Продержались. Деньги есть. Хорошего вам настроения! • 38 • Аналитика



«Денег нет, но вы держитесь», – изрек премьер-министр страны Дмитрий Медведев и сразу метеором ворвался в небо русской словесности, затмив собой на время наших златоустов Виктора Черномыдина и Козьму Пруткова.





Гравюра. Скряга. Голландская школа, 17 век





Народ все понимает, смотрит влюбленными глазами и ресницами моргает. Держится руками за воздух, чтоб не упасть. Единственно не понимает, где деньги? Отчего их нет? Куда же они подевались, деньги проклятущие, из Отечества нашего?



Война где-то далеко. Сирийский суп варится силами дежурной авиации с добавлением щепотки саперов, используется приправа из горстки военных полицейских. Всех воинов сирийского контингента можно пересчитать на пальцах рук, что при всех наших неуемных зарплатных фантазиях не может быть сверхдорогим мероприятием. Отцы Отечества упоминали, что затраты на сирийский конфликт будут взяты из недр Министерства обороны. Там лежали гроши на боевую подготовку, вот мы и проводим боевую подготовку в местах, где гонитель христиан Савл обращался в главу христианской церкви Павла посредством лишения зрения. И было это по дороге в Дамаск.



Экономическая мировая конъюнктура позволяет матери России заказывать себе новые бусики в виде чемпионата мира по футболу. Строить новые стадионы за триллионы рублей, возводить днем и ночью, безусловно, нужный и даже жизненно необходимый Крымский мост, самый длинный в Европе. Бюджетники за свой труд получают мзду настолько малую, что и в микроскоп плохо видно. Пенсионеров у нас отродясь не балуют. Зима уже несколько лет кряду теплая, а это тоже экономия для бюджета. Газ, нефть по трубам текут куда велено. Санкции, наложенные мировым империализмом, живительны для сельского хозяйства. Только в государственных американских ценных бумагах болтается сто миллиардов долларов. Неизвестно, сколько денег заморожено в европейских ценных бумагах, и в японских, и в китайских – много должно быть. Золотой запас растет. По состоянию на 20 апреля сего года международные резервы Российской Федерации составляют 463,8 миллиарда долларов США. Казалось бы, все хорошо, но денег нет. Здоровья вам и хорошего настроения.



Когда нет денег, то в экономике и жизни должна наблюдаться дефляция. Это такой процесс, когда цены на товары падают при относительно стабильных или несколько сокращающихся зарплатах. В Отечестве нашем такое в последний раз было при государе Иосифе Сталине. Трижды или четырежды под Новый год снижались цены на определенные группы товаров, можете спросить об этом своих дедушек и бабушек. Газета «Правда» неизменно отмечала рост товарооборота в стране от снижения цен. Дефляция ведет к общему снижению ВВП, выраженного в денежном эквиваленте, а это некрасиво выглядит в отчетах. Одним росчерком пера повышаются тарифы на ЖКХ и акцизы. Эти дополнительные расходы и не дают цифре проседать.





Карикатура, автор неизвестен. 20 век



Денег нет. Нет – напечатайте!



«Нет, нет, будет инфляция», – ответят мне довольные жизнью экономисты.



Не будет. Природа инфляции в России мало зависит от количества денег в обороте. В России денег в обороте давно не хватает. И наличных, и безналичных. Максимальная инфляция (1998 год – 84%) и минимальная инфляция (2011 год – 6,1%) наблюдались при практически одинаковом приросте денежной массы, на 21-22%. Прирост денежной массы в отдельные годы был на уровне 50% (это 1999, 2000, 2003, 2006 годы). Например, ускорение до 50% прироста денежной массы в 2003 году привело не к ускорению инфляции, а к её снижению. Аналогичная ситуация наблюдалась и в 2006 году. Почему учения Joint Warrior направлены против России



На бытовом уровне скажу, что автор ни разу ни получал на руки в виде сдачи купюры с изображением сноубордиста на фоне олимпийских объектов в Сочи. Банкнота была выпущена в 2014 году тиражом 20 миллионов штук. А это, прошу подвинуться, 2 миллиарда рублей. Также не держал в руках сторублевки 2015 года с изображением Крыма, а это тоже 2 миллиарда. Одна подобная купюра приходится на 7 человек, проживающих в России! Вы будете смеяться, но стоимость подобных купюр на интернет-аукционах составляет примерно 200 рублей.



