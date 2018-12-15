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Продавцы возвели баррикады, а "желтые жилеты" продолжили разгром Парижа - онлайн

15 декабря 2018, 15:24  •  66 • В мире
В субботу, 15 декабря, в Париже "желтые жилеты" вновь вышли на улицы. Царьград показывает в реальном времени происходящее во Франции.
Пять дней назад президент Франции Эмманюэль Макрон обратился к нации с примирительным заявлением, пообещав улучшить жизнь граждан. Но столь незначительные уступки не устроили представителей "желтых жилетов". Сегодня, как и неделю назад, толпы людей собираются продолжить бунт. Правда, пока активных действий не наблюдается. По словам стримера Царьграда, "в Париже все тихо", но власти явно предприняли меры - например, закрыто метро. Кстати, президент Франции Эмманюэль Макрон находится сегодня в Страсбурге.
Пока люди, в большинстве своем, остаются дома. На улицах не так много "желтых жилетов".
#YellowVests gone intergalactic? ‘Sith’ seen protesting in #Paris https://t.co/WRkQSk05V2 pic.twitter.com/WJAQVFRdHO
— RT (@RT_com) 15 декабря 2018 г.
В этот раз продавцы магазинов, наученные горьким опытом, уже строят баррикады, чтобы не допустить повторения предыдущего сценария. "Желтые жилеты", видимо позабыв о цели забастовки, врывались в брендовые магазины и просто забирали продукцию. Занимались банальным воровством.
Как обратили внимание очевидцы, среди бастующих был очень большой процент людей с ближневосточной внешностью. Именно они с особой радостью громили все на своем пути и разбивали полицейские машины.
По официальной версии, которую озвучивают сами "желтые жилеты", они выступают против беспредела чиновников и за улучшение социального уровня жизни французов. Но как отмечали эксперты Царьграда, все происходящее больше напоминает стандартный сценарий "цветной революции", который уже не раз разыгрывали известные всем кукловоды.
Всего для обеспечения общественной безопасности в Париже задействовано около 8000 жандармов и 14 бронемашин.
Протесты ожидаются не только в Париже, но и во многих регионах Франции. При этом, например, в городе Клермон-Ферран "желтые жилеты" перенесли свою демонстрацию на воскресенье — ради субботнего спортивного мероприятия.
Очевидцы ведут прямые трансляции из Парижа.
"Champs Élysée #giletjaunes" — from: AMAR ( Paris, France) https://t.co/zApDPlMhkg
— periscopes 4 u (@periscopes4u) 15 декабря 2018 г.

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