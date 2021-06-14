Продажа Украины: Делягин раскрыл "главную мечту" Байдена

Экономист Михаил Делягин перечислил основные цели, которые будет преследовать президент США Джо Байден на встрече со своим русским коллегой Владимиром Путиным. В этом списке - как совсем фантастические варианты вроде "попытаться убить Путина", так и вполне реалистичные идеи, например, провокации против Китая или продажа Украины.

Через два дня в Женеве состоится первая очная двусторонняя встреча президентов Америки и России. В преддверии этого события мир замер: многие эксперты делают ставки на результаты этих переговоров.

Известный экономист Михаил Делягин в своём телеграм-канале очертил круг основных интересов США на встрече Путин - Байден. Первым пунктом в списке идёт "попытка убить Путина по дороге туда или обратно", а также попытка "спровоцировать у него рак" прямо во время переговоров.

Кроме того, Байден будет пытаться заручиться поддержкой Путина в отношении легитимности своего нахождения на посту президента страны. Делягин напоминает, что итоги выборов в США по сей день оспариваются, а в ходе пересчёта голосов были выявлены "чудовищные фальсификации".

Также в круг возможных тем для переговоров, по мнению эксперта, входит "продажа Украины как фактор дестабилизации и ослабления России". Тем самым, пишет автор, США хотят создать условия для создания русскими макрорегиона в противовес Китаю. В России будут создаваться "иллюзии" для провоцирования ухудшения отношений с КНР, предупреждает Делягин.