Крымский мост, чудо первой четверти текущего века. Общая стоимость реализации проекта строительства Крымского моста составит 227,922 млрд. рублей. При выпуске купюр с изображением моста на этакую сумму, обозначенную сметой, в кошельках россиян оказалось бы по 1,5 банкноты или чуток побольше. Полторы сторублевой банкноты на каждого. Есть повод задуматься.



12 апреля 2016 года Центральный банк России объявил о введении в оборот новых купюр с номиналом в 200 рублей. В тексте заявления указано, что появление этих купюр упростит денежные операции и не повлияет на общее количество денег в обороте. Новые купюры будут введены за счёт изъятия ветхих. ЦБ подчеркнул, что принятие этого решения связано с запланированным к концу 2016 года снижением инфляции до 4-6 %.



За счет ветхих купюр, то есть назначенных на уничтожение. Вот здесь можно уже начинать биться в истерике. Из оборота выведены купюры в 5 рублей. Купюры в десять рублей встречаются уже очень редко. Вымываются из обращения и металлические деньги. Юбилейные биметаллические 10-рублевые монеты редки. Некоторые выпуски стоят безумных денег по соотношению номинал — стоимость.



Специально взяты старые данные, за так называемые жирные годы экономики. Действующие лица на манеже экономики все те же. Уровень монетизации российской экономики в 2005 г. составил 33%, в то время как в сопоставимых с Россией странах уровень монетизации значительно выше: Китай — 201%, Канада — 162%, Япония — 124%, США — 71%, Индия — 71%. В 2007 году уровень монетизации российской экономики составил около 35%. Данные и за последующие годы позволяют сделать вывод об искусственной и экономически необоснованной недомонетизации российской экономики. Войско с пропеллерами. Боевые Карлсоны ВСУ



Икона либеральных экономистов Фридман сформулировал свое знаменитое монетарное правило: денежная масса, обращающаяся в рыночной экономике, должна увеличиваться вслед за увеличением номинальной рыночной стоимости производимого ВНП, она должна увеличиваться не дискретно (прерывисто), а постоянно, из месяца в месяц, и так в течение всего года.



И далее прекрасное в этой теории: если денежная масса, обращающаяся в рыночной экономике, окажется значительно больше номинальной рыночной стоимости производимого ВНП, то денежную массу необходимо сжать. БОЛЬШЕ НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ валового национального продукта. В три раза нужно увеличить денежную массу, прежде чем начинать ее сжимать! Вместо ворчания отмечу, что за первые месяцы текущего года наличных денег стало в экономике меньше на 305 миллиардов рублей. На 3,2 процента стало меньше наличных. К тому надо сказать, что купюры в 5000 рублей составляют 75 % от всех денег в обороте. А купюр в 100 рублей – всего один процент от общей суммы.



Денег нет, и их надо добыть. Рука невольно потянулась к маузеру. Отставить, потянемся к книге А. Гридина «Как большевики национализировали коммерческие банки» (1962 г., «Опыт и документы послеоктябрьских дней в Петрограде»). Данная работа является продолжением книги Гридина «Как большевики овладели Государственным банком», выпущенной Государственным финансовым издательством в 1961 г. Не подходит как средство?



Очень хороший пример добывания денег на общественные нужды оставил нам полководец гражданской войны Николай Щорс.



5 февраля 1919 года г. Киев заняла Красная армия. Комендантом города стал 23-летний командир 2-й бригады Николай Щорс. Достав из кобуры наган, он зашел в канцелярию банка, представился и потребовал выдать ему поистине астрономическую сумму. Услышав, что в банке нет наличности, рассердился, приказал срочно собрать персонал и выступил с речью. Докладчику ответили, что коммунизм – это прекрасно, но денег все равно нет, ибо они сняты вкладчиками. Тогда комбриг потребовал, чтобы банк немедленно заставил состоятельных клиентов вернуть сбережения на счета. Ему возразили, что у банка нет таких полномочий. Щорс изумился мягкотелости старорежимных сотрудников и приказал прислать ему списки самых богатых вкладчиков с указанием домашних адресов. Итоги недели. Красноречивое молчание России



Каждому «денежному мешку» выписали персональное приглашение явиться на собрание вкладчиков, которое состоится в помещении театра Геймана по улице Меринговской, 8 (ныне ул. Заньковецкой, здание не сохранилось). Примечание гласило: в случае неприбытия получатель будет арестован. Для пущей убедительности эти повестки разносили красноармейцы с винтовками.



