Продолбили России темечко. Как крупные российские СМИ относятся к Родине • 121 • Аналитика







Если так называемая мировая пресса, представленная крупнейшими западными информагентствами, газетами и телеканалами, уже давно обучена дудеть в одну и ту же пропагандистскую дуду, а потому там не стоит искать даже намека на фундаментальные разночтения по ключевым вопросам мировой политики, то с российской прессой дело обстоит несколько иначе.





Благодаря многолетнему и настойчивому продвижению государственных интересов и общественных приоритетов Владимиром Путиным и его окружением существует определенная часть СМИ, которая, несмотря на господство в массовом журналистском сознании вколоченной туда либеральной парадигмы, все-таки не заходит слишком далеко по пути демонстрации своей отделенности от государства российского. Но есть и другая, не менее заметная, во всяком случае, более крикливая часть.



О том, «кто есть ху» в мире российской топовой прессы, можно вполне уверенно судить по стилю подачи новостных материалов. А для удобства проведения такого теста лучше всего взять какую-то одну нашумевшую тему и посмотреть, как она отражается в зеркале тех или иных изданий. И таким способом выяснить степень кривизны этого зеркала.



Как раз в эти дни подвернулась новость, которая позволяет довольно таки четко ответить на интересующий нас вопрос. Почти все ведущие российские СМИ не прошли мимо сообщения о том, что израильские истребители F-35A якобы прошли через воздушное пространство Сирии незамеченными российскими системами ПВО. Из чего сам собой вытекает вывод о фатальной технической отсталости российских радиолокационных систем и непревзойденных боевых качествах помянутого американского самолета.



Прежде чем оценить характер реакции прессы на эту «сенсацию», следует уточнить источник ее происхождения. Который, скажем прямо, никакого доверия не внушает. Вот, как характеризует данный источник, например, интерне-издание «Взгляд»:



«Aljarida ранее неоднократно обвиняли в том, что оно публикует информацию о неких операциях израильской армии, которые не получают впоследствии подтверждения. Портал уже заподозрили в том, что он сотрудничает с израильскими властями».



Очевидно, что и другие издания располагали аналогичной информацией относительно степени «достоверности» данного источника. Но, как вы скоро убедитесь, это смутило далеко не всех.



Министерство обороны РФ уже дало свою оценку этому информационному вбросу, которая, как и следовало ожидать, оказалась однозначно негативной.



«Информация, опубликованная в ряде СМИ со ссылкой на иностранный источник, о том, что «израильские истребители обманули российские радары в Сирии и провели разведку на большой высоте» – полная глупость», – сообщили в ведомстве. Как отметил источник, любой летательный аппарат на большой высоте становится легко обнаруживаемым и уязвимым для систем ПВО большинства стран. Со времен сбитого американского У-2 над территорией Советского Союза никто не пытается на большой высоте нарушать чужое воздушное пространство».



Не надо быть большим военным экспертом, чтобы осознать простую вещь: не может какое-то дикорастущее иностранное издание в принципе ничего знать о том, о чем могут знать только сами расчеты российских РЛС ПВО в Сирии – видели они кого-то на своих экранах, или нет.



А теперь, с учетом этого обстоятельства, перейдем к главному вопросу повестки дня. Точнее, к тому, как отреагировали на эту явно подозрительную (даже до опровержения Минобороны) «сенсацию» некоторые топ-медиа РФ Приведем только заголовки их публикаций на эту тему, взятые из новостной подборки поисковика Яндекс.ру. Которые сами по себе вполне красноречивы и не оставляют сомнений в том, кто из них все-таки «фильтрует базар» и не спешит кидать камни в российский огород, а кто, строго наоборот, пользуется для этого любой, даже самой сомнительной возможностью. Итак, приступим: "Упреждающие провокации" России. Есть ли порох в пороховницах?



