Анастасия Крутень.

«Он в сознании, его состояние улучшилось. Но он продолжает находиться в тяжёлом состоянии», — приводит её слова ТАСС.

Как пишет Life.ru со ссылкой на источник, после пробуждения Бекмансуров спросил, есть ли у него родители, а через некоторое время поинтересовался, где его мама и папа. Вместе с тем издание отмечает, что сами родители нападавшего не пытались получить сведения о его состоянии.

Отметим, что ранее отец подозреваемого Марат Бекмансуров в разговоре с RT рассказал, что шокирован произошедшим. По его словам, в общении сын не выражал намерений, которые могли бы указать на трагедию. Мужчина также рассказал, что развёлся с женой в 2009 году, сын остался с матерью. По его словам, молодой человек много времени проводил дома за компьютером.

Напомним: по версии следствия, утром 20 сентября 18-летний студент первого курса Тимур Бекмансуров открыл стрельбу из охотничьего гладкоствольного ружья в здании Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ).

Он застрелил шесть человек в возрасте от 18 до 66 лет. В краевом Минздраве 24 сентября рассказали, что число пострадавших в результате стрельбы в ПГНИУ достигло 47. Как отметили в ведомстве, в больницы продолжают ежедневно приходить люди, получившие в результате инцидента в университете незначительные травмы.

После произошедшей в вузе стрельбы с 27 сентября учреждение на неделю перейдёт на дистанционный формат обучения.

Следственный комитет завёл по факту стрельбы уголовное дело по статье «Убийство». Председатель СК Александр Бастрыкин поручил расследование дела Главному следственному управлению ведомства.

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«Отсутствие у персонала чёткого алгоритма действий»

Александр Бастрыкин заявил, что администрация и персонал ПГНИУ точно не знали, как действовать в сложившейся ситуации.

«Трагедия в Перми показала отсутствие у ответственных лиц администрации и персонала чёткого алгоритма действий в экстремальных ситуациях», — сказал глава СК в интервью ТАСС.

Он также отметил, что после аналогичных событий в Казани руководство образовательных учреждений должно было усилить меры безопасности. Напомним, что в мае в Казани произошло вооружённое нападение на городскую гимназию №175. В результате этих событий погибли девять человек, более 20 получили ранения.

«Руководство образовательных учреждений по всей стране обязано было усилить меры безопасности школьников, студентов и преподавателей, повсеместно внедрив системы видеонаблюдения и электронного допуска в здания, рамки металлоискателя, тревожные кнопки. Обеспечить комплексное взаимодействие на этом важнейшем направлении с представителями всех правоохранительных органов. Однако этого сделано не было», — отметил Бастрыкин.

Глава СК также высказал точку зрения, что деструктивное влияние интернета приводит к нападениям, подобным стрельбе в пермском университете. По словам Бастрыкина, интернет, телевидение, социальные сети стали «таким источником воспитания, который культивирует насилие, равнодушие к проблемам сверстников и безнравственность».

Также председатель СК считает, что «детей надо вытаскивать из интернета».

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«Деструктивная информация, получаемая подростками в сети, ведёт к тому, что насилие в умах детей становится естественным и нормальным, к тому же они видят, что нападавшие превращаются в героев в СМИ и соцсетях», — заявил Бастрыкин, отметив, что это представляет большую опасность.

Врач-психотерапевт, доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг согласился с утверждением главы СК о влиянии насилия в средствах массовой информации на психику подростков.

«Проблема на самом деле острая. Я не могу не согласиться с господином Бастрыкиным в том, что влияние интернета и компьютерных игр, в частности, где герой убивает направо-налево и при этом остаётся невредимым, — это, конечно, формирует негативный аспект детского воспитания», — пояснил специалист.

Файнзильберг добавил, что попытка взять под контроль эту сферу «имеет право на существование», но в противовес должна быть деятельность, например, СМИ, интернета, а также появление компьютерных игр, которые «воспевают позитивные аспекты жизни». По его словам, кроме этой проблемы, существует другая — невыполнение своих профессиональных обязанностей теми людьми, которые поставлены обществом на службу ему.

«Я имею в виду психиатров, которые обязаны давать разрешение на оружие... Есть психологи, которые должны быть в школе, при поступлении в вуз и работать там. Не должно быть формальных медосмотров», — заявил он.

При этом психотерапевт подчеркнул, что победить подобную проблему можно только совместными усилиями многих специалистов — психологов, врачей, преподавателей — и вообще неравнодушных людей.