Зал театра был полон блестящей публикой. Наконец открылся занавес, обнажив темную и пустую сцену. Присутствующие недоуменно переглянулись. Спустя миг резко вспыхнули софиты, залив подмостки ярким светом. Из-за кулис появился Щорс – с пулеметом системы «максим». Зал оцепенел.



Комендант Киева решительными движениями заправил ленту с патронами, лег на пол и навел «железного агитатора» на собравшихся. Сидевшие в первых рядах бросились наутек, но двери зрительного зала оказались запертыми. Спасения не было. Тишина воцарилась в буквальном смысле гробовая. Никто не знал, раздастся в следующую секунду очередь или нет. Пережитый шок произвел правильное впечатление на вкладчиков. На следующее утро необходимые большевикам миллионы были возвращены в банк.



Боюсь, это представление, повтори его в Москве в 2018 г. в театре с … [censored], тоже не понравится согражданам.



Мирных способов насытить экономику деньгами много. Можно разрешить обращение «ельцинской монеты», которая теперь по факту не отличается по номиналу от ходячих монет. Все тот же металл, все тот же диаметр, все тот же двуглавый орел. «Мы подали пример»: Казахстан заводит США в каспийские порты



Можно по опыту царской России выпустить марки — деньги, «ходящие наравне с серебряной монетой».



Можно обратиться к опыту Германии и дать право городам и посадам печатать «деньги чрезвычайных обстоятельств».



А можно просто отправить экономический блок правительства в отставку, сослать всю директорию Центробанка в глухую тайгу… изучать теорию Фридмана! Сейчас и повод подходящий – вступление во власть вновь избранного президента, который должен (и даже обязан) отправить правительство в отставку.



