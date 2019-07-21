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Продержались полдня: Украина нарушила перемирие в Донбассе

21 июля 2019, 17:54  •  95 • Война
Украинские военные нарушили бессрочное перемирие на Донбассе, обстреляв позиции ополчения. Как сообщили в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, обстрел произошел в тот же день, когда было объявлено перемирие.
«Впервые с момента вступления в силу нового бессрочного перемирия, спустя 12 часов 53 минуты, зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Лебединское — Новая Таврия», – заявил представитель ДНР.
По его словам, обстрел велся с применением стрелкового оружия.
Представители Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в свою очередь не зафиксировали нарушений с украинской стороны – по состоянию на час дня воскресенья.
«С полуночи текущих суток обстрелов по позициям Народной милиции ЛНР не зафиксировано», — заявили ополченцы.
Однако за несколько часов до объявления перемирия украинские военные начали обстрел жилых домов в самопровозглашенной ЛНР. В результате один человек погиб и еще семь пострадали, в том числе трехлетний ребенок, которого доставили в реанимацию.
«Раненая девочка в возрасте 3,5 лет доставлена в реанимационное отделение Стахановской больницы с ранением головы», — уточнили в Генпрокуратуре ЛНР, добавив, что город частично лишился электроэнергии.
Незадолго до этого контактной группе по Донбассу удалось согласовать новое перемирие в регионе — с 21 июля. Во время встречи, которая прошла в Минске, впервые перемирие было дополнено приказами о прекращении огня, запретом на диверсионную деятельность, размещение вооружения в населенных пунктах и вблизи от них, а также запрет на открытие любого вида огня.
Последнего устойчивого перемирия стороны смогли добиться в конце 2017 года — перед Новым годом. С тех пор ополченцы и украинские силовики несколько раз пытались согласовать «абсолютное перемирие», но добиться прекращения огня им не удалось. Самопровозглашенные ДНР и ЛНР настаивали на том, что нужно принять дополнительные меры контроля за вооружением. Так, например, ополченцы призывали ввести запрет на ведение огня, в том числе ответного. В свою очередь киевские силовики отказывались прекратить обстрелы позиций ополчения.
Тем не менее, без происшествий на фронте не обошлось. Пресс-служба Операции объединенных сил в фейсбуке сообщила, что двое украинских солдат подорвались на взрывном устройстве и погибли возле населенного пункта Счастье в Луганской области, передает ФАН.
Инцидент произошел в воскресенье утром во время выдвижения на наблюдательный пост взводного опорного пункта. Кроме того, пострадали еще двое военнослужащих Вооруженных сил Украины. Раненых доставили в медицинское учреждение.
Украинские силовики регулярно нарушают перемирия, заключаемые между сторонами на Донбассе. В конце июня заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал журналистам, что ВСУ за неделю 134 раза нарушили режим прекращения огня.
По его словам, силовики обстреляли жилые и инфраструктурные объекты. В результате были повреждены примерно 50 домов и школа, сообщает НСН.
Конфликт в Донбассе разгорелся в 2014 году на фоне государственного переворота на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В ответ на захват пророссийскими активистами административных зданий в регионе, украинские власти объявили о начале «антитеррористической операции». За пять лет войны более полутора миллионов человек бежали из Донбасса в Россию и другие страны Европы, погибло около 13 тыс. человек.
Несмотря на многочисленные призывы к диалогу и мирному урегулированию, останавливаться в военном насилии Киев не собирается. 21 июня министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что ВСУ не прекратят обстрелы Донецка и других населенных пунктов неподконтрольных территорий.
«Мы на огонь противника ответ давали, даем и будем давать», — подчеркнул Полторак.

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