«Продлить право на дополнительные льготы»: Госдума увеличила возраст молодёжи до 35 лет

Госдума приняла законопроект о молодёжной политике, который в том числе повышает возраст молодёжи в России до 35 лет включительно. Также документ определяет цели и основные направления политики в отношении этой социальной группы. В Госдуме обратили внимание, что законопроект позволит большему числу людей получить соответствующие льготы и преференции, а также избежать различных трактовок понятия «молодёжь» в нормативных актах.

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о молодёжной политике, который в том числе расширяет возрастной промежуток, в рамках которого граждане РФ считаются молодёжью, — от 14 до 35 лет включительно.

Закон определяет на федеральном уровне такие понятия, как «молодёжь», «молодая семья», «молодёжная политика», «молодёжные общественные объединения», уточнили в пресс-службе нижней палаты.

«Фактически предложено закрепить статус молодёжи. К ней будут относиться российские граждане в возрасте от 14 до 35 лет включительно», — говорится в сообщении.

Ранее максимальный возраст, при котором россияне с точки зрения законодательства считались молодёжью, был на пять лет меньше.

Помимо этого, закон определяет цели и основные направления молодёжной политики, а также регулирует отношения, возникающие между осуществляющими её субъектами. Так, в тексте закона уточняется, что молодёжная политика представляет собой комплекс мер, направленных на создание условий для развития молодёжи, её гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание, а также предоставление данной категории граждан возможностей для самореализации «в целях достижения устойчивого социально-экономического развития, глобальной конкурентоспособности, национальной безопасности страны».

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

«Реализация будет осуществляться с учётом социальных потребностей молодёжи, национальных традиций территорий, в том числе в рамках госпрограмм, федеральных целевых программ, государственных программ субъектов, муниципальных программ, предусматривающих мероприятия по поддержке молодёжи, молодых семей и молодёжных общественных объединений», — рассказали в Госдуме.

Кроме того, государство займётся мониторингом обеспечения в молодёжной среде межнационального и межконфессионального согласия, а также предотвращением формирования экстремистских молодёжных объединений и иных проявлений идеологии экстремизма и национализма.

Как отметили в Госдуме, в принятых в ФЗ «О государственной поддержке молодёжных и детских общественных объединений» поправках закрепляется возможность оказания государственной поддержки молодёжным объединениям граждан в возрасте до 35 лет включительно.

«Президент Владимир Путин неоднократно в посланиях Федеральному Собранию (2018—2019 годов) затрагивал тему молодёжной политики, делая акцент на том, что «талантливая молодёжь — одно из самых сильных конкурентных преимуществ России», — говорится в пояснительной записке.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с RT назвала увеличение возраста молодёжи «общемировым трендом», обратив внимание, что все категории граждан и все возрастные группы немного «омолодились».

«Более того... для молодёжи разными законодательными актами предусмотрены различного рода преференции, социальные гарантии и льготы. И везде, в каждом законе, молодёжь понимается по-своему: до 30 лет, до 35 лет», — отметила депутат.

Она добавила, что было логично привести всё это к единообразию, чтобы было чёткое понимание, кто относится к соответствующей социальной группе и какие они имеют права.

«С учётом внесения изменений в законодательство множество молодых людей получат возможность продлить право на дополнительные гарантии и льготы в течение пяти лет», — заключила она.

Один из авторов инициативы депутат Борис Пайкин заявил, что после принятия закон «позволит закрепить права молодёжи независимо от региона проживания, что достаточно важно, учитывая современные тренды на удалённую работу и возрастающую мобильность населения». Он также обратил внимание, что в создании документа впервые принимала участие его «целевая аудитория».

«Он даст основание для унификации форм и видов поддержки во всех регионах страны. Благодаря этому неравенство мер социальной поддержки молодых людей и молодых семей в регионах будет исключено, так же как и разночтения в возрастном цензе», — приводит его слова РИА Новости.

Подготовка документа началась в 2019 году членами рабочей группы Госсовета по направлению «Молодёжная политика» при участии членов Совета Федерации и депутатов Госдумы, напоминает ТАСС. В течение первого полугодия 2020 года документ дорабатывался с учётом предложений, поступивших от регионов России, детских и молодёжных общественных объединений и движений.