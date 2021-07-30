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«Продолжаем постепенное смягчение ограничений»: в Москве отменили обязательное ношение перчаток в общественных местах
30 июля 2021, 13:45 • 82 • В России
В последние недели в Москве «существенно улучшилась» ситуация с распространением коронавирусной инфекции, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В этой связи он подписал указ, отменяющий обязательное ношение перчаток в общественных местах. Градоначальник также призвал граждан участвовать в вакцинации, чтобы «приблизить окончание пандемии». Кроме того, РФПИ сообщил, что первое в мире исследование комбинации препаратов «Спутник V» и AstraZeneca демонстрирует отсутствие серьёзных побочных явлений.
АГН «Москва» © Сергей Ведяшкин
С пятницы, 30 июля, в Москве отменяется требование об обязательном использовании перчаток в транспорте, магазинах и других общественных местах. Об этом говорится в указе мэра столицы Сергея Собянина.
По словам градоначальника, в последние недели ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве существенно улучшилась.
«Благодаря массовой вакцинации и другим мерам профилактики количество вновь выявляемых случаев COVID-19 снизилось в 2,2 раза, число госпитализаций — в 1,6 раза по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня», — отметил он.
Собянин также призвал москвичей не откладывать решение о вакцинации, которая поможет «приблизить окончание пандемии».
Накануне в интервью телеканалу «Россия 1» мэр Москвы подчеркнул, что город прошёл пиковый уровень заболеваемости по COVID-19.
Статистика COVID-19 в России
Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 23 564. По числу выявленных случаев по-прежнему лидируют Москва (3481), Санкт-Петербург (1916) и Московская область (1453).
В общей сложности в РФ с начала пандемии зафиксировано 6 242 066 случаев заболевания COVID-19. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает пятое место после США (34,75 млн), Индии (31,57 млн), Бразилии (19,84 млн) и Франции (6,14 млн).
За минувшие 24 часа в России были выписаны из больниц 20 485 человек, а за весь период число выздоровевших достигло 5 588 848. От осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний за последние сутки умерли 794 пациента, общее число летальных исходов достигло 157 771.
По данным Роспотребнадзора, в стране выполнено свыше 164,7 млн лабораторных исследований на коронавирус SARS-CoV-2, под наблюдением медиков остаются более 1,2 млн человек.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, которое позволяет фуд-кортам в торговых центрах и аттракционам на открытом воздухе возобновить работу при условии соблюдения ряда требований. Так, владельцам аттракционов необходимо получить уникальный QR-код (через специализированное приложение Единого портала государственных и муниципальных услуг) и актуализировать стандарт безопасной деятельности.
При этом большинство действующих в Петербурге ограничений, введённых для борьбы с коронавирусом, продлено до 29 августа.
В свою очередь, главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница №40» в Коммунарке Денис Проценко рассказал об отличиях очередной волны заболеваемости коронавирусом. По его словам, в настоящее время наблюдается более тяжёлое течение заболевания у пациентов молодого возраста.
«Вирус мутирует, сейчас у 90% заболевших мы наблюдаем индийский штамм «дельта». Его первая особенность — тяжёлое течение у молодых пациентов, тогда как в первую и вторую волну чаще болели пожилые с сопутствующими заболеваниями», — сказал Проценко.
По его словам, вторая особенность — стремительное ухудшение состояния, быстро растёт объём поражения лёгких. Кроме того, по его словам, появилась группа пациентов, которые не отвечают на привычные протоколы лечения, эффективные против первых штаммов.
Специалист также напомнил о необходимости соблюдать меры предосторожности до завершения полного цикла вакцинации.
«Вакцинация и создание иммунитета не равны защите от инфекции. Факт инфицирования нельзя предотвратить, но вакцинация гарантирует минимизацию тяжёлого течения заболевания. Вакцинация — это залог прекращения мутаций вируса и прекращения пандемии», — подчеркнул Проценко.
Вместе с тем он пояснил, что стойкий иммунитет не успевает сформироваться после вакцинации первым компонентом, поэтому получившим первую прививку гражданам необходимо соблюдать рекомендации врачей.
Тем временем Роспотребнадзор сообщил об изменении сроков загрузки ПЦР-тестов для россиян, возвращающихся в страну после зарубежных поездок. Теперь граждане, не прошедшие вакцинацию и не переболевшие коронавирусом, въезжающие в Россию, должны загрузить на «Госуслуги» результаты ПЦР-теста на наличие COVID-19 в течение четырёх дней.
Соответствующее постановление главного санитарного врача России опубликовано на портале правовой информации.
Предварительные результаты исследования комбинации препаратов «Спутник V» и AstraZeneca
Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что предварительные результаты первого в мире клинического исследования по комбинированному применению первого компонента вакцины «Спутник V» — однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» — и препарата компании AstraZeneca, которые проходят в Азербайджане, демонстрируют отсутствие серьёзных побочных явлений и заболеваний после вакцинации.
Напомним, что в декабре 2020 года РФПИ, НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, ГК «Р-Фарм» и компания AstraZeneca подписали меморандум о сотрудничестве в области разработки вакцины против коронавируса.
Как заявил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, партнёрство производителей вакцин и комбинирование разных препаратов играет ключевую роль в успешной борьбе с пандемией COVID-19 на фоне появления новых штаммов коронавируса. Он напомнил, что РФПИ первым в мире выступил с инициативой партнёрства с другими производителями вакцин, исходя из высокой эффективности «вакцинного коктейля».
«Первым подобным партнёрством стали совместные клинические исследования с компанией AstraZeneca. Рассчитываем на их успех в Азербайджане и других странах, что позволит более эффективно осуществлять программы вакцинации и защитить здоровье людей по всему миру. Считаем важным проведение совместных исследований по комбинированию первого компонента «Спутника V» с препаратами других производителей для более эффективной борьбы с возникающими новыми штаммами коронавируса», — подчеркнул он.
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