Продажа Сбербанка - афера или "сделка века"? Пронько и Малофеев о расследовании

Как стало известно телеканалу Царьград, Центробанк зафиксирует доход от продажи акций Сбербанка в размере 2 триллионов 450 миллиардов рублей. Впрочем, ведущий программы "Царьград. Главное" Юрий Пронько отметил, что изучал первоначальные документы, в которых была указана сумма 2 триллиона 900 миллиардов. Сделку он обсудил в эфире Царьграда с учредителем телеканала Константином Малофеевым.

Пронько заметил, что одним махом, одной транзакцией исчезла сумма в 450 миллиардов. Возможно, предположил ведущий, это объективно, но в этом контексте стоит обратить внимание, что на покрытие убытков от санации банковского сектора, так называемого "урагана Эльвиры", планируется потратить 700 миллиардов рублей.

"То есть фактически мы отдадим криминалу, который обобрал своих клиентов, "юриков" и "физиков", 700 миллиардов. Оставшаяся сумма как прибыль ЦБ будет перечисляться в доходы федбюджета, но транши будут происходить в течение нескольких лет. И ещё одна интересная особенность - как по годам эти деньги будут распределены до 2023-го. Чиновники утверждают, что львиная доля средств пойдёт на социальные программы. Наверное, надо приветствовать", - заметил Пронько. Но есть "но": почему один госорган продаёт другому госоргану государственный актив, почему нельзя было осуществить простую передачу контрольного пакета Сбера?

"В силу вступает действующее федеральное законодательство, согласно которому при продаже крупного пакета должна быть объявлена - и тут мы выходим на вот этот "птичий" язык Минфина и ЦБ - оферта. Предложение о покупке у нынешних миноритариев их акций. При этом уже сейчас вот я хочу заострить ваше внимание на этом: более 45% акций Сбера у юриков-нерезидентов. Это очень серьёзная ситуация", - подчеркнул Пронько.

Он признался, что не ему рассказывать, как на фондовом рынке проходят финансовые операции, но суммы могут быть очень приличные. "Афера или "сделка века" - как следует называть происходящее?" - спросил Пронько у гостя студии Константина Малофеева.

"Для того чтобы правильно разобраться во всей этой истории, здесь важно по ролям разобрать участников. Начнём с нашего любимого - с ЦБ: что получает, плюсы и минусы ЦБ и для чего он это делает. ЦБ получает, как вот он сам объявил, 2 триллиона 450 миллиардов рублей", - ответил Малофеев.

При этом учредитель Царьграда напомнил, что ЦБ Сбербанк достался фактически бесплатно - по бросовой цене.

"Тогда когда американцы нам специально писали маленькие оценки, чтобы им было легче осуществлять спекуляции по этим бросовым ценам. И вот сейчас он фиксирует эту прибыль, и Центральный банк переводит в Минфин, соответственно, контрольный пакет Сбербанка. С точки зрения всех нас, которые читали не только Катасонова и Фурсова, но и многих других, тех, кто открывал нам глаза в своё время на роль независимого от России Центрального банка, мы понимаем, что, в общем, это действие хорошее для России", - признал Малофеев.

Так, плюсом он назвал то, что впервые под контроль будет взят такой крупный актив, который выведут из-под "квазиоргана". В частности, Малофеев пояснил, что Банк России фактически не подчиняется государству, а является ротшильдовско-рокфеллеровским центром, который квазинезависим от государства.

"Переходит Сбербанк прямо в подчинение правительства и Минфина. Вроде бы хорошо. Так. И вот по гамбургскому счёту, смотря с этой стороны, у нас с вами такое ощущение, что это просто плата вот этому всему олигархату за то, что он наконец отпустил главный государственный банк страны, в котором у всех карточки и счета и который вместо того, чтобы давать нам по мизерным ставкам деньги в экономику, в этот момент хвастается прибылью. А это означает, что он вынимает из реального сектора. Поэтому вот как это выглядит со стороны Центробанка", - прокомментировал Малофеев.

Кроме того, собеседники говорили о рекордной прибыли Сбербанка или, например, роли олигархов в схеме покупки и продажи активов.