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«Продлить особый режим»: к чему может привести расширение зоны контроля Украины в Чёрном море

07 декабря 2018, 02:24  •  73 • Украина
Верховная рада приняла законопроект о расширении зоны контроля Украины в Чёрном море до 24 морских миль. Кроме того, новый закон разрешает украинским пограничникам в случае инцидентов на море стрелять без предупреждения. По мнению экспертов, вслед за провокацией в Керченском проливе Украина нацелена на дальнейшее обострение отношений с Россией, в том числе при поддержке США. О возможных последствиях законодательной инициативы Киева — в материале RT.
 
© Державна прикордонна служба України
 

Верховная рада 6 декабря во втором чтении приняла закон «О прилежащей зоне Украины». В международном морском праве этим термином называют часть водного пространства, прилегающую к территориальному морю. Прилежащая зона не находится под суверенитетом того или иного государства, но страна, заявляющая на неё свои права, осуществляет здесь пограничный и таможенный контроль.

По документу акватория в Чёрном море будет расширена вдвое — до 24 морских миль. Согласно Конвенции ООН по морскому праву, это максимальное пространство, которое государство может отнести к своей прилежащей морской зоне.

Как пояснила одна из авторов документа, экс-депутат Верховной рады от фракции «Блок Петра Порошенко», а ныне министр по делам ветеранов Ирина Фриз, этот законопроект позволит «де-факто в два раза увеличить территорию контроля в Чёрном море».

«Идёт на провокации»

В ноябре текущего года, когда законопроект о прилежащей зоне был принят в первом чтении, его раскритиковала официальный представитель МИД России Мария Захарова. В частности, по её словам, положения этого документа не применимы к Азовскому морю, так как его правовой статус регламентируется российско-украинским Договором о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года.

  • Спутниковое фото Азовского моря
  • NASA

Данное соглашение является бессрочным и не предполагает одностороннего выхода. Поэтому Азовское море считается внутренними водами как России, так и Украины, и выкраивание в нём особой «украинской зоны» противоречит международному правовому законодательству.

«Вопросы разграничения прилежащих зон России и Украины в Чёрном море должны решаться по соглашению сторон, как это предусмотрено международным правом, включая действующие двусторонние договоры», — добавила Захарова.

Как отметил в интервью RT профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Манойло, Украина стремится в одностороннем порядке закрепить за собой 24-мильный сектор в Азовском море дополнительно к преимуществам, которые Киев получил по договору 2003 года.

«Поэтому они этот договор и не отменили», — пояснил эксперт в беседе с RT.

В то же время почву для потенциального конфликта создаёт и непризнание Украиной того факта, что условия договора частично изменились, и Керченский пролив теперь полностью относится к внутренним водам России.

«Сейчас Украина идёт на провокации и пытается протестировать, насколько этот новый режим устойчив», — считает Андрей Манойло.

«Непосредственный огневой контакт»

По мнению официального Киева, принятие закона о прилежащей зоне необходимо для обеспечения безопасности страны, в частности, борьбы с контрабандистами.

Согласно новому документу, украинские пограничники получат право досматривать все суда, появляющиеся в прилежащей морской зоне Украины. В пояснительной записке к документу отмечается, что угрозу, в частности, представляет Россия, которая якобы ведёт «незаконную экономическую деятельность с привлечением торгового флота под российским флагом и флагами третьих стран».

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Кроме того, по новому закону украинским пограничникам разрешается применять оружие без предупреждения во время столкновения на море с военными других стран или вооружёнными группировками.

Как отметил в интервью RT директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, новый украинский закон повышает вероятность боестолкновений в акваториях Чёрного и Азовского морей.

«Любая провокация делает ещё более возможным непосредственный огневой контакт», — отмечает Бондаренко.

Так, по мнению экспертов, объектами пристального внимания украинских силовиков отныне могут стать и гражданские суда. По международным нормам они будут находиться в открытом море, но пограничники вполне могут посчитать, что корабли пребывают в их зоне контроля.

Ещё весной 2018 года задержание украинскими силовиками в Азовском море российского судна «Норд» ознаменовало очередное обострение в отношениях Москвы и Киева. Теперь, как прогнозируют эксперты, число таких инцидентов, скорее всего, возрастёт. Не исключены и провокации против российских военных и пограничников.