РБК

21:38

СМИ узнали о разведке авиации Израиля в Иране в обход российских радаров



IslamNews

21:18

Израильские самолеты совершили разведывательные полеты над Ираном



Комсомольская правда

21:06

Два израильских истребителя провели разведоперацию в воздушном пространстве Ирана



Рамблер

20:35

Российские радары не заметили израильские истребители



Российская газета

20:29

Два израильских истребителя провели разведку в небе Ирана



НТВ

20:11

СМИ: израильские F-35 появились в небе Ирана



REGNUM

19:55

СМИ: ВВС Израиля провели разведывательную миссию в Иране



Вести.Ru

19:47

Израильская авиация провела разведку в Иране в обход радаров из РФ



РЕН ТВ

19:45

Два израильских истребителя провели разведку над Сирией и Ираном



Народные новости

19:32

Израильские истребители провели разведку над Ираном — СМИ



Lenta.ru

18:34

Израильские истребители обманули российские радары в Сирии



ИА "News"

18:20

СМИ: Российские ПВО не заметили пролет ВВС Израиля над Ираном



Ruposters.ru

18:17

Израильские самолеты незамеченными пролетели над российскими радарами



Вестник Кавказа

17:52

Израильские F-35 провели разведывательную операцию в Иране



Московский комсомолец

17:47

Израильские самолеты пролетели над Ираном, минуя российские радары в Сирии



Взгляд.ру

17:38

СМИ: Российские радары не заметили израильские F-35



ТАСС

17:36

Два израильских истребителя провели разведоперацию в Иране



Интерфакс

16:52

СМИ сообщили о разведке авиацией Израиля в Иране в обход российских радаров



Подведем краткий итог. Из восемнадцати представленных выше топовых изданий СМИ РФ девять, то есть ровно половина, отказались использовать в своих заголовках явно пропагандистски заточенную против России и к тому же непроверенную версию о слепых радарах российской ПВО. Остальные, с разной степенью злопыхательства и издёвки по адресу РФ, вынесли этот фейк в шапки своих новостей. Лично мне особенно бросились в глаза следующие версии: откровенно шкодливый заголовок Ленты.ру («Израильские истребители обманули российские радары в Сирии»), симулирующий нейтральную объективность продукт РБК («СМИ узнали о разведке авиации Израиля в Иране в обход российских радаров») и безапелляционная, в духе худших традиций агитпропа, версия «Взгляда»: («СМИ: «Российские радары не заметили израильские F-35»). Над Академией безоблачное небо



Не будем чересчур обобщать и делать слишком далеко идущие выводы. Но в данном конкретном случае констатируем, что ровно половина из отметившихся в топах данной темы ведущих российских изданий выступила с откровенно предвзятых по отношению к России и к её вооруженным силам позиций (далеко не патриотичных). Причем сделали это вопреки общепринятым стандартам даже не качественной, а просто добросовестной журналистики, предполагающей хотя бы минимальную проверку информации из явно сомнительного источника.



