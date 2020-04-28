Продемонстрировал сознательность - получи деньги: В Финляндии выплатят "эпидемическую поддержку"

Финское ведомство социального обеспечения Kela сообщило о введении в стране новой меры "эпидемической поддержки". Ситуацию с коронавирусом в стране назвали исключительной, а потому решили помочь населению деньгами.

Пресс-служба ведомства пояснила, что пособие смогут получать вернувшиеся из-за рубежа граждане, если они соблюдают положенный им карантин. Вторая категория людей - родители, которые были вынуждены временно оставить работу, уйдя в неоплачиваемый отпуск, чтобы ухаживать за своими детьми.

Размер пособия составит 723,5 евро. Это ежемесячная выплата, но рассчитывать на неё граждане могут только до окончания режима чрезвычайного положения. Такой режим в Финляндии планируется отменить 13 мая.