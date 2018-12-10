«Продемонстрировали существенный рост»: Россия стала второй в мире по производству и продаже оружия

Российские компании оборонного-промышленного комплекса увеличили совокупный объём продаж на 8,5% — до $37,7 млрд. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Стокгольмским международным институтом исследований проблем мира (SIPRI). Таким образом, доля РФ на рынке вооружений составляет 9,5%. Отечественный ОПК вышел на второе место в рейтинге топ-100 производителей в 2017 году, обогнав Великобританию. Концерн «Алмаз-Антей» — в десятке лидеров отрасли. На первой строчке рейтинга — Соединённые Штаты, которые реализовали оружия на $226,6 млрд (57% от общего объёма продаж). Как отмечают эксперты, иностранные заказчики заинтересованы в качественной продукции по приемлемой цене, поэтому они всё чаще делают выбор в пользу российских компаний оборонно-промышленного комплекса.

Россия заняла второе место в рейтинге топ-100 по объёмам производства оружия за 2017 год. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Стокгольмским международным институтом исследований проблем мира (SIPRI). Ранее в течение 14 лет вторую строчку занимала Великобритания ($35,7 млрд).

Отмечается, что в 2017 году совокупный объём продаж оружия десяти российских компаний оборонного-промышленного комплекса, входящих в топ-100, увеличился на 8,5% и составил $37,7 млрд, из них $8,6 млрд пришлось на концерн «Алмаз-Антей» (рост объёма продаж составил 17%), который первым из представителей РФ вошёл в десятку крупнейших мировых военно-промышленных компаний.

Также более чем на 15% увеличили продажи корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (19%), НПО «Высокоточные комплексы» (22%) и Объединённая двигателестроительная корпорация (25%).

«С 2011 года российские компании продемонстрировали существенный рост объёмов своих военных продаж. Это соответствует линии на увеличение военных закупок с целью модернизации вооружённых сил», — заявил старший исследователь программы SIPRI по вооружениям и военным расходам Симон Веземан.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отмечал рост продаж российского вооружения. Как указывал генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, портфель заказов на отечественные вооружения превысил $50 млрд, что стало рекордом за все 18 лет существования «Рособоронэкспорта» (компания была образована 4 ноября 2000 года, входит в «Ростех»).

«Сегодня Россия уверенно держит второе место в мире по объёмам военно-технического сотрудничества. Портфель заказов «Рособоронэкспорта» превышает $50 млрд, а суммарный объём поставок за все годы превысил $150 млрд», — пояснял Чемезов.

Одним из основных экспортных предложений РФ является зенитная ракетная система С-400 «Триумф». О техническом превосходстве российской системы ПВО неоднократно заявляли профильные американские издания, такие как The National Interest и Business Insider, при этом она дешевле американских аналогов.

Контракт на поставку ЗРК заключили такие крупные игроки, как Китай, Турция, Индия, которая произведёт расчёт в рублях. Также есть договорённость с Саудовской Аравией и со многими другими государствами.

Между тем лидером рейтинга, составленного SIPRI, стали Соединённые Штаты, которые в 2017-м продали оружия на $226,6 млрд. 42 американские компании вошли в сотню лучших. Лидирует в списке военно-промышленная корпорация Lockheed Martin ($44,9 млрд), увеличившая отрыв от компании Boeing с $11 млрд в 2016-м до $18 млрд в 2017 году.

«Американские компании извлекают прямую выгоду из постоянного спроса Министерства обороны США на оружие», — подчеркнул директор программы SIPRI по вооружениям и военным расходам Од Флеран.

В общей сложности за 2017 год объём продаж вооружений и военных услуг составил $398,2 млрд, что на 2,5% больше по сравнению с 2016-м и на 44% по сравнению с 2002 годом, когда появились первые сопоставительные данные, но без информации о Китае. Доля российского ОПК от общего объёма составила 9,5%, американского — 57%.

«Российское оружие дешевле и качественнее американского»

Преимущество российских поставок заключается в том, что отечественное оружие более эффективно, чем американское, во многих сферах, в том числе системы ПВО. Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Оно дешевле американского, и Россия никогда не связывает поставки вооружения с какими-то политическими целями или шантажом. Поэтому многие страны, несмотря на давление США, в том числе угрозы санкционного давления, предпочитают покупать российское вместо американского. Американцы, конечно, монопольно владеют поставками вооружения, например, в Европу. Американцы своё оружие навязывают европейским государствам и другим, которые не могут противостоять их давлению. Такие страны, как Индия, Китай, Египет, Алжир, Венесуэла, Бразилия, Аргентина, покупают российское оружие, несмотря на угрозы и давление США», — подчеркнул Литовкин в беседе с RT.

Российское оружие отличается высоким качеством, надёжностью и невысокой ценой по сравнению с конкурентными аналогами, добавил член-корреспондент Академии военных наук России Александр Бартош. Эксперт также отметил активность российских властей, в частности президента Владимира Путина, в продвижении отечественных вооружений и ведении соответствующих переговоров на высшем уровне.

«Притом что в отношении России ведётся гибридная война, ОПК и его продукция играют серьёзную роль в поддержке экономического потенциала, эта отрасль служит локомотивом для развития нашей промышленности, поэтому попытки его ослабить будут делаться с удвоенной силой», — заявил Бартош в разговоре с RT.