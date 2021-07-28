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«Продолжаем наблюдать за тем, как Молдова превращается во вторую Украину»

28 июля 2021, 14:10  •  212 • Украина
Первое заседание парламента Молдовы вызвало много вопросов
В Молдове прошло первое учредительное заседание нового парламента 11-го созыва, вызвавшее много вопросов. Прежде всего потому, что продолжалось это учредительное собрание всего пятьдесят минут, затем его объявили закрытым. Не был избран ни спикер парламента, не утверждались парламентские фракции, никто не вспомнил о том, что необходимо сформировать парламентские комиссии.
Единственное, что было сделано – прослушана напутственная речь президента Молдавии Майи Санду, которая в очередной раз угрожала победить всех коррупционеров, пообещала провести все мыслимые реформы и рассказала депутатам, как им следует себя вести отныне. Про урегулирование приднестровской проблемы Санду не вспомнила.
Накануне председатель пропрезидентской партии PAS Игорь Гросу много говорил о том, что депутаты этим летом будут усиленно работать, чтобы решить все накопившиеся проблемы, в связи с чем все отпуска отменяются. Однако сразу же после пятидесятиминутного заседания был объявлен перерыв до конца недели, а сам Гросу отправился на отдых.
Перерыв в работе законодательного органа был объявлен по инициативе PAS, имеющей 63 из 101 мандата.
«Зачем нас созывали? Говорили, что парламент должен активно работать. Мы пришли, чтобы избрать руководящие органы и приступить к работе на избирателей. Это позор. Люди ждут выполнения предвыборных обещаний – достойных пенсий и зарплат, рабочих мест, инвестиций. Зачем было собираться? Чтобы выслушать предвыборную речь Санду? Это фарс на государственные деньги, это не заседание парламента. Если бы мы знали, мы бы не пришли»,
– прокомментировал «учредительное» заседание социалист Влад Батрынча.
По его мнению, заседание так быстро завершилось потому, что у проевропейцев из PAS закончились инструкции от «западных партнёров» и они отправились за следующими.
Кстати, заместитель председателя PAS Михай Попшой признался журналистам, что партия «будет руководить не самостоятельно, а вместе со всеми хорошими людьми, которые захотят подставить плечо и приносить пользу». Потому что квалифицированных кадров не хватает, вот и будут рассчитывать «на помощь хороших людей».
Кем могут оказаться на деле эти «хорошие люди», можно только догадываться.
«Что мы получили в итоге? В стране всё еще нефункционирующий парламент, который пробудет в таком состоянии в лучшем случае 4 дня, а вполне вероятно, что и до конца августа. Президент парламентской республики собирает депутатов, чтобы дать им ценные указания о том, как правильно себя вести. Это при том, что такие действия запрещены Конституцией. Можно с уверенностью сказать, что первый шаг к единоличной власти Майи Санду сделан. Продолжаем наблюдать за тем, как Молдова превращается во вторую Украину»,
– подводит итог первого заседания нового парламента интернет-издание «Эхо Молдовы».
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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