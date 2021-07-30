«Продолжаем постепенное смягчение ограничений»: в Москве отменили обязательное ношение перчаток в общественных местах

В последние недели в Москве «существенно улучшилась» ситуация с распространением коронавирусной инфекции, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В этой связи он подписал указ, отменяющий обязательное ношение перчаток в общественных местах. Градоначальник также призвал граждан участвовать в вакцинации, чтобы «приблизить окончание пандемии». Кроме того, РФПИ сообщил, что первое в мире исследование комбинации препаратов «Спутник V» и AstraZeneca демонстрирует отсутствие серьёзных побочных явлений.

С пятницы, 30 июля, в Москве отменяется требование об обязательном использовании перчаток в транспорте, магазинах и других общественных местах. Об этом говорится в указе мэра столицы Сергея Собянина.

«В то же время использование масок для защиты органов дыхания по-прежнему остаётся обязательным. Этот важнейший барьер на пути распространения вируса мы должны сохранить до тех пор, пока количество новых случаев заболевания не сократится до минимальных значений», — написал Собянин в своём блоге.

По словам градоначальника, в последние недели ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве существенно улучшилась.

«Благодаря массовой вакцинации и другим мерам профилактики количество вновь выявляемых случаев COVID-19 снизилось в 2,2 раза, число госпитализаций — в 1,6 раза по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня», — отметил он.

Собянин также призвал москвичей не откладывать решение о вакцинации, которая поможет «приблизить окончание пандемии».

Накануне в интервью телеканалу «Россия 1» мэр Москвы подчеркнул, что город прошёл пиковый уровень заболеваемости по COVID-19.

Статистика COVID-19 в России

Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 23 564. По числу выявленных случаев по-прежнему лидируют Москва (3481), Санкт-Петербург (1916) и Московская область (1453).

В общей сложности в РФ с начала пандемии зафиксировано 6 242 066 случаев заболевания COVID-19. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает пятое место после США (34,75 млн), Индии (31,57 млн), Бразилии (19,84 млн) и Франции (6,14 млн).

За минувшие 24 часа в России были выписаны из больниц 20 485 человек, а за весь период число выздоровевших достигло 5 588 848. От осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний за последние сутки умерли 794 пациента, общее число летальных исходов достигло 157 771.

По данным Роспотребнадзора, в стране выполнено свыше 164,7 млн лабораторных исследований на коронавирус SARS-CoV-2, под наблюдением медиков остаются более 1,2 млн человек.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, которое позволяет фуд-кортам в торговых центрах и аттракционам на открытом воздухе возобновить работу при условии соблюдения ряда требований. Так, владельцам аттракционов необходимо получить уникальный QR-код (через специализированное приложение Единого портала государственных и муниципальных услуг) и актуализировать стандарт безопасной деятельности.

При этом большинство действующих в Петербурге ограничений, введённых для борьбы с коронавирусом, продлено до 29 августа.

В свою очередь, главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница №40» в Коммунарке Денис Проценко рассказал об отличиях очередной волны заболеваемости коронавирусом. По его словам, в настоящее время наблюдается более тяжёлое течение заболевания у пациентов молодого возраста.

«Вирус мутирует, сейчас у 90% заболевших мы наблюдаем индийский штамм «дельта». Его первая особенность — тяжёлое течение у молодых пациентов, тогда как в первую и вторую волну чаще болели пожилые с сопутствующими заболеваниями», — сказал Проценко.

По его словам, вторая особенность — стремительное ухудшение состояния, быстро растёт объём поражения лёгких. Кроме того, по его словам, появилась группа пациентов, которые не отвечают на привычные протоколы лечения, эффективные против первых штаммов.

Специалист также напомнил о необходимости соблюдать меры предосторожности до завершения полного цикла вакцинации.

«Вакцинация и создание иммунитета не равны защите от инфекции. Факт инфицирования нельзя предотвратить, но вакцинация гарантирует минимизацию тяжёлого течения заболевания. Вакцинация — это залог прекращения мутаций вируса и прекращения пандемии», — подчеркнул Проценко.

Вместе с тем он пояснил, что стойкий иммунитет не успевает сформироваться после вакцинации первым компонентом, поэтому получившим первую прививку гражданам необходимо соблюдать рекомендации врачей.

АГН «Москва»

© Андрей Никеричев

Тем временем Роспотребнадзор сообщил об изменении сроков загрузки ПЦР-тестов для россиян, возвращающихся в страну после зарубежных поездок. Теперь граждане, не прошедшие вакцинацию и не переболевшие коронавирусом, въезжающие в Россию, должны загрузить на «Госуслуги» результаты ПЦР-теста на наличие COVID-19 в течение четырёх дней.

Соответствующее постановление главного санитарного врача России опубликовано на портале правовой информации.

Предварительные результаты исследования комбинации препаратов «Спутник V» и AstraZeneca

Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что предварительные результаты первого в мире клинического исследования по комбинированному применению первого компонента вакцины «Спутник V» — однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» — и препарата компании AstraZeneca, которые проходят в Азербайджане, демонстрируют отсутствие серьёзных побочных явлений и заболеваний после вакцинации.

«Исследования безопасности и иммуногенности комбинации вакцины AstraZeneca и первого компонента вакцины «Спутник V» в Азербайджане начались в феврале 2021 года, на сегодняшний день вакцинированы 50 добровольцев. Промежуточный анализ данных демонстрирует высокие показатели безопасности комбинированного применения препаратов: отсутствуют серьёзные нежелательные явления, а также случаи заболевания коронавирусом после вакцинации», — говорится в сообщении.

Напомним, что в декабре 2020 года РФПИ, НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, ГК «Р-Фарм» и компания AstraZeneca подписали меморандум о сотрудничестве в области разработки вакцины против коронавируса.

Как заявил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, партнёрство производителей вакцин и комбинирование разных препаратов играет ключевую роль в успешной борьбе с пандемией COVID-19 на фоне появления новых штаммов коронавируса. Он напомнил, что РФПИ первым в мире выступил с инициативой партнёрства с другими производителями вакцин, исходя из высокой эффективности «вакцинного коктейля».

«Первым подобным партнёрством стали совместные клинические исследования с компанией AstraZeneca. Рассчитываем на их успех в Азербайджане и других странах, что позволит более эффективно осуществлять программы вакцинации и защитить здоровье людей по всему миру. Считаем важным проведение совместных исследований по комбинированию первого компонента «Спутника V» с препаратами других производителей для более эффективной борьбы с возникающими новыми штаммами коронавируса», — подчеркнул он.