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Продление карантина в России до мая исполнит мечту Обамы - Михаил Делягин
22 апреля 2020, 01:10 • 61 • Политика
Михаил Делягин заявил об опасности продления карантина до конца мая. "Людям фактически запретили зарабатывать на жизнь. Но экономика страны уже сейчас, как ранее грезил Обама, разорвана буквально на части", - отмечает он.
Продление карантина в России до мая сравнимо с выстрелом в голову из гранатомёта, считает экономист и политолог Михаил Делягин. Он отметил, что российская экономика и без того находится на грани.
Эксперт напомнил, что в России очень многое зависит от среднего и малого бизнеса, который сейчас вынужден прекратить работу. И вдобавок к этому в стране находятся до 15 миллионов мигрантов, которые также лишились средств к существованию.
По мнению эксперта, всех этих мигрантов нужно как можно скорее вернуть домой. А это можно сравнить с полноценной войсковой операцией.
Вместе с тем следует отметить, что глава российского Минздрава Михаил Мурашко ранее заявил, что режимы повышенной готовности и самоизоляции на деле доказали свою эффективность в качестве мер противодействия распространению эпидемии COVID-19.
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