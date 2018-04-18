Продают «Mercedes Путина», на котором Путин никогда не ездил: ФСО опровергла, что автомобиль президента выставлен на продажу

В среду, 18 мая, на портале «Авто.Ру» появилось объявление о продаже бронированного автомобиля Mercedes-Benz Pullman. Да не простого - а, якобы, того самого, на котором передвигался Президент России Владимир Путин. Владельцы автомобиля просят за него аж 8,5 миллиона рублей. И утверждают, что Путин, дескать, прежде пользовался этим авто не только по России, но и за рубежом.

И еще вот читаем.... «Лимузин был произведён в 2003 году по спецзаказу, ранее он находился в Гараже особого назначения. Его одометр говорит о том, что машина прошла 88 тысяч километров, сейчас она является частью личной коллекции. Класс бронирования авто самый высокий - В7/В7».

«Комсомольская правда», конечно, сразу же обратилась к заместителю руководителя Центра по связям с прессой и общественностью (ЦСПО) ФСО России Денису Симонову с вопросом - действительно ли продается машина Путина? «Никто из Президентов России - как действующий, так и отставившие свою должность - этой машиной не пользовались», - ответил Симонов «Комсомолке».

В ЦСПО также пояснили, что данная машина некоторое время находилась в распоряжении транспортного управления ФСО, где эпизодически использовалась при проведении различных мероприятий. По окончанию срока службы она была снята с баланса транспортного управления и реализована в установленном законом порядке.

Ну, а от себя добавлю: этот Mercedes заметно - на полметра - короче президентского. Продавцы, похоже, просто придумали красивую легенду, чтобы взвинтить цену...