Если бы даже не половина, а хотя бы одна треть мейнстримовской прессы США подходила с подобной мерой предвзятости и недружелюбия к своей стране, то песенка Америки была бы давно спета. Россия, конечно, не такая слабохарактерная, но и её запас прочности не бесконечен. Особенно если её и дальше будут безостановочно долбить в темечко лихие распространители жареных фейков. Качественная журналистика и предвзятое отношение к собственной стране – вещи несовместные и взаимоисключающие.Если так называемая мировая пресса, представленная крупнейшими западными информагентствами, газетами и телеканалами, уже давно обучена дудеть в одну и ту же пропагандистскую дуду, а потому там не стоит искать даже намека на фундаментальные разночтения по ключевым вопросам мировой политики, то с российской прессой дело обстоит несколько иначе.Благодаря многолетнему и настойчивому продвижению государственных интересов и общественных приоритетов Владимиром Путиным и его окружением существует определенная часть СМИ, которая, несмотря на господство в массовом журналистском сознании вколоченной туда либеральной парадигмы, все-таки не заходит слишком далеко по пути демонстрации своей отделенности от государства российского. Но есть и другая, не менее заметная, во всяком случае, более крикливая часть.О том, «кто есть ху» в мире российской топовой прессы, можно вполне уверенно судить по стилю подачи новостных материалов. А для удобства проведения такого теста лучше всего взять какую-то одну нашумевшую тему и посмотреть, как она отражается в зеркале тех или иных изданий. И таким способом выяснить степень кривизны этого зеркала.Как раз в эти дни подвернулась новость, которая позволяет довольно таки четко ответить на интересующий нас вопрос. Почти все ведущие российские СМИ не прошли мимо сообщения о том, что израильские истребители F-35A якобы прошли через воздушное пространство Сирии незамеченными российскими системами ПВО. Из чего сам собой вытекает вывод о фатальной технической отсталости российских радиолокационных систем и непревзойденных боевых качествах помянутого американского самолета.Прежде чем оценить характер реакции прессы на эту «сенсацию», следует уточнить источник ее происхождения. Который, скажем прямо, никакого доверия не внушает. Вот, как характеризует данный источник, например, интерне-издание «Взгляд»:Очевидно, что и другие издания располагали аналогичной информацией относительно степени «достоверности» данного источника. Но, как вы скоро убедитесь, это смутило далеко не всех.Министерство обороны РФ уже дало свою оценку этому информационному вбросу, которая, как и следовало ожидать, оказалась однозначно негативной.Не надо быть большим военным экспертом, чтобы осознать простую вещь: не может какое-то дикорастущее иностранное издание в принципе ничего знать о том, о чем могут знать только сами расчеты российских РЛС ПВО в Сирии – видели они кого-то на своих экранах, или нет.А теперь, с учетом этого обстоятельства, перейдем к главному вопросу повестки дня. Точнее, к тому, как отреагировали на эту явно подозрительную (даже до опровержения Минобороны) «сенсацию» некоторые топ-медиа РФ Приведем только заголовки их публикаций на эту тему, взятые из новостной подборки поисковика Яндекс.ру. Которые сами по себе вполне красноречивы и не оставляют сомнений в том, кто из них все-таки «фильтрует базар» и не спешит кидать камни в российский огород, а кто, строго наоборот, пользуется для этого любой, даже самой сомнительной возможностью. Итак, приступим:Подведем краткий итог. Из восемнадцати представленных выше топовых изданий СМИ РФ девять, то есть ровно половина, отказались использовать в своих заголовках явно пропагандистски заточенную против России и к тому же непроверенную версию о слепых радарах российской ПВО. Остальные, с разной степенью злопыхательства и издёвки по адресу РФ, вынесли этот фейк в шапки своих новостей. Лично мне особенно бросились в глаза следующие версии: откровенно шкодливый заголовок Ленты.ру («Израильские истребители обманули российские радары в Сирии»), симулирующий нейтральную объективность продукт РБК («СМИ узнали о разведке авиации Израиля в Иране в обход российских радаров») и безапелляционная, в духе худших традиций агитпропа, версия «Взгляда»: («СМИ: «Российские радары не заметили израильские F-35»).Не будем чересчур обобщать и делать слишком далеко идущие выводы. Но в данном конкретном случае констатируем, что ровно половина из отметившихся в топах данной темы ведущих российских изданий выступила с откровенно предвзятых по отношению к России и к её вооруженным силам позиций (далеко не патриотичных). Причем сделали это вопреки общепринятым стандартам даже не качественной, а просто добросовестной журналистики, предполагающей хотя бы минимальную проверку информации из явно сомнительного источника.Если бы даже не половина, а хотя бы одна треть мейнстримовской прессы США подходила с подобной мерой предвзятости и недружелюбия к своей стране, то песенка Америки была бы давно спета. Россия, конечно, не такая слабохарактерная, но и её запас прочности не бесконечен. Особенно если её и дальше будут безостановочно долбить в темечко лихие распространители жареных фейков. Автор: Юрий Селиванов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 121 Источник Похожие новости При вторжении русских шведские генералы запланировали продержаться три месяца Клеймить, блокировать, сажать! Кто будет работать на благо России? Над Академией безоблачное небо

Загрузка... Ким Чен Ын готов к ядерным уступкам Военный парад в США: очередная попытка переписать историю Упадок сил у гегемона заметила вся планета Новости партнеров