Дорогой товарищ президент! Найдите себе и нам такого финансиста, который скажет: «Продержались. Деньги есть. Хорошего вам настроения и здоровья!» «Денег нет, но вы держитесь», – изрек премьер-министр страны Дмитрий Медведев и сразу метеором ворвался в небо русской словесности, затмив собой на время наших златоустов Виктора Черномыдина и Козьму Пруткова.Народ все понимает, смотрит влюбленными глазами и ресницами моргает. Держится руками за воздух, чтоб не упасть. Единственно не понимает, где деньги? Отчего их нет? Куда же они подевались, деньги проклятущие, из Отечества нашего?Война где-то далеко. Сирийский суп варится силами дежурной авиации с добавлением щепотки саперов, используется приправа из горстки военных полицейских. Всех воинов сирийского контингента можно пересчитать на пальцах рук, что при всех наших неуемных зарплатных фантазиях не может быть сверхдорогим мероприятием. Отцы Отечества упоминали, что затраты на сирийский конфликт будут взяты из недр Министерства обороны. Там лежали гроши на боевую подготовку, вот мы и проводим боевую подготовку в местах, где гонитель христиан Савл обращался в главу христианской церкви Павла посредством лишения зрения. И было это по дороге в Дамаск.Экономическая мировая конъюнктура позволяет матери России заказывать себе новые бусики в виде чемпионата мира по футболу. Строить новые стадионы за триллионы рублей, возводить днем и ночью, безусловно, нужный и даже жизненно необходимый Крымский мост, самый длинный в Европе. Бюджетники за свой труд получают мзду настолько малую, что и в микроскоп плохо видно. Пенсионеров у нас отродясь не балуют. Зима уже несколько лет кряду теплая, а это тоже экономия для бюджета. Газ, нефть по трубам текут куда велено. Санкции, наложенные мировым империализмом, живительны для сельского хозяйства. Только в государственных американских ценных бумагах болтается сто миллиардов долларов. Неизвестно, сколько денег заморожено в европейских ценных бумагах, и в японских, и в китайских – много должно быть. Золотой запас растет. По состоянию на 20 апреля сего года международные резервы Российской Федерации составляют 463,8 миллиарда долларов США. Казалось бы, все хорошо, но денег нет. Здоровья вам и хорошего настроения.Когда нет денег, то в экономике и жизни должна наблюдаться дефляция. Это такой процесс, когда цены на товары падают при относительно стабильных или несколько сокращающихся зарплатах. В Отечестве нашем такое в последний раз было при государе Иосифе Сталине. Трижды или четырежды под Новый год снижались цены на определенные группы товаров, можете спросить об этом своих дедушек и бабушек. Газета «Правда» неизменно отмечала рост товарооборота в стране от снижения цен. Дефляция ведет к общему снижению ВВП, выраженного в денежном эквиваленте, а это некрасиво выглядит в отчетах. Одним росчерком пера повышаются тарифы на ЖКХ и акцизы. Эти дополнительные расходы и не дают цифре проседать.Денег нет. Нет – напечатайте!«Нет, нет, будет инфляция», – ответят мне довольные жизнью экономисты.Не будет. Природа инфляции в России мало зависит от количества денег в обороте. В России денег в обороте давно не хватает. И наличных, и безналичных. Максимальная инфляция (1998 год – 84%) и минимальная инфляция (2011 год – 6,1%) наблюдались при практически одинаковом приросте денежной массы, на 21-22%. Прирост денежной массы в отдельные годы был на уровне 50% (это 1999, 2000, 2003, 2006 годы). Например, ускорение до 50% прироста денежной массы в 2003 году привело не к ускорению инфляции, а к её снижению. Аналогичная ситуация наблюдалась и в 2006 году.На бытовом уровне скажу, что автор ни разу ни получал на руки в виде сдачи купюры с изображением сноубордиста на фоне олимпийских объектов в Сочи. Банкнота была выпущена в 2014 году тиражом 20 миллионов штук. А это, прошу подвинуться, 2 миллиарда рублей. Также не держал в руках сторублевки 2015 года с изображением Крыма, а это тоже 2 миллиарда. Одна подобная купюра приходится на 7 человек, проживающих в России! Вы будете смеяться, но стоимость подобных купюр на интернет-аукционах составляет примерно 200 рублей.Крымский мост, чудо первой четверти текущего века. Общая стоимость реализации проекта строительства Крымского моста составит 227,922 млрд. рублей. При выпуске купюр с изображением моста на этакую сумму, обозначенную сметой, в кошельках россиян оказалось бы по 1,5 банкноты или чуток побольше. Полторы сторублевой банкноты на каждого. Есть повод задуматься.12 апреля 2016 года Центральный банк России объявил о введении в оборот новых купюр с номиналом в 200 рублей. В тексте заявления указано, что появление этих купюр упростит денежные операции и не повлияет на общее количество денег в обороте. Новые купюры будут введены за счёт изъятия ветхих. ЦБ подчеркнул, что принятие этого решения связано с запланированным к концу 2016 года снижением инфляции до 4-6 %.За счет ветхих купюр, то есть назначенных на уничтожение. Вот здесь можно уже начинать биться в истерике. Из оборота выведены купюры в 5 рублей. Купюры в десять рублей встречаются уже очень редко. Вымываются из обращения и металлические деньги. Юбилейные биметаллические 10-рублевые монеты редки. Некоторые выпуски стоят безумных денег по соотношению номинал — стоимость.