  • Захваченный украинскими пограничниками сейнер "Норд"
  • © Государственная пограничная служба Украины

«Это очередной шаг к открытой войне, и надо понимать, что эту войну пытается развязать Украина, принимая такие законы», — подчеркнул Бондаренко.

Источник RT в партии «Батькивщина» также предположил, что принятый Радой закон позволяет главнокомандующему применять силу на море.

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«Все эти действия могут привести к конфликту в Чёрном или Азовском морях. И это будет выгодно Порошенко. На этом можно выиграть выборы, а судьбы моряков в таком случае остаются за скобками», — поясняет собеседник RT.

По словам специалистов, за последние сутки это далеко не единственная инициатива, направленная на обострение отношений с Россией. 6 декабря Порошенко объявил о перемещении подразделений украинских войск «на самые опасные направления» вдоль российско-украинской границы. В этот же день украинский парламент принял решение не продлевать договор о дружбе с Россией, который истекает 1 апреля 2019 года.

«Продлить особый режим»

Сразу после принятия закона о прилежащей морской зоне Украины спикер верховной Рады Андрей Парубий встретился с заместителем помощника министра обороны США по делам Европы, Евразии и Украины Лорой Купер. Парубий сообщил ей, что новый закон «усиливает обороноспособность» Украины на границе с Российской Федерацией.

Эти слова прозвучали на фоне сообщений американских СМИ о решении США послать военный корабль в Чёрное море для поддержки Украины и демонстрации своей силы России.

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с RT отметил, что поддержка Соединёнными Штатами действий Украины ведёт к дальнейшему нагнетанию напряжённости в регионе.

«То, что сейчас происходит на Украине, — попытка эскалировать ситуацию просто до невозможного», — подчеркнул Блохин.

«Порошенко делает всё, чтобы проlлить особый режим в стране. Понятно, что в течение нынешнего срока военного положения он не сможет поднять свой рейтинг на приемлемую высоту», — считает Блохин.

Представитель «Радикальной партии» в беседе с RT, в свою очередь, отметил, что Порошенко давит на западных партнёров, от которых требует усилить санкции против России.

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«Ситуация в Азовском и Чёрном морях стабилизировалась, и корабли пошли. Но теперь начнутся новые проблемы, поскольку утверждение подобных законодательных актов чревато новым конфликтом. Порошенко таким образом отправляет сигнал США и ЕС с требованием помочь — иначе якобы может начаться война», — подчёркивает собеседник RT.

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По словам Манойло, «украинские власти подумывают о новой попытке прорыва через Керченский пролив».

«На этот раз, поскольку там уже будут американцы в непосредственной близости, то вполне возможно, что украинцы организуют вторую попытку собственными силами, но под зонтиком американцев. Либо экипаж будет смешанным, украинско-американским, чтобы его было не просто арестовать», — отмечает эксперт.

«Кто отдаст такой приказ?»

Решение Верховной рады имеет политический подтекст, заявил источник RT в ВМС Украины.

«Если следовать букве закона, то украинские военные должны применять силу. Причём рядом с Крымом, который Украина считает своим. Но кто отдаст такой приказ? Это же прямое столкновение с российской армией, которая значительно лучше оснащена по сравнению с нашей. Поэтому никто требования закона выполнять не будет», — говорит он.

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Источник RT в Минобороны Украины также утверждает, что украинские военные не станут применять оружие. По его словам, в стране понимают, что это приведёт к эскалации конфликта и к большим потерям с украинской стороны.

«Депутаты послали сигнал Кремлю, что Украина намерена использовать Чёрное и Азовское моря по своему усмотрению. По этой же причине перед голосованием Украина провела испытания противокорабельных ракет. Но даст ли это результат — неизвестно. Похоже, что российское руководство не верит в готовность украинских военных атаковать российские суда», — отметил представитель оборонного ведомства.

Украина не смогла создать военно-морской флот, поэтому принятые Радой ограничения вызывают удивление, говорит источник RT в партии «Самопомощь».

«Как всегда, шум подняли, а никакого толку нет. Я действительно опасаюсь, что Украина может атаковать российские суда. Последствия в этом случае будут самыми печальными, поскольку к реальным столкновениям с российской армией наши военные не готовы», — резюмировал депутат.

По словам Бондаренко, Москва на фоне противоречивых сигналов из Киева, скорее всего, займётся укреплением своих морских границ в азовско-черноморском регионе.

«Россия в этой ситуации может только наблюдать за происходящим. Мы будем защищать свои границы согласно своим законам», — заключил политолог.

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