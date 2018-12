Продавцы возвели баррикады, а "желтые жилеты" продолжили разгром Парижа - онлайн

Пять дней назад президент Франции Эмманюэль Макрон обратился к нации с примирительным заявлением, пообещав улучшить жизнь граждан. Но столь незначительные уступки не устроили представителей "желтых жилетов". Сегодня, как и неделю назад, толпы людей собираются продолжить бунт. Правда, пока активных действий не наблюдается. По словам стримера Царьграда, "в Париже все тихо", но власти явно предприняли меры - например, закрыто метро. Кстати, президент Франции Эмманюэль Макрон находится сегодня в Страсбурге.

Пока люди, в большинстве своем, остаются дома. На улицах не так много "желтых жилетов".

#YellowVests gone intergalactic? ‘Sith’ seen protesting in #Paris https://t.co/WRkQSk05V2 pic.twitter.com/WJAQVFRdHO