Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Правильной дорогой идём, товарищи! Но оркестр готов играть похоронный марш
Книга с компроматами на Трампа не побила рекорд продаж "Гарри Поттера"
Боевой "Белый лебедь" станет пассажирским
Британия с США хотят поставить Россию на колени без войны
Главная / Политика

Продают танки и просят "Джавелины": Генерал США запутался в хитростях Киева

25 января 2018, 16:24  •  298 • Политика
Бен Ходжес заявил о необходимости вернуться к вопросу о коррупции в оборонке Украины.
Экс-командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес рассказал о своем удивлении в связи с тем, что выпрашивающая у Америки противотанковые комплексы Украина в то же время экспортирует танки. Его слова цитирует "Голос Америки".
Выступая на брифинге комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе, отставной генерал-лейтенант сообщил о том, как побывал с визитом на украинском заводе имени Малышева в Харькове.
"Я увидел целый ряд блестящих новеньких танков на другой стороне территории завода и спросил, что это? Они ответили, что это на экспорт. На экспорт? Вы просите "Джавелины", а сами делаете танки на экспорт?" - передал Ходжес детали своей беседы.
По словам генерала, украинская оборонка может производить хорошую военную технику. Однако Киев якобы "не может позволить себе" покупать ее, ссылаясь на недостаточность средств, отметил он.
"Мы снова возвращаемся к вопросу о том, какова структура их экономики, как работает их парламентский надзор", - отметил генерал.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

298
Источник
Похожие новости
25 января 2018, 04:39
МИД РФ: заявления США о химоружии в Сирии направлены против Конгресса нацдиалога
25 января 2018, 13:09
Книга с компроматами на Трампа не побила рекорд продаж "Гарри Поттера"
25 января 2018, 00:09
Катасонов: Падение курса доллара - результат политики Дональда Трампа

25 января 2018, 06:39
Фильмы в России будут проходить проверку Совета по нравственности
25 января 2018, 13:09
Трамп откажет МКС в финансировании
25 января 2018, 00:09
Украина и дело узника совести Василия Муравицкого
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
19 января 2018, 17:09
«Операция действительно началась»
23 января 2018, 08:24
Обман курдов повязал Турцию и Россию
24 января 2018, 01:24
На Украине требуют присоединить "исторические земли" России, Белоруссии и Польши
22 января 2018, 06:54
В Донбасс вернулась пленная с ампутированными конечностями
22 января 2018, 00:24
Донбасс. Кто стрелял по автобусу в Еленовке?
23 января 2018, 13:54
Зачем Путин поменял два слова в ответе «Служу России»
22 января 2018, 10:09
Бунт ВСУ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.