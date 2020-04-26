Продавцы и посетители на Украине штурмовали рынок, закрытый на карантин из-за COVID-19

Киев, 25 апреля. Продавцы и посетители атаковали закрытый на карантин из-за COVID-19 рынок в Днепродзержинске (город переименован в Каменское по закону о «декоммунизации»).

Торговцы утверждают, что за час до закрытия с них собрали сборы на общую сумму 1000 гривен (2766 рублей. – Прим. ФАН).

«У торговцев взяли местовое, санэпид, налог в общей сложности 1000 гривен, а через один час закрыли. Знали заранее, но бабки забрали», — отметил один из участников собрания.

О вспышке нового вида коронавируса Китай уведомил ВОЗ в последний день 2019 года. Очагом заболевания стал город Ухань. Болезнь быстро вышла за пределы КНР и уже унесла более 200 тысяч жизней по всей планете.

Наряду с правительствами других стран Украина также ввела серьезные ограничительные меры. В стране запрещены все массовые мероприятия, закрыты рестораны и торговые точки, за исключением продуктовых магазинов и аптек.

Киевские власти также распорядились остановить работу рынков, однако это требование не было выполнено повсеместно. В Одессе и Харькове крупнейшие базары долгое время не закрывались. После жесткого предупреждения из офиса президента одесские власти согласились выполнить требования главы государства. Тем не менее, уже 25 апреля «Новый» и «Северный» рынки работают в обычном режиме. Активно ведется торговля и вокруг знаменитого рынка «Привоз».

Ранее эпидемиологи назвали аномалией ситуацию, сложившуюся на борту американского авианосца «Теодор Рузвельт». Газета «Известия» отмечает, что все заразившиеся являются молодыми людьми с хорошим здоровьем.

Также пациентка из Московской области рассказала о «коварстве» COVID-19.