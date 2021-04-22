«Продемонстрировали способность обеспечить надёжную оборону страны»: Шойгу объявил о завершении внезапной проверки войск

Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о завершении всех проверочных мероприятий в Южном и Западном военных округах. До 1 мая войска должны вернуться в места дислокации. Цели внезапной проверки были достигнуты полностью, заявил глава оборонного ведомства.

Военнослужащие гвардейского Ивановского воздушно-десантного соединения на борту самолета Ил-76МД на аэродроме Таганрог-Центральный в Ростовской области РИА Новости © Сергей Пивоваров

Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о завершении всех проверочных мероприятий в Южном и Западном военных округах и распорядился до 1 мая вернуть личный состав в места дислокации.

В ходе прошедшего в Крыму совещания глава Минобороны подчеркнул, что цели внезапной проверки были полностью достигнуты.

«Войска продемонстрировали способность обеспечить надёжную оборону страны... Российские вооружённые силы адекватно реагируют на все изменения обстановки вблизи российских границ. Здесь, в Крыму, в ходе внезапной проверки отработаны действия по противодесантной обороне морского побережья», — сказал он.

Шойгу также поручил Генштабу, командующим войсками военных округов и ВДВ «провести детальный анализ и подвести итоги» проверки.

Вместе с тем глава оборонного ведомства отметил возросшую активность НАТО у южных границ России. Он уточнил, что в регионе усиливается разведывательная деятельность североатлантического альянса, увеличиваются интенсивность и масштабы мероприятий оперативной подготовки.

«Мы внимательно отслеживаем переброску войск альянса в район предстоящих учений Defender Europe-2021. В Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии созданы координационные центры, обеспечивающие встречу войск НАТО и грузов», — сказал Шойгу.

Сергей Шойгу ознакомился с ходом учений

Министр подчеркнул, что Россия продолжит отслеживать обстановку в районах учений Defender Europe, а также поручил войскам быть в готовности к немедленному реагированию «в случае её неблагоприятного развития».

22 апреля на крымском полигоне Опук стартовали межвидовые учения ВС. В Минобороны перед началом мероприятий сообщили, что в них примут участие подразделения общевойскового объединения, объединения ВВС и ПВО, боевые корабли и суда, воинские части береговых войск Черноморского флота, часть сил Каспийской флотилии Южного военного округа, а также подразделения Воздушно-десантных войск.

Как уточнило РИА Новости со ссылкой на ведомство, в учениях были задействованы более 10 тыс. военнослужащих, 1,2 тыс. единиц техники, свыше 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения.

Утром 22 апреля Сергей Шойгу прибыл в Крым, где ознакомился с ходом проведения учений в рамках внезапной проверки боеготовности войск.

В частности, министр на вертолёте совершил облёт районов дислокации войск и боевой техники, проверил готовность морской и сухопутной группировок к учениям, а также заслушал доклад командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова о предстоящих действиях войск в ходе учений, сообщили в Минобороны.

«Полигон «Опук» расположен на удалении 60 км от Феодосии и 40 км от Керчи. Возможности полигона позволяют отрабатывать задачи по десантированию войск и преодолению противодесантной обороны «противника», осуществлять высадку морского десанта до двух батальонов морской пехоты одновременно, выполнять стрельбы по береговым целям корабельными артиллерийскими комплексами, а также задействовать оперативно-тактическую и армейскую авиацию», — пояснили в ведомстве.

Напомним, в начале апреля Сергей Шойгу объявил о проведении плановых контрольных проверок в вооружённых силах страны за зимний период обучения. Он уточнил, что войска вышли на полигоны для проведения тактических, тактико-специальных и двусторонних учений.

«В соответствии с планом подготовки вооружённых сил в органах военного управления, соединениях и воинских частях начались контрольные проверки», — сказал Шойгу в ходе селекторного совещания в Национальном центре управления обороной РФ.

В пресс-службе Минобороны тогда уточняли, что в общей сложности в апреле будет проведено 4048 учений различного масштаба, в том числе 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы.

Военные манёвры в апреле будут проходить на территории всех четырёх военных округов и Северного флота, а также в районах Крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке, добавили в министерстве.

Напомним, в июле 2020 года в России по поручению президента также прошла внезапная проверка войск Южного и Западного округов.

Тогда Сергей Шойгу отмечал, что в ходе мероприятий будет дана оценка способности армии обеспечить безопасность на юго-западе России, поскольку там «сохраняются серьёзные угрозы террористического характера».