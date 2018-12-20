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″Проделки местечковой власти на хуторе близ Европы″: В УПЦ поставили Киеву свой диагноз

20 декабря 2018, 19:09  •  76 • Политика
В Украинской Православной Церкви назвали незаконным решение Верховной рады о лишении канонической Церкви её названия и поставили Киеву свой диагноз. ″Проделки местечковой власти на хуторе близ Европы″, - объясняют здесь всю ситуацию с лже-Церковью.
Глава пресс-службы Украинской Православной Церкви (Московского Патриархата) Василий Анисимов прокомментировал решение, которое приняла сегодня Верховная рада о переименовании канонической Церкви. Он особо подчеркнул, что принятый украинскими депутатами законопроект - незаконный, поскольку только сама Церковь может переименовываться. У государства, в данном случае у украинских властей, такого права нет.
"Совершенно очевидно, что налицо вмешательство государства в дела Церкви, превышение его полномочий и нарушение конституции", - отметил Василий Анисимов, подтвердив, что Украинская Православная Церковь будет всеми законными правовыми способами бороться против проявления беззакония по отношению к ней.
Говоря о ситуации с предоставлением Константинополем автокефалии, насаждением идеи лже-Церкви и усилением религиозного раскола внутри страны, глава пресс-службы Украинской Православной Церкви поставил Киеву свой диагноз.
″Проделки местечковой власти на хуторе близ Европы - вот что происходит нынче в отношении Украинской Церкви", - считает Василий Анисимов.
Он также напомнил, что у так называемой ″новой Церкви″ вообще нет никакого права называться православной, а то, что пытаются представить в Киеве, - это только имитация.
"Не нужно сбивать людей с толку. Православная Церковь на Украине есть и всегда была. Они не имеют права имитировать то, чем не являются", - пояснил в интервью ″Интерфаксу″ Анисимов.
Напомним, ранее депутаты Верховной рады приняли новый провокационный проект в угоду лже-Церкви и раскольникам о лишении Украинской Православной Церкви ее названия. Киев требует от канонической Церкви уже в самом названии указывать её принадлежность Московскому Патриархату.
Как уточняется, документ официально поддержали 240 депутатов Рады. Этого решения с лихвой хватило украинским политикам, чтобы и на законодательном уровне продолжать давить на Украинскую Православную Церковь и ещё больше усугубить религиозный раскол в стране.

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