Продление карантина в России до мая исполнит мечту Обамы - Михаил Делягин

Продление карантина в России до мая сравнимо с выстрелом в голову из гранатомёта, считает экономист и политолог Михаил Делягин. Он отметил, что российская экономика и без того находится на грани.

Эксперт напомнил, что в России очень многое зависит от среднего и малого бизнеса, который сейчас вынужден прекратить работу. И вдобавок к этому в стране находятся до 15 миллионов мигрантов, которые также лишились средств к существованию.

Людям фактически запретили зарабатывать на жизнь. Но экономика страны уже сейчас, как ранее грезил Обама, разорвана буквально на части, - цитирует Делягина издание "Век".

По мнению эксперта, всех этих мигрантов нужно как можно скорее вернуть домой. А это можно сравнить с полноценной войсковой операцией.

Вместе с тем следует отметить, что глава российского Минздрава Михаил Мурашко ранее заявил, что режимы повышенной готовности и самоизоляции на деле доказали свою эффективность в качестве мер противодействия распространению эпидемии COVID-19.