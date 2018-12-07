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«Продлить особый режим»: к чему может привести расширение зоны контроля Украины в Чёрном море
07 декабря 2018, 02:24 • 73 • Украина
Верховная рада приняла законопроект о расширении зоны контроля Украины в Чёрном море до 24 морских миль. Кроме того, новый закон разрешает украинским пограничникам в случае инцидентов на море стрелять без предупреждения. По мнению экспертов, вслед за провокацией в Керченском проливе Украина нацелена на дальнейшее обострение отношений с Россией, в том числе при поддержке США. О возможных последствиях законодательной инициативы Киева — в материале RT.
© Державна прикордонна служба України
Верховная рада 6 декабря во втором чтении приняла закон «О прилежащей зоне Украины». В международном морском праве этим термином называют часть водного пространства, прилегающую к территориальному морю. Прилежащая зона не находится под суверенитетом того или иного государства, но страна, заявляющая на неё свои права, осуществляет здесь пограничный и таможенный контроль.
По документу акватория в Чёрном море будет расширена вдвое — до 24 морских миль. Согласно Конвенции ООН по морскому праву, это максимальное пространство, которое государство может отнести к своей прилежащей морской зоне.
Как пояснила одна из авторов документа, экс-депутат Верховной рады от фракции «Блок Петра Порошенко», а ныне министр по делам ветеранов Ирина Фриз, этот законопроект позволит «де-факто в два раза увеличить территорию контроля в Чёрном море».
«Идёт на провокации»
В ноябре текущего года, когда законопроект о прилежащей зоне был принят в первом чтении, его раскритиковала официальный представитель МИД России Мария Захарова. В частности, по её словам, положения этого документа не применимы к Азовскому морю, так как его правовой статус регламентируется российско-украинским Договором о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года.
Данное соглашение является бессрочным и не предполагает одностороннего выхода. Поэтому Азовское море считается внутренними водами как России, так и Украины, и выкраивание в нём особой «украинской зоны» противоречит международному правовому законодательству.
Как отметил в интервью RT профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Манойло, Украина стремится в одностороннем порядке закрепить за собой 24-мильный сектор в Азовском море дополнительно к преимуществам, которые Киев получил по договору 2003 года.
«Поэтому они этот договор и не отменили», — пояснил эксперт в беседе с RT.
В то же время почву для потенциального конфликта создаёт и непризнание Украиной того факта, что условия договора частично изменились, и Керченский пролив теперь полностью относится к внутренним водам России.
«Непосредственный огневой контакт»
По мнению официального Киева, принятие закона о прилежащей зоне необходимо для обеспечения безопасности страны, в частности, борьбы с контрабандистами.
Согласно новому документу, украинские пограничники получат право досматривать все суда, появляющиеся в прилежащей морской зоне Украины. В пояснительной записке к документу отмечается, что угрозу, в частности, представляет Россия, которая якобы ведёт «незаконную экономическую деятельность с привлечением торгового флота под российским флагом и флагами третьих стран».
Кроме того, по новому закону украинским пограничникам разрешается применять оружие без предупреждения во время столкновения на море с военными других стран или вооружёнными группировками.
Как отметил в интервью RT директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, новый украинский закон повышает вероятность боестолкновений в акваториях Чёрного и Азовского морей.
Так, по мнению экспертов, объектами пристального внимания украинских силовиков отныне могут стать и гражданские суда. По международным нормам они будут находиться в открытом море, но пограничники вполне могут посчитать, что корабли пребывают в их зоне контроля.
Ещё весной 2018 года задержание украинскими силовиками в Азовском море российского судна «Норд» ознаменовало очередное обострение в отношениях Москвы и Киева. Теперь, как прогнозируют эксперты, число таких инцидентов, скорее всего, возрастёт. Не исключены и провокации против российских военных и пограничников.
«Это очередной шаг к открытой войне, и надо понимать, что эту войну пытается развязать Украина, принимая такие законы», — подчеркнул Бондаренко.
Источник RT в партии «Батькивщина» также предположил, что принятый Радой закон позволяет главнокомандующему применять силу на море.
По словам специалистов, за последние сутки это далеко не единственная инициатива, направленная на обострение отношений с Россией. 6 декабря Порошенко объявил о перемещении подразделений украинских войск «на самые опасные направления» вдоль российско-украинской границы. В этот же день украинский парламент принял решение не продлевать договор о дружбе с Россией, который истекает 1 апреля 2019 года.
«Продлить особый режим»
Сразу после принятия закона о прилежащей морской зоне Украины спикер верховной Рады Андрей Парубий встретился с заместителем помощника министра обороны США по делам Европы, Евразии и Украины Лорой Купер. Парубий сообщил ей, что новый закон «усиливает обороноспособность» Украины на границе с Российской Федерацией.
Эти слова прозвучали на фоне сообщений американских СМИ о решении США послать военный корабль в Чёрное море для поддержки Украины и демонстрации своей силы России.
Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с RT отметил, что поддержка Соединёнными Штатами действий Украины ведёт к дальнейшему нагнетанию напряжённости в регионе.
«То, что сейчас происходит на Украине, — попытка эскалировать ситуацию просто до невозможного», — подчеркнул Блохин.
Представитель «Радикальной партии» в беседе с RT, в свою очередь, отметил, что Порошенко давит на западных партнёров, от которых требует усилить санкции против России.
«Ситуация в Азовском и Чёрном морях стабилизировалась, и корабли пошли. Но теперь начнутся новые проблемы, поскольку утверждение подобных законодательных актов чревато новым конфликтом. Порошенко таким образом отправляет сигнал США и ЕС с требованием помочь — иначе якобы может начаться война», — подчёркивает собеседник RT.
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По словам Манойло, «украинские власти подумывают о новой попытке прорыва через Керченский пролив».
«На этот раз, поскольку там уже будут американцы в непосредственной близости, то вполне возможно, что украинцы организуют вторую попытку собственными силами, но под зонтиком американцев. Либо экипаж будет смешанным, украинско-американским, чтобы его было не просто арестовать», — отмечает эксперт.
«Кто отдаст такой приказ?»
Решение Верховной рады имеет политический подтекст, заявил источник RT в ВМС Украины.
«Если следовать букве закона, то украинские военные должны применять силу. Причём рядом с Крымом, который Украина считает своим. Но кто отдаст такой приказ? Это же прямое столкновение с российской армией, которая значительно лучше оснащена по сравнению с нашей. Поэтому никто требования закона выполнять не будет», — говорит он.
Источник RT в Минобороны Украины также утверждает, что украинские военные не станут применять оружие. По его словам, в стране понимают, что это приведёт к эскалации конфликта и к большим потерям с украинской стороны.
«Депутаты послали сигнал Кремлю, что Украина намерена использовать Чёрное и Азовское моря по своему усмотрению. По этой же причине перед голосованием Украина провела испытания противокорабельных ракет. Но даст ли это результат — неизвестно. Похоже, что российское руководство не верит в готовность украинских военных атаковать российские суда», — отметил представитель оборонного ведомства.
Украина не смогла создать военно-морской флот, поэтому принятые Радой ограничения вызывают удивление, говорит источник RT в партии «Самопомощь».
По словам Бондаренко, Москва на фоне противоречивых сигналов из Киева, скорее всего, займётся укреплением своих морских границ в азовско-черноморском регионе.
«Россия в этой ситуации может только наблюдать за происходящим. Мы будем защищать свои границы согласно своим законам», — заключил политолог.
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