Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
А как же «агрессор»? Украинская верхушка выстраивается в очередь на поклон в Мос...
«Вообще не объяснили ситуацию»: почему 27 серпуховских врачей отказались работат...
«Армата» сдала экзамен в Сирии
"Он американец": "Иностранное гражданство" депутата вызвало ...
Главная / Политика

Продление карантина в России до мая исполнит мечту Обамы - Михаил Делягин

22 апреля 2020, 01:10  •  61 • Политика
Михаил Делягин заявил об опасности продления карантина до конца мая. "Людям фактически запретили зарабатывать на жизнь. Но экономика страны уже сейчас, как ранее грезил Обама, разорвана буквально на части", - отмечает он.
Продление карантина в России до мая сравнимо с выстрелом в голову из гранатомёта, считает экономист и политолог Михаил Делягин. Он отметил, что российская экономика и без того находится на грани.
Эксперт напомнил, что в России очень многое зависит от среднего и малого бизнеса, который сейчас вынужден прекратить работу. И вдобавок к этому в стране находятся до 15 миллионов мигрантов, которые также лишились средств к существованию.
Людям фактически запретили зарабатывать на жизнь. Но экономика страны уже сейчас, как ранее грезил Обама, разорвана буквально на части, - цитирует Делягина издание "Век".
По мнению эксперта, всех этих мигрантов нужно как можно скорее вернуть домой. А это можно сравнить с полноценной войсковой операцией.
Вместе с тем следует отметить, что глава российского Минздрава Михаил Мурашко ранее заявил, что режимы повышенной готовности и самоизоляции на деле доказали свою эффективность в качестве мер противодействия распространению эпидемии COVID-19.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



61
Источник
Похожие новости
21 апреля 2020, 21:10
"Дайте сюда ваши "кровавые деньги": Господдержка на борьбу с властью
21 апреля 2020, 21:10
"Нет возможности": Греф "отказал" жителям России в пособии по коронавирусу
21 апреля 2020, 23:10
Силуанов не поднял трубку, когда звонил Путин. На видео сняли его работу над ошибками
21 апреля 2020, 23:10
"Попрятались и плявузгают": Лукашенко обещал "достать" в России авторов "гадких каналов"
21 апреля 2020, 23:10
В Чечне чиновники и бизнесмены скинулись на пособие по коронавирусу для малоимущих семей - Кадыров
21 апреля 2020, 23:10
Запасы в срок: регионы должны иметь резерв для борьбы с COVID-19
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 апреля 2020, 23:10
Силуанов не поднял трубку, когда звонил Путин. На видео сняли его работу над ошибками
21 апреля 2020, 23:35
Записки киевлянки: Киев в дыму! Это лес в Чернобыле жгут «пророссийские диверсанты»
21 апреля 2020, 23:44
Для меня показатель года Зеленского один
21 апреля 2020, 23:10
В Чечне чиновники и бизнесмены скинулись на пособие по коронавирусу для малоимущих се...
22 апреля 2020, 01:10
Воздушная "стычка" на Балтике: Истребители России пролетели над эсминцем СШ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 апреля 2020, 23:05
«Вообще не объяснили ситуацию»: почему 27 серпуховских врачей отказались работать с коронавирусными больными
16 апреля 2020, 02:10
Коронавирус не сможет размножаться: Учёные нашли лекарство-"обманку" против COVID-19
15 апреля 2020, 17:10
Ситуация на Украине приобретает неуправляемый характер
19 апреля 2020, 18:10
"Мы зайдём и сразу вернём": Зеленский представил новый план "возвращения" Донбасса
16 апреля 2020, 21:10
Особенно "удачно" вышло с Италией, Германией и Францией: Заявление НАТО вызвало взрывной хохот
21 апреля 2020, 16:10
Главы областных администраций Украины готовят обращения к российскому руководству
18 апреля 2020, 23:35
Малайзийский "Боинг" над Донбассом сбила ракета с "пластилиновой" начинкой
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.