Специально взяты старые данные, за так называемые жирные годы экономики. Действующие лица на манеже экономики все те же. Уровень монетизации российской экономики в 2005 г. составил 33%, в то время как в сопоставимых с Россией странах уровень монетизации значительно выше: Китай — 201%, Канада — 162%, Япония — 124%, США — 71%, Индия — 71%. В 2007 году уровень монетизации российской экономики составил около 35%. Данные и за последующие годы позволяют сделать вывод об искусственной и экономически необоснованной недомонетизации российской экономики.Икона либеральных экономистов Фридман сформулировал свое знаменитое монетарное правило: денежная масса, обращающаяся в рыночной экономике, должна увеличиваться вслед за увеличением номинальной рыночной стоимости производимого ВНП, она должна увеличиваться не дискретно (прерывисто), а постоянно, из месяца в месяц, и так в течение всего года.И далее прекрасное в этой теории: если денежная масса, обращающаяся в рыночной экономике, окажется значительно больше номинальной рыночной стоимости производимого ВНП, то денежную массу необходимо сжать. БОЛЬШЕ НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ валового национального продукта. В три раза нужно увеличить денежную массу, прежде чем начинать ее сжимать! Вместо ворчания отмечу, что за первые месяцы текущего года наличных денег стало в экономике меньше на 305 миллиардов рублей. На 3,2 процента стало меньше наличных. К тому надо сказать, что купюры в 5000 рублей составляют 75 % от всех денег в обороте. А купюр в 100 рублей – всего один процент от общей суммы.Денег нет, и их надо добыть. Рука невольно потянулась к маузеру. Отставить, потянемся к книге А. Гридина «Как большевики национализировали коммерческие банки» (1962 г., «Опыт и документы послеоктябрьских дней в Петрограде»). Данная работа является продолжением книги Гридина «Как большевики овладели Государственным банком», выпущенной Государственным финансовым издательством в 1961 г. Не подходит как средство?Очень хороший пример добывания денег на общественные нужды оставил нам полководец гражданской войны Николай Щорс.5 февраля 1919 года г. Киев заняла Красная армия. Комендантом города стал 23-летний командир 2-й бригады Николай Щорс. Достав из кобуры наган, он зашел в канцелярию банка, представился и потребовал выдать ему поистине астрономическую сумму. Услышав, что в банке нет наличности, рассердился, приказал срочно собрать персонал и выступил с речью. Докладчику ответили, что коммунизм – это прекрасно, но денег все равно нет, ибо они сняты вкладчиками. Тогда комбриг потребовал, чтобы банк немедленно заставил состоятельных клиентов вернуть сбережения на счета. Ему возразили, что у банка нет таких полномочий. Щорс изумился мягкотелости старорежимных сотрудников и приказал прислать ему списки самых богатых вкладчиков с указанием домашних адресов.Каждому «денежному мешку» выписали персональное приглашение явиться на собрание вкладчиков, которое состоится в помещении театра Геймана по улице Меринговской, 8 (ныне ул. Заньковецкой, здание не сохранилось). Примечание гласило: в случае неприбытия получатель будет арестован. Для пущей убедительности эти повестки разносили красноармейцы с винтовками.Зал театра был полон блестящей публикой. Наконец открылся занавес, обнажив темную и пустую сцену. Присутствующие недоуменно переглянулись. Спустя миг резко вспыхнули софиты, залив подмостки ярким светом. Из-за кулис появился Щорс – с пулеметом системы «максим». Зал оцепенел.Комендант Киева решительными движениями заправил ленту с патронами, лег на пол и навел «железного агитатора» на собравшихся. Сидевшие в первых рядах бросились наутек, но двери зрительного зала оказались запертыми. Спасения не было. Тишина воцарилась в буквальном смысле гробовая. Никто не знал, раздастся в следующую секунду очередь или нет. Пережитый шок произвел правильное впечатление на вкладчиков. На следующее утро необходимые большевикам миллионы были возвращены в банк.Боюсь, это представление, повтори его в Москве в 2018 г. в театре с … [censored], тоже не понравится согражданам.Мирных способов насытить экономику деньгами много. Можно разрешить обращение «ельцинской монеты», которая теперь по факту не отличается по номиналу от ходячих монет. Все тот же металл, все тот же диаметр, все тот же двуглавый орел.Можно по опыту царской России выпустить марки — деньги, «ходящие наравне с серебряной монетой».Можно обратиться к опыту Германии и дать право городам и посадам печатать «деньги чрезвычайных обстоятельств».А можно просто отправить экономический блок правительства в отставку, сослать всю директорию Центробанка в глухую тайгу… изучать теорию Фридмана! Сейчас и повод подходящий – вступление во власть вновь избранного президента, который должен (и даже обязан) отправить правительство в отставку.Дорогой товарищ президент! Найдите себе и нам такого финансиста, который скажет: «Продержались. Деньги есть. Хорошего вам настроения и здоровья!» Автор: Геннадий Генераленко Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 38 Источник Похожие новости «Мы подали пример»: Казахстан заводит США в каспийские порты Местные элиты – геополитический козырь России против США Войско с пропеллерами. Боевые Карлсоны ВСУ

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