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Продление ядерного договора станет катастрофой для США – NI

27 октября 2020, 18:15  •  52 • Политика
Фото: Staff Sgt. Jordan Castelan/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Америку призвали не поддаваться на уговоры России по СНВ-3
Договор о контроле над вооружениями имеет смысл, только если он служит интересам участников. В случае со стратегическими наступательными вооружениями (СНВ) это не так – продление моратория по ядерному оружию станет катастрофой для США, говорится в статье The National Interest.
Издание отмечает, что договор СНВ-3 имеет ряд удобных для России лазеек. В частности, там говорится об ограничении тяжелых бомбардировщиков до 800 единиц. Но в момент заключения соглашения предполагалось, что один бомбардировщик может нести только одну ядерную боеголовку. На деле они могут поднимать больше. В итоге у России появилась возможность к 2019 г. развернуть около 2690 боеголовок, пишет издание.
Плюс старый договор не охватывает ряд носителей, например, в него не входит "Посейдон" – российский "беспилотник, способный вызвать радиоактивное цунами". Кроме того, у РФ есть преимущество перед США и НАТО по тактическому ядерному оружию. Оно также не подпадает под ДСНВ.
На этом фоне Москва предлагает Вашингтону продлить договор в его нынешнем виде, то есть заморозить возможное наращивание стратегического потенциала. Но если РФ объявила о модернизации ядерных вооружений в 2006 г. и сейчас практически ее завершила, то американское производство ядерного оружия сильно устарело и осталось на уровне 50х годов прошлого века. Даже у Северной Кореи и Китая ядерная инфраструктура современнее.
Если Белый дом согласится на продление действующего СНВ-3, он попадет в "ядерную ловушку", которую задумали в Кремле, предупреждает издание.
Ранее президент РФ Владимир Путин сделал предложение США по договору СНВ-3, срок которого истекает в феврале 2021 года. Кроме того, российский лидер проявил инициативу и по поводу ракет средней и малой дальности, из договора по которым США вышли в одностороннем порядке в прошлом году.

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