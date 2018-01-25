Продают танки и просят "Джавелины": Генерал США запутался в хитростях Киева

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Бен Ходжес заявил о необходимости вернуться к вопросу о коррупции в оборонке Украины.

Экс-командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес рассказал о своем удивлении в связи с тем, что выпрашивающая у Америки противотанковые комплексы Украина в то же время экспортирует танки. Его слова цитирует "Голос Америки".

Выступая на брифинге комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе, отставной генерал-лейтенант сообщил о том, как побывал с визитом на украинском заводе имени Малышева в Харькове.

"Я увидел целый ряд блестящих новеньких танков на другой стороне территории завода и спросил, что это? Они ответили, что это на экспорт. На экспорт? Вы просите "Джавелины", а сами делаете танки на экспорт?" - передал Ходжес детали своей беседы.

По словам генерала, украинская оборонка может производить хорошую военную технику. Однако Киев якобы "не может позволить себе" покупать ее, ссылаясь на недостаточность средств, отметил он.

"Мы снова возвращаемся к вопросу о том, какова структура их экономики, как работает их парламентский надзор", - отметил генерал.