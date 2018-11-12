«Проделана титаническая работа»: завершено сооружение опор железнодорожной части Крымского моста

Строители завершили сооружение всех 307 опор железнодорожной части Крымского моста. В инфоцентре проекта добавили, что эти каркасы массивнее тех, которые были использованы при строительстве автодорожного сектора. Как отметил председатель совета директоров «Стройгазмонтажа» Аркадий Ротенберг, была проделана титаническая работа, осложнявшаяся частыми штормами. Следующим этапом строительства становится процесс установки пролётных строений — на готовых пролётах уже ведётся формирование железнодорожного полотна.

Строители завершили работы по сооружению всех 307 опор железнодорожной части Крымского моста. Финальной стала опора под номером 254, состоявшая из фундамента на 16 трубчатых сваях и основания из стальной арматуры и гидротехнического бетона. Об этом говорится в пресс-релизе инфоцентра «Крымский мост».

«Опорные части, своего рода балансиры, обеспечат невидимые невооружённому глазу необходимые угловые и линейные перемещения пролётов в случае температурных расширений металла или возможных сейсмических колебаний», — заявил руководитель проекта на участке строительства Крымского моста Алексей Двоеглазов.

Подчеркнём, что требования к профилю железнодорожного полотна более жёсткие, чем при строительстве автомобильных трасс. Поэтому опоры под железнодорожную часть массивнее автодорожных и более плавно поднимаются в направлении фарватера — с 5 до 35 м.

Председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг отметил, что выполнен огромный объём работ: строители погрузили на большую глубину тысячи свай для этих опор.

«Это не просто завершение устройства опор под железную дорогу. Готовы все опоры Крымского моста: и автодорожные, и железнодорожные. Проведена титаническая работа. Тысячи свай для этих опор погружены на большую глубину: на некоторых участках — более 100 метров. Непростой грунт и частые штормы сильно осложняли работу, но всё удалось сделать качественно и в срок», — пояснил он.

Заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам «Стройгазмонтажа» Леонид Рыженькин также признался, что работа была довольно сложной и проходила в непростых погодных условиях, но это не помешало строителям справиться со своей задачей с небольшим опережением графика.

Теперь основным этапом строительства железнодорожной части Крымского моста стал процесс установки пролётных строений — общая масса металлоконструкций составляет 160 тыс. тонн. Отмечается, что к этому моменту на восьми строительных участках пролётами перекрыто свыше 15 км трассы.

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«Идёт работа по сборке пролётных строений и их надвижке. На сегодняшний день порядка 130 тысяч тонн металлоконструкций собрано. Надвижка осуществляется на морских участках. Как поперечная, так и продольная. Работы идут в соответствии с графиком», — заметил Рыженькин.

Наряду с этим в инфоцентре добавляют, что на уже готовых пролётах ведётся формирование верхнего пути железной дороги — на данный момент уложено более 9 из 38 км рельсошпальной решётки.

По данным подрядчика, завершение строительства железнодорожной части моста через Керченский пролив идёт по графику. В середине октября на подходах к Крымскому мосту с двух берегов началась установка шумопоглощающих акустических экранов длиной 410 и 480 м.

Движение поездов по Крымскому мосту откроется в декабре 2019 года.

Как ранее заявлял генеральный директор ФГУП «Крымская железная дорога» Алексей Гладилин, планируется запуск 29 пар поездов, 15 из которых будут пассажирскими. Транспортные поезда смогут двигаться по мосту со скоростью 120 км/ч, грузовые — 80 км/ч.

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Работа автодорожной части Крымского моста

Напомним, что весной 2018 года состоялось открытие автомобильной части Крымского моста. 15 мая была организована торжественная церемония, в которой принял участие президент России Владимир Путин, а официальный запуск движения произошёл в 05:30 16 мая.

Создание транспортной инфраструктуры через Керченский пролив существенным образом повлияло на рост туризма на полуострове.

В начале октября стало известно, что Крым установил рекорд по числу туристов за постсоветский период. При этом по новой трассе проехало более 3 млн автомобилей.

«По состоянию на 9 октября, мы приняли 6,164 млн туристов, что на 29% выше уровня аналогичного периода прошлого года... Предыдущий максимум был отмечен в 2012 году — 6,1 млн человек», — отмечал министр курортов и туризма региона Вадим Волченко на заседании крымского правительства.

Добавим, что с 1 октября по автодорожной части Крымского моста было открыто движение грузового транспорта. Только за первую неделю после запуска по трассе проехало свыше 10 тыс. грузовиков. Работа Керченской паромной переправы была остановлена из-за отсутствия загрузки.

Между тем в управляющей компании уже подготовили автомагистраль к своей первой зиме.

«Дорожники завершили подготовку к содержанию автодорожной части Крымского моста и подходов к нему в зимний период: эксплуатационная служба полностью укомплектована необходимыми материалами и техникой. Это позволит оперативно реагировать на фактические метеоусловия», — говорилось в сообщении информцентра.